Tun — Xayduk Split: tarkiblar va jonli matn

45+3⏱
Hakamning hushtagi yangradi va birinchi bo‘lim o‘z nihoyasiga yetdi, futbolchilar kiyinish xonalariga yo‘l olishdi.
45+1
Tun burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo himoyachilarning ishonchli harakati tufayli gol urish imkoniyati yo‘qqa chiqdi.
45+1
Fabio Fer (Tun) jarima maydonchasi ichiga pastlatib to‘p uzatdi, ammo himoyachilar uni to‘sib qolishdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Tun burchak zarbasini ishlab oldi.
45
Asosiy vaqtga kamida 2 daqiqa qo‘shib beriladi.
44
Fabio Fer (Tun) uzatilgan to‘pni qabul qilib oldi va jarima maydonchasi tashqarisidan zarba berdi, ammo himoyachilardan biri to‘pni to‘sib qoldi.
42
Fabio Fer (Tun) bunday xatti-harakat qoidalarga zid ekanini bilishi kerak edi. U kurashda juda ehtiyotsizlik qildi va Jarred Jillettda hushtak chalishdan boshqa iloj qoldirmadi.
41
Xalil Fayyad (Hayduk Split) qo‘pol o‘yin namoyish etdi va Jarred Jillett hushtak chalib, qoidabuzarlikni qayd etdi.
40
Abduli Sanyang (Xayduk Split) jarima maydonchasi ichiga noaniq past uzatmani amalga oshirdi, ammo himoyachilardan biri to‘pni to‘sib qoldi. Agar bu pas o‘tib ketganida, to‘p katta ehtimol bilan darvoza to‘ridan joy olgan bo‘lardi.
38
O‘yin to‘xtatildi, chunki Mikele Sego (Xayduk Split) o‘yindan tashqari holatda qoldi.
37
Burchak zarbasidan so‘ng hech qanday xavfli vaziyat yuzaga kelmadi, chunki Abduli Sanyang (Hayduk Split) to‘pni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. To‘p maydon chizig‘idan tashqarida va Tun darvozasidan darvoza zarbasi belgilandi.
36
Mikele Sego (Xayduk Split) jamoadoshini jarima maydonchasi ichida ajoyib pas bilan topmoqchi bo‘ldi, ammo himoyachilardan biri vaziyatni yaxshi anglab, to‘pni to‘sib qoldi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va yon hakam burchak to‘pini belgiladi. Xayduk Split foydasiga burchak zarbasi.
35
Shimon Xrgovich (Xayduk Split) to‘pni darvoza to‘sinidan yuqoriga tepib yubordi.
34
Dalisson de Almeyda (Xayduk Split) burchak zarbasidan to‘pni jarima maydonchasiga uzatdi, ammo raqib himoyachilari xotirjamlik bilan to‘pni osongina uzoqlashtirishdi.
34
Marin Sotichek (Xayduk Split) jarima maydonchasi burchagida bo‘sh qoldi va darvozaning o‘ng tomoniga kuchli zarba yo‘lladi, ammo Niklas Steffen ikki qo‘li bilan ajoyib seyv ijro etib, to‘pni qaytardi. Xayduk Split yaxshi harakat qildi va burchak zarbasi ishlab oldi.
30
Jarred Jillett Abduli Sanyangning (Xayduk Split) qo‘pol o‘yinini e’tiborsiz qoldira olmadi va hushtagini chaldi.
28
Fabio Fer (Tun) qo‘pollik ishlatdi va hakam hushtagini chalib, qoidabuzarlikni qayd etdi.
25
To‘p himoyachiga tegib, Furkan Dursun (Tun) yo‘liga tushib qoldi, u darhol jarima maydonchasi ichidan darvoza tomon zarba berdi, ammo to‘p o‘ng ustun yonidan salgina o‘tib ketdi.
24
Brayton Labo (Tun) gol urish uchun qulay imkoniyatni boy berdi. U darvoza oldi maydonchasi ichida Toni Silich bilan birga-bir vaziyatga chiqib bordi va to‘pni darvozaning pastki o‘rta qismiga yo‘llamoqchi bo‘ldi, ammo darvozabon ajoyib seyv bilan to‘pni qaytardi.
23
Dalisson de Almeyda (Xayduk Split) to‘pni jarima maydonchasiga uzatdi, ammo raqib o‘yinchisi uni qaytardi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Xayduk Split burchak zarbasini amalga oshiradi.
23
Toni Silich (Xayduk Split) burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo himoyachilar ishonchli harakat qilishdi.
22
Brayton Labo (Tun) jarima maydonchasi ichiga shiddatli kirib bordi, ammo zarba berish uchun bo‘sh joy topa olmadi. To‘p yon chiziqdan tashqariga chiqib ketdi va Xayduk Split to‘pni o‘yinga kiritadi.
21
Fabio Fer (Tun) burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo raqib himoyachilari to‘pni uzoqlashtirishdi.
20
Xalil Fayyad (Hayduk Split) qo‘pollik ishlatdi va Jarred Jillett hushtak chalib, qoidabuzarlikni qayd etdi.
19
Tun - Xayduk Split o‘yini. Hisob: 0-1.
To‘p nazorati 33:67 ko‘rinishida.
17⚽0-1
Gol! Dalisson de Almeyda (Xayduk Split) jarima maydonchasi ichida egasiz qolgan to‘pga birinchi bo‘lib yetib keldi va darvozaning chap pastki burchagiga aniq zarba yo‘llab, darvozabonni dog‘da qoldirdi. U hisobni 0:1 ko‘rinishiga keltirdi.
14
Hayduk Split o‘yinchilari raqib himoyasini yorib o‘tish va tezkor qarshi hujum uyushtirish maqsadida qisqa paslar bilan to‘pni bir-birlariga uzatishmoqda.
13
Marin Sotichek (Xayduk Split) raqiblarini aldab o‘tdi, ammo himoyachi to‘pni undan olib qo‘yishga muvaffaq bo‘ldi.
11
Marin Sotichek (Hayduk Split) jarima maydonchasi ichiga uzatma berdi, ammo himoyachilar to‘pni ilib olishdi.
9
Jarred Jillett Yan Bamert (Tun) to‘p uchun kurashda o‘ta qo‘pollik ishlatgani uchun hushtak chalib, qoidabuzarlikni qayd etdi.
8
Brayton Labo (Tun) o‘ziga bo‘sh hudud yaratdi va to‘pni jarima maydonchasiga uzatishga urindi. Biroq, himoyachi muhim pallada oyog‘ini qo‘yib, to‘pni uzoqlashtirdi.
7
Yon chiziq hakami bayrog‘ini ko‘tardi. Furkan Dursun (Tun) o‘yindan tashqari holatda deb topildi.
5
Jarred Jillett Brayton Labo (Tun) tomonidan sodir etilgan taktik qoidabuzarlik sababli o‘yinni to‘xtatdi.
4
Mikele Sego (Xayduk Split) jarima maydonchasi ichida uzatilgan to‘pga yetib keldi va uni darvoza markazi tomon yo‘lladi, ammo Niklas Steffen yaxshi pozitsiyada edi va zarbani osonlik bilan bartaraf etdi.
3✚
Abduli Sanyang (Xayduk Split) qo‘pollikdan so‘ng maydonda yotibdi va shifokorlar unga tibbiy yordam ko‘rsatish uchun maydonga kirishdi.
3
Olive Mambva (Tun) jarima maydonchasi ichida yiqildi, ammo hakam darhol barcha o‘yinchilarning e’tirozlarini rad etdi.
2
Jarred Jillett vaziyatni aniq ko‘rib turibdi va Furkan Dursun (Tun) tomonidan qoidabuzarlik sodir etilganini qayd etdi.
1⏱
Bugungi o‘yin endigina boshlandi, o‘yindan zavq oling!
00:01
O‘yinchilar maydonda va Xayduk Split uchrashuvni boshlab beradi.
00:00
Bugungi o‘yinning bosh hakami Jarred Jillett bo‘ladi.
00:00
Ushbu uchrashuv tafsilotlarida o‘yin boshlanishi arafasida jamoalarning tarkiblari bilan tanishib chiqishingiz mumkin.
00:00
Xayrli kun, xonimlar va janoblar! Bizning matnli jonli sharhimizga xush kelibsiz, unda biz sizga o‘yinda sodir bo‘layotgan barcha voqealar haqida tezkor ma’lumotlarni taqdim etib boramiz.
Izohlar 0
…