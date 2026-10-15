Univ. Krayova — Xetafe: tarkiblar va jonli matn
Konferensiya ligasi doirasidagi Univ. Krayova — Xetafe uchrashuvi 15 oktyabr, 21:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Univ. Krayova boshlang‘ich tarkibi: 21. Popesku L., 9. Al Hamlavi A., 10. Bayaram S., 8. Baluta T., 11. Banku N. (kapitan), 20. Chikaldeu A., 16. Lameyra J., 3. Romanchuk O., 6. Skrechu V., 24. Stevanovich N., 23. Teles.
Univ. Krayova bosh murabbiyi: Koelo F.
Xetafe boshlang‘ich tarkibi: 13. Soriya D., 3. Davinchi, 2. Jene, 16. Francho, 21. Garsiya A., 8. Gudel N., 6. Martin M., 9. Mayoral B., 10. Satriano M., 11. Terrats R., 26. Valu J.
Xetafe bosh murabbiyi: Bordalas Ximenes J.
Jonli reportaj JONLI
31
Assad Al Hamlavi (Univ. Krayova) jarima maydonchasi chizig‘i yaqinida boshini ko‘tarib, kuchli zarba yo‘lladi, ammo to‘p darvoza to‘sini ustidan biroz yuqorilab o‘tib ketdi.
30
Xetafe o‘z o‘yinini topib olayotgandek ko‘rinmoqda va ular to‘pni nazorat qilishmoqda. Ular yangi hujum imkoniyatlarini yaratish uchun qulay vaziyatni kutishmoqda.
29
Martin Satriano (Xetafe) jarima maydonchasi ichida bo‘sh qolgan to‘pga ega chiqdi, ammo uni darvoza to‘sinidan sal yuqoriroqqa tepib yubordi.
27
Oleksandr Romanchuk (Univ. Krayova) nima haqida o‘ylayotgan edi? U bu qilmishi uchun jazosiz qolmaydi. Hakam unga sariq kartochka ko‘rsatdi.
24
Universitatya Krayova aniq qisqa paslar orqali o‘yin sur’atini o‘z nazoratida ushlab turibdi.
22
Assad Al Hamlavi (Univ. Krayova) uzoq masofadan darvoza tomon kuchli zarba yo‘lladi. Uning chiroyli zarbasi chap ustun yonidan o‘tib ketdi.
22
Davinchi (Xetafe) o‘ta qo‘pollik bilan to‘p uchun kurashga kirdi va David Smaych hushtak chalib, qoidabuzarlikni qayd etdi.
19
Xetafe futbolchilari raqib himoyasini yorib o‘tish va tezkor qarshi hujum uyushtirish maqsadida qisqa paslar bilan to‘pni bir-birlariga oshirishmoqda.
16
Ramon Terrats (Xetafe) o‘yin sur’atini oshirish uchun burchak zarbasini qisqa masofaga amalga oshirishga qaror qildi.
14
Teles (Univ. Krayova) yugurishni juda erta boshladi va yon hakam o‘yindan tashqari holatni qayd etib, bayroqchasini ko‘tardi.
12
Xetafe maydon markazida juda yaxshi nazorat va aniq paslar bilan o‘yin ko‘rsatmoqda.
8
Jene (Xetafe) raqibini to‘pga egalik qilishiga yo‘l qo‘ymaslik uchun ushlab qoldi va hakam fol qayd etib, hushtagini chaldi.
5
Universitatya Krayova tomonidan amalga oshirilgan standart vaziyat himoyachilardan biri tomonidan osonlik bilan bartaraf etildi.
4
Universitatya Krayova bir yoki ikki teginish bilan to‘pni uzatib, o‘yin sur’atini pasaytirmoqda. Raqib o‘yinchilariga hozir juda qiyin bo‘lyapti, to‘psiz yugurish jismoniy jihatdan ancha kuch talab qilmoqda.
2
Xetafe futbolchilari bir-birlariga qisqa paslar bilan to‘pni uzatishmoqda.
1
O‘yin endigina boshlandi.
21:46
Nihoyat o‘yinchilar maydonga chiqib kelishdi! Xetafe uchrashuvni boshlab beradi.
21:45
Bugungi uchrashuv bosh hakami David Smaych bo‘ladi.
21:45
Ikkala jamoaning boshlang‘ich tarkiblari allaqachon ma’lum bo‘ldi va siz ularni ushbu o‘yin tafsilotlarida ko‘rib chiqishingiz mumkin.
21:45
Barcha futbol muxlislariga salom, biz sizga ushbu o‘yinning jonli sharhini taqdim etish va eng qiziqarli hamda muhim vaziyatlarni yoritib borish uchun shu yerdamiz. Biz hech narsani o‘tkazib yubormasligingizni ta’minlaymiz, shunchaki bemalol o‘tiring va zavq oling.
Izohlar 0
…