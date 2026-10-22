Xetafe — Lugano: tarkiblar va jonli matn
Konferensiya ligasi doirasidagi Xetafe — Lugano uchrashuvi 22 oktyabr, 21:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Xetafe boshlang‘ich tarkibi: 13. Soriya D., 5. Abkar A., 20. Azon I., 3. Davinchi, 2. Jene (kapitan), 16. Francho, 21. Garsiya A., 17. Kiko Femeniya, 9. Mayoral B., 28. Risko A., 26. Valu J.
Xetafe zaxiradagilari: 15. Boselli S., 35. Ferrer D., 8. Gudel N., 1. Letachek Y., 6. Martin M., 22. Moxika X., 10. Satriano M., 4. Sazonov S., 11. Terrats R., 19. Unal E.
Xetafe bosh murabbiyi: Bordalas Ximenes J.
Lugano boshlang‘ich tarkibi: 16. fon Ballmoos D. (kapitan), 9. Ayeti Al., 25. Bislimi U., 21. Chiminyani Y., 3. Delkrua X., 27. Dos Santos D., 8. Grgich A., 17. May L., 30. Monkada D., 6. Papadopulos A., 46. Zanotti M.
Lugano zaxiradagilari: 7. Alioski E., 91. Berens K., 22. Kastro Espinosa B. D., 28. Gebxardt F., 2. Karimov B., 4. Kelvin D., 14. Kendusi A., 26. Markes M., 99. Mina D., 24. Pilstrom E.
Lugano bosh murabbiyi: Krochi-Torti M.
Izohlar 0
…