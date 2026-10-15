«Inter Mayami» «Nyu-York Siti» ustidan ishonchli g‘alaba qozondi

·59·Sport
«Inter Mayami» «Nyu-York Siti» ustidan ishonchli g‘alaba qozondi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • MLSning 29-turida «Inter Mayami» o‘z maydonida «Nyu-York Siti»ni 2:0 hisobida mag‘lub etdi.
  • Mayami jamoasi safida Berterame 20-daqiqada hisobni ochgan bo‘lsa, tanaffusga yaqin Lionel Messining uzatmasidan so‘ng Rodrigo de Paul ustunlikni mustahkamladi.
  • Ushbu g‘alabadan so‘ng «Inter Mayami»
  • 52 ochko bilan turnir jadvalida 3-o‘ringa ko‘tarildi, «Nyu-York Siti» esa 33 ochko bilan 21-o‘rinda qoldi.

Shimoliy Amerika oliy futbol ligasi (MLS) 29-turi doirasida «Inter Mayami» o‘z maydonida «Nyu-York Siti» futbolchilarini qabul qildi. Uchrashuv mezbonlarning to‘liq ustunligida o‘tib, 2:0 hisobidagi ishonchli g‘alabasi bilan yakun topdi.

Mayamiliklar sardori Lionel Messi uchrashuvda boshidan oxirigacha to‘liq 90 daqiqa harakat qildi va yana bir bor golli uzatma muallifiga aylanib, jamoasining g‘alabasiga munosib hissa qo‘shdi.

O‘yin taqdiri birinchi bo‘limdayoq hal etildi

Uchrashuv dastlabki daqiqalardan «Inter Mayami»ning shiddatli hujumlari bilan boshlandi:

  • Berteramening tezkor goli: 20-daqiqadayoq mezbonlar safida faol harakat qilgan Berterame hisobni ochdi (1:0);

  • Messi va de Paul hamkorligi: Hakam tomonidan birinchi bo‘limga qo‘shib berilgan 45+5-daqiqada Lionel Messining aniq uzatmasidan so‘ng Rodrigo de Paul raqib darvozasini ishg‘ol qilib, ustunlikni mustahkamladi (2:0);

  • So‘nggi daqiqalardagi penalti dramasi: 90+7-daqiqada «Nyu-York Siti» vakili Fernandes penaltini aniq amalga oshira olmadi va mehmonlar hisobni qisqartirish imkoniyatini boy berdi.

Tarkiblar va yulduzlar jamlanmasi

Mayami klubi mazkur bahsga yulduzli asosiy tarkib bilan maydonga tushdi:

  • Boshlang‘ich tarkib: Sent-Kleyr, Lujan, Kazemiro, Mikael, Regilon (Kaysedo, 74), de Paul, Ayala (Frey, 90), Galarza (Segoviya, 65), Berterame (Filippi, 75), Messi, Suares;

  • Kazemiro va Suaresning faolligi: Mudofaa chizig‘ida Kazemiro, hujum markazida esa Luis Suares bellashuvni asosiy tarkibda o‘tkazib, jamoaning muvozanatli o‘yinini ta’minladi.

Turnir jadvalidagi holat

Ushbu g‘alabadan keyin musobaqa jadvalidagi vaziyat quyidagicha ko‘rinish oldi:

  • «Inter Mayami» 3-o‘rinda: Qo‘lga kiritilgan 3 ochkodan so‘ng Mayami jamoasi ochkolari sonini 52 taga yetkazib, umumiy jadvalning 3-pog‘onasini band etib turibdi. Musobaqa peshqadami «Neshvill» bilan oradagi farq 14 ochkoni tashkil qilmoqda;

  • «Nyu-York Siti» pastda qolmoqda: Mag‘lubiyatga uchragan Nyu-York jamoasi 33 ochko bilan liga jadvalining 21-o‘rnida qolmoqda.

Lionel Messi yetakchiligidagi «Inter Mayami» mavsumning hal qiluvchi pallasi oldidan ishonchli o‘yin namoyish etib, pley-off yo‘llanmasi va yuqori o‘rinlar uchun dadil odimlamoqda.

Inter MayamiNyu-York SitiLionel MessiMLS
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messining jarohati bo‘yicha dastlabki tashxis ma’lum bo‘ldi...Messining jarohati bo‘yicha dastlabki tashxis ma’lum bo‘ldi...26 may 14:11MLS sharhi: Sam Sarverning shousi va Inter Miami gʻalabasiMLS sharhi: Sam Sarverning shousi va Inter Miami gʻalabasi18 may 19:35Lionel Messi Inter Miami muxlislari noroziligiga munosabat bildirdiLionel Messi Inter Miami muxlislari noroziligiga munosabat bildirdi18 may 12:12Inter Miami Portland ustidan ishonchli gʻalaba qozondiInter Miami Portland ustidan ishonchli gʻalaba qozondi18 may 05:50Brandon Vazquez: Lionel Messi va Inter Miami bilan to‘qnashuv – FIFA orzusiBrandon Vazquez: Lionel Messi va Inter Miami bilan to‘qnashuv – FIFA orzusi16 may 20:18Jahon chempionatida kuzatilishi kerak bo'lgan 10 nafar MLS yulduziJahon chempionatida kuzatilishi kerak bo'lgan 10 nafar MLS yulduzi15 may 23:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi