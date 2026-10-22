Inter Eskaldes — Univ. Krayova: tarkiblar va jonli matn
Konferensiya ligasi doirasidagi Inter Eskaldes — Univ. Krayova uchrashuvi 22 oktyabr, 21:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Inter Eskaldes boshlang‘ich tarkibi: 13. Dias J., 24. Pochettino M., 4. Sanches A. (kapitan), 2. Ernandes A. X., 3. Torres J., 6. Alonso V., 11. Berlanga D., 19. Modrich, 8. David Lopes, 31. Sule, 9. Shuaib F.
Inter Eskaldes zaxiradagilari: 70. Arelyano B., 7. Kamara J., 17. Daku, 23. Diabi L., 1. Freyshanet P., 99. Xermann R., 18. Lafarj R., 46. Luke A., 44. Prelado A., 21. Rodriges M., 27. Rosariya R.
Inter Eskaldes bosh murabbiyi: Ortis F.
Univ. Krayova boshlang‘ich tarkibi: 21. Popesku L., 3. Romanchuk O., 24. Stevanovich N., 6. Skrechu V., 17. Mora K., 16. Lameyra J., 8. Baluta T., 11. Banku N. (kapitan), 20. Chikaldeu A., 9. Al Hamlavi A., 10. Bayaram S.
Univ. Krayova zaxiradagilari: 29. Bashchanu L., 4. Kretsu A., 22. Elisor S., 19. Eriberto Tavaresh, 30. Matey D., 1. Maksim A., 7. Nsimba S., 5. Ru B., 90. Sava R., 23. Teles, 31. Uebster R.
Univ. Krayova bosh murabbiyi: Koelo F.
Izohlar 0
…