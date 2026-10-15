«Inter Mayami» «Nyu-York Siti» ustidan ishonchli g‘alaba qozondi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- MLSning 29-turida «Inter Mayami» o‘z maydonida «Nyu-York Siti»ni 2:0 hisobida mag‘lub etdi.
- Mayami jamoasi safida Berterame 20-daqiqada hisobni ochgan bo‘lsa, tanaffusga yaqin Lionel Messining uzatmasidan so‘ng Rodrigo de Paul ustunlikni mustahkamladi.
- Ushbu g‘alabadan so‘ng «Inter Mayami»
- 52 ochko bilan turnir jadvalida 3-o‘ringa ko‘tarildi, «Nyu-York Siti» esa 33 ochko bilan 21-o‘rinda qoldi.
Shimoliy Amerika oliy futbol ligasi (MLS) 29-turi doirasida «Inter Mayami» o‘z maydonida «Nyu-York Siti» futbolchilarini qabul qildi. Uchrashuv mezbonlarning to‘liq ustunligida o‘tib, 2:0 hisobidagi ishonchli g‘alabasi bilan yakun topdi.
Mayamiliklar sardori Lionel Messi uchrashuvda boshidan oxirigacha to‘liq 90 daqiqa harakat qildi va yana bir bor golli uzatma muallifiga aylanib, jamoasining g‘alabasiga munosib hissa qo‘shdi.
O‘yin taqdiri birinchi bo‘limdayoq hal etildi
Uchrashuv dastlabki daqiqalardan «Inter Mayami»ning shiddatli hujumlari bilan boshlandi:
Berteramening tezkor goli: 20-daqiqadayoq mezbonlar safida faol harakat qilgan Berterame hisobni ochdi (1:0);
Messi va de Paul hamkorligi: Hakam tomonidan birinchi bo‘limga qo‘shib berilgan 45+5-daqiqada Lionel Messining aniq uzatmasidan so‘ng Rodrigo de Paul raqib darvozasini ishg‘ol qilib, ustunlikni mustahkamladi (2:0);
So‘nggi daqiqalardagi penalti dramasi: 90+7-daqiqada «Nyu-York Siti» vakili Fernandes penaltini aniq amalga oshira olmadi va mehmonlar hisobni qisqartirish imkoniyatini boy berdi.
Tarkiblar va yulduzlar jamlanmasi
Mayami klubi mazkur bahsga yulduzli asosiy tarkib bilan maydonga tushdi:
Boshlang‘ich tarkib: Sent-Kleyr, Lujan, Kazemiro, Mikael, Regilon (Kaysedo, 74), de Paul, Ayala (Frey, 90), Galarza (Segoviya, 65), Berterame (Filippi, 75), Messi, Suares;
Kazemiro va Suaresning faolligi: Mudofaa chizig‘ida Kazemiro, hujum markazida esa Luis Suares bellashuvni asosiy tarkibda o‘tkazib, jamoaning muvozanatli o‘yinini ta’minladi.
Turnir jadvalidagi holat
Ushbu g‘alabadan keyin musobaqa jadvalidagi vaziyat quyidagicha ko‘rinish oldi:
«Inter Mayami» 3-o‘rinda: Qo‘lga kiritilgan 3 ochkodan so‘ng Mayami jamoasi ochkolari sonini 52 taga yetkazib, umumiy jadvalning 3-pog‘onasini band etib turibdi. Musobaqa peshqadami «Neshvill» bilan oradagi farq 14 ochkoni tashkil qilmoqda;
«Nyu-York Siti» pastda qolmoqda: Mag‘lubiyatga uchragan Nyu-York jamoasi 33 ochko bilan liga jadvalining 21-o‘rnida qolmoqda.
Lionel Messi yetakchiligidagi «Inter Mayami» mavsumning hal qiluvchi pallasi oldidan ishonchli o‘yin namoyish etib, pley-off yo‘llanmasi va yuqori o‘rinlar uchun dadil odimlamoqda.
Izohlar 0
…