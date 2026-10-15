UYEFA Chempionlar Ligasida 2-tur ramziy terma jamoasini e’lon qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- UEFA Chempionlar Ligasining 2-turi yakunlangach, 11 ta turli klubdan bir nafardan o‘yinchi kiritilgan ramziy terma jamoani e’lon qildi.
- Ushbu tarkibga Bredli Barkolya, Lamin Yamal va Harri Keyn kabi futbolchilar kiritilgan.
- Ramziy jamoada «Sabah»dan Stas Pokatilov, «PSJ»dan Vitinya, «Liverpul»dan Bredli Barkolya, «Barselona»dan Lamin Yamal, «Bryugge»dan Nikolo Tresoldi va «Bavariya»dan Harri Keyn kabi o‘yinchilar o‘rin olgan.
Yevropa Chempionlar Ligasi umumiy bosqichining 2-turi yakunlangach, UEFA tahlilchilari va ekspertlari turning eng yaxshi o‘yinchilaridan iborat rasmiy ramziy terma jamoani e’lon qildi. Ushbu ramziy tarkibning eng e’tiborga molik jihati shunda bo‘ldiki, ro‘yxatdan 11 ta turli klubning roppa-rosa bir nafardan vakili joy oldi.
Mazkur tarkibga hafta qahramoni deb topilgan «Liverpul» vingeri Bredli Barkolya, shuningdek, o‘z klublari safida yorqin o‘yin namoyish etgan Lamin Yamal va Harri Keyn kabi yulduzlar ham kiritildi.
Chempionlar Ligasi 2-turi ramziy jamoasi:
Darvozabon:
Stas Pokatilov («Sabah») — Ozarboyjon klubi posboni musobaqa doirasidagi murakkab seyvlari va ishonchli harakatlari bilan haftaning eng yaxshi darvozaboni deb topildi.
Himoyachilar:
Shevold («Budyo-Glimt»)
Shabo («Shtutgart»)
Falshener («Viking»)
Maksimiliano Arauxo («Sporting»)
Yarimhimoyachilar:
Vitinya («PSJ») — «Manchester Siti» ustidan qozonilgan 4:2 hisobidagi g‘alabada markazda benuqson o‘yin ko‘rsatdi va chiroyli gol muallifi bo‘ldi;
Manzambi («Aston Villa»)
Bredli Barkolya («Liverpul») — LASK jamoasi darvozasiga xet-trik yo‘llab, haftaning bosh futbolchisi maqomini naqd qildi;
Lamin Yamal («Barselona») — Kataloniyaliklarning hujum chizig‘ini faollik bilan boshqarib, turning eng foydali o‘yinchilaridan biriga aylandi.
Hujumchilar:
Nikolo Tresoldi («Bryugge») — Milanning «Inter» klubiga qarshi dramatik bellashuvda (4:3) uchta gol urib, jamoasiga sensatsion g‘alaba keltirdi;
Harri Keyn («Bavariya») — Germaniya grandi safida raqib darvozasini ikki bor ishg‘ol etib, musobaqadagi to‘purarlik mahoratini yana bir bor isbotladi.
UEFA tomonidan tuzilgan ramziy tarkibda faqat top-grandlar emas, balki «Budyo-Glimt», «Sabah» va «Viking» kabi noan’anaviy jamoalar vakillarining ham e’tirof etilishi joriy mavsumda yangicha formatdagi Chempionlar Ligasida raqobat keskin va oldindan aytib bo‘lmas tarzda kechayotganini ko‘rsatmoqda.
Izohlar 0
…