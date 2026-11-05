Linkoln Red Imps — Xayduk Split: tarkiblar va jonli matn
Konferensiya ligasi doirasidagi Linkoln Red Imps — Xayduk Split uchrashuvi 5 noyabr, 22:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Linkoln Red Imps boshlang‘ich tarkibi: 13. Xankins Dj., 66. Ersteling Y., 5. Kardozo T., 3. Rutjens K., 21. Nano, 44. Manu, 22. Torrilya G., 6. Lopes B. (kapitan), 8. Mandi, 18. Garsiya T., 9. Gomes K.
Linkoln Red Imps zaxiradagilari: 32. Alvares F., 20. Britto E., 7. Kaschiaro L., 19. Flalxi Idrissi Y., 27. Xamm M., 23. Jo, 2. Djolli E., 10. Mula A., 1. Nauzet Santana, 4. Pinto N., 11. Romero Morilo A.
Linkoln Red Imps bosh murabbiyi: Pavon.
Xayduk Split boshlang‘ich tarkibi: 33. Silich T., 22. Akapandi M., 6. Xadjikadunich D., 5. Van Xorenbek A., 32. Xrgovich S., 8. Fayad K., 20. del Moral A., 7. Sanyang A., 9. de Almeyda D., 23. Sotichek M., 11. Sego M. (kapitan).
Xayduk Split zaxiradagilari: 19. Brruti E., 99. Fesyuk D., 3. Gabrich R., 38. Xodak L., 26. Xuram A., 10. Livaya M., 15. Mareshich D., 77. Martin K., 17. Melnyak D., 14. Rachi R., 44. Stipitsa D., 16. Shutalo A.
Xayduk Split bosh murabbiyi: Garsiya G.
Izohlar 0
…