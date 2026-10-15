Univ. Krayova — Xetafe: tarkiblar va jonli matn

·39·Sport
Univ. Krayova — Xetafe: tarkiblar va jonli matn

Konferensiya ligasi doirasidagi Univ. KrayovaXetafe uchrashuvi 15 oktyabr, 21:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Univ. Krayova boshlang‘ich tarkibi: 21. Popesku L., 9. Al Hamlavi A., 10. Bayaram S., 8. Baluta T., 11. Banku N. (kapitan), 20. Chikaldeu A., 16. Lameyra J., 3. Romanchuk O., 6. Skrechu V., 24. Stevanovich N., 23. Teles.

Univ. Krayova bosh murabbiyi: Koelo F.

Xetafe boshlang‘ich tarkibi: 13. Soriya D., 3. Davinchi, 2. Jene, 16. Francho, 21. Garsiya A., 8. Gudel N., 6. Martin M., 9. Mayoral B., 10. Satriano M., 11. Terrats R., 26. Valu J.

Xetafe bosh murabbiyi: Bordalas Ximenes J.

Jonli reportaj JONLI
31
Assad Al Hamlavi (Univ. Krayova) jarima maydonchasi chizig‘i yaqinida boshini ko‘tarib, kuchli zarba yo‘lladi, ammo to‘p darvoza to‘sini ustidan biroz yuqorilab o‘tib ketdi.
30
Xetafe o‘z o‘yinini topib olayotgandek ko‘rinmoqda va ular to‘pni nazorat qilishmoqda. Ular yangi hujum imkoniyatlarini yaratish uchun qulay vaziyatni kutishmoqda.
29
Martin Satriano (Xetafe) jarima maydonchasi ichida bo‘sh qolgan to‘pga ega chiqdi, ammo uni darvoza to‘sinidan sal yuqoriroqqa tepib yubordi.
27🟨
Oleksandr Romanchuk (Univ. Krayova) nima haqida o‘ylayotgan edi? U bu qilmishi uchun jazosiz qolmaydi. Hakam unga sariq kartochka ko‘rsatdi.
24
Universitatya Krayova aniq qisqa paslar orqali o‘yin sur’atini o‘z nazoratida ushlab turibdi.
22
Assad Al Hamlavi (Univ. Krayova) uzoq masofadan darvoza tomon kuchli zarba yo‘lladi. Uning chiroyli zarbasi chap ustun yonidan o‘tib ketdi.
22
Davinchi (Xetafe) o‘ta qo‘pollik bilan to‘p uchun kurashga kirdi va David Smaych hushtak chalib, qoidabuzarlikni qayd etdi.
19
Xetafe futbolchilari raqib himoyasini yorib o‘tish va tezkor qarshi hujum uyushtirish maqsadida qisqa paslar bilan to‘pni bir-birlariga oshirishmoqda.
16
Ramon Terrats (Xetafe) o‘yin sur’atini oshirish uchun burchak zarbasini qisqa masofaga amalga oshirishga qaror qildi.
14
Teles (Univ. Krayova) yugurishni juda erta boshladi va yon hakam o‘yindan tashqari holatni qayd etib, bayroqchasini ko‘tardi.
12
Xetafe maydon markazida juda yaxshi nazorat va aniq paslar bilan o‘yin ko‘rsatmoqda.
8
Jene (Xetafe) raqibini to‘pga egalik qilishiga yo‘l qo‘ymaslik uchun ushlab qoldi va hakam fol qayd etib, hushtagini chaldi.
5
Universitatya Krayova tomonidan amalga oshirilgan standart vaziyat himoyachilardan biri tomonidan osonlik bilan bartaraf etildi.
4
Universitatya Krayova bir yoki ikki teginish bilan to‘pni uzatib, o‘yin sur’atini pasaytirmoqda. Raqib o‘yinchilariga hozir juda qiyin bo‘lyapti, to‘psiz yugurish jismoniy jihatdan ancha kuch talab qilmoqda.
2
Xetafe futbolchilari bir-birlariga qisqa paslar bilan to‘pni uzatishmoqda.
1
O‘yin endigina boshlandi.
21:46
Nihoyat o‘yinchilar maydonga chiqib kelishdi! Xetafe uchrashuvni boshlab beradi.
21:45
Bugungi uchrashuv bosh hakami David Smaych bo‘ladi.
21:45
Ikkala jamoaning boshlang‘ich tarkiblari allaqachon ma’lum bo‘ldi va siz ularni ushbu o‘yin tafsilotlarida ko‘rib chiqishingiz mumkin.
21:45
Barcha futbol muxlislariga salom, biz sizga ushbu o‘yinning jonli sharhini taqdim etish va eng qiziqarli hamda muhim vaziyatlarni yoritib borish uchun shu yerdamiz. Biz hech narsani o‘tkazib yubormasligingizni ta’minlaymiz, shunchaki bemalol o‘tiring va zavq oling.
Univ. KrayovaXetafeKonferensiya ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Myallbyu — Inter Eskaldes: tarkiblar va jonli matnMyallbyu — Inter Eskaldes: tarkiblar va jonli matnBugun 20:35Panatinaikos — Boras Banya-Luka: tarkiblar va jonli matnPanatinaikos — Boras Banya-Luka: tarkiblar va jonli matnBugun 20:33Lugano — Srvena zvezda: tarkiblar va jonli matnLugano — Srvena zvezda: tarkiblar va jonli matnBugun 20:33Riga FK — Qayrat Almati: tarkiblar va jonli matnRiga FK — Qayrat Almati: tarkiblar va jonli matnBugun 20:33Xayduk Split — Ayaks: tarkiblar va jonli matnXayduk Split — Ayaks: tarkiblar va jonli matnBugun 20:33Gent — Orxus: tarkiblar va jonli matnGent — Orxus: tarkiblar va jonli matnBugun 20:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya