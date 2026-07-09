Liverpul Muhammad Salah oʻrniga PSJ yulduzi Bradley Barcola nomzodini koʻrib chiqmoqda
Angliyaning Liverpul klubi oʻzining afsonaviy hujumchisi Muhammad Salah ketganidan soʻng, uning oʻrnini munosib toʻldira oladigan yangi yulduz qidiruvini davom ettirmoqda. Mersisaydliklar eʼtibori ayni paytda Pari Sen-Jermen (PSJ) safida oʻz kelajagi borasida ikkilanayotgan Bradley Barcola tomon qaratilgan. Goal.com nashri xabariga koʻra, 23 yoshli vingerning Parijdagi holati uning Angliya Premer-ligasiga koʻchib oʻtish ehtimolini oshirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Bradley Barcola hozirda Fransiya terma jamoasi bilan Jahon chempionatida ishtirok etmoqda. Turnir doirasidagi matbuot anjumanlaridan birida u musobaqa yakunlanganidan keyin nima boʻlishini bilmasligini taʼkidladi. Bu esa futbolchining PSJ rahbariyati bilan shartnomani uzaytirish boʻyicha muzokaralarni toʻxtatib qoʻygani va klubdagi oʻyin amaliyotidan toʻliq qoniqmayotganidan dalolat beradi.
Parijdagi raqobat va kutilmagan toʻsiqlarBarcola 2023-yilda Liondan Parijga koʻchib oʻtganida, u jamoaning asosiy yetakchilaridan biri boʻlishi kutilgan edi. Dastlabki mavsumida 14 ta golda ishtirok etib, yomon natija koʻrsatmadi. Biroq Kylian Mbappe ketganidan soʻng, PSJ rahbariyati hujum chizigʻini yanada kuchaytirish maqsadida Desire Doue va keyinchalik Khvicha Kvaratskhelia kabi yulduzlarni sotib oldi. Bu esa Bradley Barcola uchun raqobatni keskinlashtirib yubordi.
Statistik maʼlumotlarga koʻra, 2024-25-yilgi mavsum futbolchi uchun juda muvaffaqiyatli kechgan — u 21 ta gol va 21 ta assist qayd etgan. Shunga qaramay, bosh murabbiy Luis Enrique muhim oʻyinlarda, xususan, Interga qarshi Chempionlar ligasi finalida uni asosiy tarkibga kiritmadi. 2025-26-yilgi mavsumda esa uning natijalari pasayib, 13 ta gol va 7 ta golli uzatmani tashkil etdi.
Anfild — yangi chaqiruvlar maskaniLiverpul uchun Barcola ideal nomzod sifatida koʻrilmoqda. Muhammad Salah 2025-26-yilgi mavsum yakunida mersisaydliklar safidagi toʻqqiz yillik yorqin faoliyatini tugatganidan soʻng, jamoaga oʻng qanotda tezkor va kreativ oʻyinchi zarur boʻlib qoldi. Liverpul avvalroq boshqa transfer nishonlarini PSJga boy bergan edi, endi esa parijliklarning oʻzidan futbolchi tortib olish imkoniyatiga ega.
Mutaxassislarning fikricha, Barcola Angliya futboliga tez moslasha oladigan jismoniy holat va texnikaga ega. PSJda u koʻpincha rotatsiya qurboniga aylandi, Liverpulda esa unga jamoaning yangi yuzi boʻlish va doimiy oʻyin amaliyotiga ega boʻlish kafolati berilishi mumkin. Bu transfer nafaqat futbolchining faoliyatini qayta tiklashi, balki Liverpulning hujumkor salohiyatini saqlab qolishi uchun ham muhim ahamiyatga ega.
…