Liverpul Muhammad Salah oʻrniga PSJ yulduzi Bradley Barcola nomzodini koʻrib chiqmoqda

·24·Sport
Liverpul Muhammad Salah oʻrniga PSJ yulduzi Bradley Barcola nomzodini koʻrib chiqmoqda

Angliyaning Liverpul klubi oʻzining afsonaviy hujumchisi Muhammad Salah ketganidan soʻng, uning oʻrnini munosib toʻldira oladigan yangi yulduz qidiruvini davom ettirmoqda. Mersisaydliklar eʼtibori ayni paytda Pari Sen-Jermen (PSJ) safida oʻz kelajagi borasida ikkilanayotgan Bradley Barcola tomon qaratilgan. Goal.com nashri xabariga koʻra, 23 yoshli vingerning Parijdagi holati uning Angliya Premer-ligasiga koʻchib oʻtish ehtimolini oshirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Bradley Barcola hozirda Fransiya terma jamoasi bilan Jahon chempionatida ishtirok etmoqda. Turnir doirasidagi matbuot anjumanlaridan birida u musobaqa yakunlanganidan keyin nima boʻlishini bilmasligini taʼkidladi. Bu esa futbolchining PSJ rahbariyati bilan shartnomani uzaytirish boʻyicha muzokaralarni toʻxtatib qoʻygani va klubdagi oʻyin amaliyotidan toʻliq qoniqmayotganidan dalolat beradi.

Parijdagi raqobat va kutilmagan toʻsiqlar

Barcola 2023-yilda Liondan Parijga koʻchib oʻtganida, u jamoaning asosiy yetakchilaridan biri boʻlishi kutilgan edi. Dastlabki mavsumida 14 ta golda ishtirok etib, yomon natija koʻrsatmadi. Biroq Kylian Mbappe ketganidan soʻng, PSJ rahbariyati hujum chizigʻini yanada kuchaytirish maqsadida Desire Doue va keyinchalik Khvicha Kvaratskhelia kabi yulduzlarni sotib oldi. Bu esa Bradley Barcola uchun raqobatni keskinlashtirib yubordi.

Statistik maʼlumotlarga koʻra, 2024-25-yilgi mavsum futbolchi uchun juda muvaffaqiyatli kechgan — u 21 ta gol va 21 ta assist qayd etgan. Shunga qaramay, bosh murabbiy Luis Enrique muhim oʻyinlarda, xususan, Interga qarshi Chempionlar ligasi finalida uni asosiy tarkibga kiritmadi. 2025-26-yilgi mavsumda esa uning natijalari pasayib, 13 ta gol va 7 ta golli uzatmani tashkil etdi.

Anfild — yangi chaqiruvlar maskani

Liverpul uchun Barcola ideal nomzod sifatida koʻrilmoqda. Muhammad Salah 2025-26-yilgi mavsum yakunida mersisaydliklar safidagi toʻqqiz yillik yorqin faoliyatini tugatganidan soʻng, jamoaga oʻng qanotda tezkor va kreativ oʻyinchi zarur boʻlib qoldi. Liverpul avvalroq boshqa transfer nishonlarini PSJga boy bergan edi, endi esa parijliklarning oʻzidan futbolchi tortib olish imkoniyatiga ega.

Mutaxassislarning fikricha, Barcola Angliya futboliga tez moslasha oladigan jismoniy holat va texnikaga ega. PSJda u koʻpincha rotatsiya qurboniga aylandi, Liverpulda esa unga jamoaning yangi yuzi boʻlish va doimiy oʻyin amaliyotiga ega boʻlish kafolati berilishi mumkin. Bu transfer nafaqat futbolchining faoliyatini qayta tiklashi, balki Liverpulning hujumkor salohiyatini saqlab qolishi uchun ham muhim ahamiyatga ega.

LiverpulPSJBradley BarcolaMuhammad SalahTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamine Yamal Julian Alvarezni Barselonaga chaqirdi: Transfer amalga oshadimi?Lamine Yamal Julian Alvarezni Barselonaga chaqirdi: Transfer amalga oshadimi?Bugun, 12:13Aurelien Tchouameni Real Madrid bilan shartnomasini uzaytirdi: Manchester Yunayted rejasi barbod boʻldiAurelien Tchouameni Real Madrid bilan shartnomasini uzaytirdi: Manchester Yunayted rejasi barbod boʻldiBugun, 11:56Janubiy Koreya yangi murabbiy izlamoqda: nomzodlar orasida tanish ismlar borJanubiy Koreya yangi murabbiy izlamoqda: nomzodlar orasida tanish ismlar borBugun, 11:54Keynning Bekxem bilan eski surati: yonidagi qiz keyin kimga aylandi?Keynning Bekxem bilan eski surati: yonidagi qiz keyin kimga aylandi?Bugun, 11:26Yamal Messiga tan berdi: final haqidagi javobi esa boshqacha chiqdi...Yamal Messiga tan berdi: final haqidagi javobi esa boshqacha chiqdi...Bugun, 10:39Yamal ikki afsona haqida gapirdi: JCH-2026dan keyin davr almashyaptimi?Yamal ikki afsona haqida gapirdi: JCH-2026dan keyin davr almashyaptimi?Bugun, 09:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi