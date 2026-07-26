Liverpul va Arsenal uchun imkoniyat: Bradley Barcola PSJ bilan shartnomani uzaytirmaydi

·70·Sport
Liverpul va Arsenal uchun imkoniyat: Bradley Barcola PSJ bilan shartnomani uzaytirmaydi

Fransiyaning PSJ klubi va mamlakat milliy terma jamoasi vingeri Bradley Barcola parijliklar bilan amaldagi kelishuvini uzaytirishdan bosh tortdi. Ushbu kutilmagan qaror Yevropaning bir qator grand klublari, xususan, Angliya Premer-ligasi vakillari bo'lmish Liverpul va Arsenal uchun transfer bozorida ajoyib imkoniyatni yuzaga keltirdi. 23 yoshli iqtidorli futbolchi o'z faoliyatini boshqa chempionatda davom ettirish niyatida ekanini ma'lum qilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

L'Equipe nashri tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, Barcola klub rahbariyati bilan yangi shartnoma borasidagi muzokaralarni to'xtatgan. Futbolchining amaldagi bitimi yakunlanishiga hali ikki yil vaqt bo'lsa-da, u hozirdanoq jamoani tark etish rejasini tuzmoqda. Bu vaziyat PSJni qiyin tanlov qarshisida qoldiradi: klub uni shu yozda katta summaga sotishi yoki shartnoma muddati kamayib, narxi tushib ketishini kutishi kerak bo'ladi.

Liverpul va Arsenal o'rtasidagi raqobat

Daily Mail xabariga ko'ra, ayni damda Bradley Barcola uchun kurashda Liverpul klubi peshqadamlik qilmoqda. Mersisaydliklar fransiyalik hujumchini jamoaning afsonaviy futbolchisi Muhammad Salahning munosib o'rinbosari sifatida ko'rishmoqda. Misrlik yulduzning kelajagi so'roq ostida qolayotgan bir paytda, Barcolaning tezkorligi va texnikasi "qizillar" hujum chizig'ini kuchaytirishi kutilmoqda.

Arsenal ustozi Mikel Arteta ham o'z jamoasining qanot hujumlarini yanada xilma-xil qilish maqsadida Barcolani nishonga olgan. "Kanonirlar" tarkibida raqobatni kuchaytirish va hujumda ko'proq tezlikka ega bo'lishni istashmoqda. Biroq, transfer oson kechmasligi aniq, chunki PSJ o'z yulduzi uchun kamida 120 million yevro talab qilishi kutilmoqda. Bu esa har qanday klub uchun jiddiy moliyaviy majburiyat hisoblanadi.

Barcolaga nafaqat Angliya, balki Germaniya chempionatidan ham qiziqishlar mavjud. Xususan, Myunxenning Bavariya klubi vaziyatni diqqat bilan kuzatib bormoqda. Chelsi ham futbolchi uchun kurashga kirishgan edi, biroq xabarlarga ko'ra, Barcolaning o'zi "Stemford Bridj"ga ko'chib o'tish variantini rad etgan. U ko'proq barqaror loyihaga ega bo'lgan jamoada to'p tepishni afzal ko'rmoqda.

PSJ rahbariyati esa vingerning ketishi ehtimoliga tayyorgarlikni boshlab yuborgan. Parijliklar uning o'rniga munosib nomzod sifatida RB Leypsig a'zosi Yan Diomandeni ko'rib chiqishmoqda. Agar Barcola transferi amalga oshsa, bu joriy yozgi transfer oynasidagi eng qimmat va shov-shuvli kelishuvlardan biriga aylanishi mumkin. Hozircha futbolchi bor e'tiborini Fransiya terma jamoasi safidagi o'yinlariga qaratgan.

Bradley BarcolaPSJLiverpulArsenalTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi Argentina terma jamoasi aʼzolariga qimmatbaho sovgʻalar ulashdiLionel Messi Argentina terma jamoasi aʼzolariga qimmatbaho sovgʻalar ulashdiBugun, 01:59Cristiano Ronaldo va Thierry Henry Britaniya futboli haqidagi serialda rol oʻynaydiCristiano Ronaldo va Thierry Henry Britaniya futboli haqidagi serialda rol oʻynaydiBugun, 01:54Real Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiReal Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiBugun, 01:14Federico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiFederico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiKecha, 23:34Granit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiGranit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiKecha, 23:30Hamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiHamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiKecha, 22:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi