Linkoln Red Imps — Xayduk Split: tarkiblar va jonli matn

·26·Sport
Linkoln Red Imps — Xayduk Split: tarkiblar va jonli matn

Konferensiya ligasi doirasidagi Linkoln Red Imps — Xayduk Split uchrashuvi 5 noyabr, 22:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Linkoln Red Imps boshlang‘ich tarkibi: 13. Xankins Dj., 66. Ersteling Y., 5. Kardozo T., 3. Rutjens K., 21. Nano, 44. Manu, 22. Torrilya G., 6. Lopes B. (kapitan), 8. Mandi, 18. Garsiya T., 9. Gomes K.

Linkoln Red Imps zaxiradagilari: 32. Alvares F., 20. Britto E., 7. Kaschiaro L., 19. Flalxi Idrissi Y., 27. Xamm M., 23. Jo, 2. Djolli E., 10. Mula A., 1. Nauzet Santana, 4. Pinto N., 11. Romero Morilo A.

Linkoln Red Imps bosh murabbiyi: Pavon.

Xayduk Split boshlang‘ich tarkibi: 33. Silich T., 22. Akapandi M., 6. Xadjikadunich D., 5. Van Xorenbek A., 32. Xrgovich S., 8. Fayad K., 20. del Moral A., 7. Sanyang A., 9. de Almeyda D., 23. Sotichek M., 11. Sego M. (kapitan).

Xayduk Split zaxiradagilari: 19. Brruti E., 99. Fesyuk D., 3. Gabrich R., 38. Xodak L., 26. Xuram A., 10. Livaya M., 15. Mareshich D., 77. Martin K., 17. Melnyak D., 14. Rachi R., 44. Stipitsa D., 16. Shutalo A.

Xayduk Split bosh murabbiyi: Garsiya G.

Jonli reportaj JONLI
2
Patrik Gritskevich vaziyatni aniq ko‘rib turibdi va Dalisson de Almeyda (Xayduk Split) tomonidan qoidabuzarlik sodir etilganini qayd etdi.
1
Abduli Sanyang (Xayduk Split) yakkaxon yurish qildi, ammo raqib o‘yinchisi uni to‘sib qo‘ygani sababli xavfli vaziyat yarata olmadi.
1
Hakam hushtagini chaldi va o‘yin boshlandi.
22:46
Linkoln Red Imps o‘yinni boshlab beradi.
22:45
Bugungi o‘yinni Patrik Gritskevich boshqarib boradi.
22:45
Ushbu o‘yin tafsilotlarida ikkala jamoaning boshlang‘ich tarkiblari bilan tanishishingiz mumkin.
22:45
O‘yin: Linkoln Red Imps - Xayduk Split. Hisob: -. Sharh: Jonli matnli translyatsiyamizga xush kelibsiz. Biz sizga maydonda bo‘layotgan voqealar haqida batafsil ma’lumot berishga harakat qilamiz. O‘yin boshlanishiga juda oz vaqt qoldi.
Linkoln Red ImpsXayduk SplitKonferensiya ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tun — Xayduk Split: tarkiblar va jonli matnTun — Xayduk Split: tarkiblar va jonli matn22 oktabr 23:34Linkoln Red Imps — Tvente: tarkiblar va jonli matnLinkoln Red Imps — Tvente: tarkiblar va jonli matn22 oktabr 23:26Brann — Linkoln Red Imps: tarkiblar va jonli matnBrann — Linkoln Red Imps: tarkiblar va jonli matn15 oktabr 22:50Xayduk Split — Ayaks: tarkiblar va jonli matnXayduk Split — Ayaks: tarkiblar va jonli matn15 oktabr 20:33Yevropa sahnasida yana bir o‘zbek: Behruz Karimov Konferensiyalar ligasida qatnashadi!Yevropa sahnasida yana bir o‘zbek: Behruz Karimov Konferensiyalar ligasida qatnashadi!28 avgust 12:17Kazemirodan avtogol: “Inter Mayami” Nyu-Yorkda mag‘lubiyatga uchradiKazemirodan avtogol: “Inter Mayami” Nyu-Yorkda mag‘lubiyatga uchradi25 oktabr 08:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi