Xetafe — Sevilya: tarkiblar va jonli matn
Ispaniya La Ligasi doirasidagi Xetafe — Sevilya uchrashuvi 1 noyabr, 18:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Xetafe boshlang‘ich tarkibi: 13. Soriya D., 15. Boselli S., 14. Karvaxal D., 2. Jene, 16. Francho, 21. Garsiya A., 8. Gudel N., 10. Satriano M., 11. Terrats R., 19. Unal E., 26. Valu J.
Xetafe zaxiradagilari: 5. Abkar A., 20. Azon I., 36. Danfaxa I. K., 3. Davinchi, 35. Ferrer D., 17. Kiko Femeniya, 1. Letachek Y., 23. Mangala O., 9. Mayoral B., 28. Risko A., 4. Sazonov S.
Xetafe bosh murabbiyi: Bordalas Ximenes J.
Sevilya boshlang‘ich tarkibi: 1. Vlaxodimos O., 6. Agume L., 5. Kastrin, 20. Korreyya F., 21. Edjuke Ch., 24. Fofana Yu., 2. Iglesias X., 16. Romero I., 4. Salas K., 19. Stassen L., 17. Suaso G.
Sevilya zaxiradagilari: 14. Bueno M., 15. Kardoso F., 22. Karmona X. A., 3. Dias J., 13. Fran, 7. Gonsales A., 18. Guridi J., 8. Kochorashvili G., 10. Peke, 12. Sangante A., 9. Ure R., 11. Vargas R.
Sevilya bosh murabbiyi: Garsiya L.
Izohlar 0
…