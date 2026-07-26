Liverpul va Arsenal uchun imkoniyat: Bradley Barcola PSJ bilan shartnomani uzaytirmaydi
Fransiyaning PSJ klubi va mamlakat milliy terma jamoasi vingeri Bradley Barcola parijliklar bilan amaldagi kelishuvini uzaytirishdan bosh tortdi. Ushbu kutilmagan qaror Yevropaning bir qator grand klublari, xususan, Angliya Premer-ligasi vakillari bo'lmish Liverpul va Arsenal uchun transfer bozorida ajoyib imkoniyatni yuzaga keltirdi. 23 yoshli iqtidorli futbolchi o'z faoliyatini boshqa chempionatda davom ettirish niyatida ekanini ma'lum qilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
L'Equipe nashri tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, Barcola klub rahbariyati bilan yangi shartnoma borasidagi muzokaralarni to'xtatgan. Futbolchining amaldagi bitimi yakunlanishiga hali ikki yil vaqt bo'lsa-da, u hozirdanoq jamoani tark etish rejasini tuzmoqda. Bu vaziyat PSJni qiyin tanlov qarshisida qoldiradi: klub uni shu yozda katta summaga sotishi yoki shartnoma muddati kamayib, narxi tushib ketishini kutishi kerak bo'ladi.
Liverpul va Arsenal o'rtasidagi raqobatDaily Mail xabariga ko'ra, ayni damda Bradley Barcola uchun kurashda Liverpul klubi peshqadamlik qilmoqda. Mersisaydliklar fransiyalik hujumchini jamoaning afsonaviy futbolchisi Muhammad Salahning munosib o'rinbosari sifatida ko'rishmoqda. Misrlik yulduzning kelajagi so'roq ostida qolayotgan bir paytda, Barcolaning tezkorligi va texnikasi "qizillar" hujum chizig'ini kuchaytirishi kutilmoqda.
Arsenal ustozi Mikel Arteta ham o'z jamoasining qanot hujumlarini yanada xilma-xil qilish maqsadida Barcolani nishonga olgan. "Kanonirlar" tarkibida raqobatni kuchaytirish va hujumda ko'proq tezlikka ega bo'lishni istashmoqda. Biroq, transfer oson kechmasligi aniq, chunki PSJ o'z yulduzi uchun kamida 120 million yevro talab qilishi kutilmoqda. Bu esa har qanday klub uchun jiddiy moliyaviy majburiyat hisoblanadi.
Barcolaga nafaqat Angliya, balki Germaniya chempionatidan ham qiziqishlar mavjud. Xususan, Myunxenning Bavariya klubi vaziyatni diqqat bilan kuzatib bormoqda. Chelsi ham futbolchi uchun kurashga kirishgan edi, biroq xabarlarga ko'ra, Barcolaning o'zi "Stemford Bridj"ga ko'chib o'tish variantini rad etgan. U ko'proq barqaror loyihaga ega bo'lgan jamoada to'p tepishni afzal ko'rmoqda.
PSJ rahbariyati esa vingerning ketishi ehtimoliga tayyorgarlikni boshlab yuborgan. Parijliklar uning o'rniga munosib nomzod sifatida RB Leypsig a'zosi Yan Diomandeni ko'rib chiqishmoqda. Agar Barcola transferi amalga oshsa, bu joriy yozgi transfer oynasidagi eng qimmat va shov-shuvli kelishuvlardan biriga aylanishi mumkin. Hozircha futbolchi bor e'tiborini Fransiya terma jamoasi safidagi o'yinlariga qaratgan.
…