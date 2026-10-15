UYEFA Chempionlar Ligasida 2-tur ramziy terma jamoasini e’lon qildi

·44·Sport
UYEFA Chempionlar Ligasida 2-tur ramziy terma jamoasini e’lon qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • UEFA Chempionlar Ligasining 2-turi yakunlangach, 11 ta turli klubdan bir nafardan o‘yinchi kiritilgan ramziy terma jamoani e’lon qildi.
  • Ushbu tarkibga Bredli Barkolya, Lamin Yamal va Harri Keyn kabi futbolchilar kiritilgan.
  • Ramziy jamoada «Sabah»dan Stas Pokatilov, «PSJ»dan Vitinya, «Liverpul»dan Bredli Barkolya, «Barselona»dan Lamin Yamal, «Bryugge»dan Nikolo Tresoldi va «Bavariya»dan Harri Keyn kabi o‘yinchilar o‘rin olgan.

Yevropa Chempionlar Ligasi umumiy bosqichining 2-turi yakunlangach, UEFA tahlilchilari va ekspertlari turning eng yaxshi o‘yinchilaridan iborat rasmiy ramziy terma jamoani e’lon qildi. Ushbu ramziy tarkibning eng e’tiborga molik jihati shunda bo‘ldiki, ro‘yxatdan 11 ta turli klubning roppa-rosa bir nafardan vakili joy oldi.

Mazkur tarkibga hafta qahramoni deb topilgan «Liverpul» vingeri Bredli Barkolya, shuningdek, o‘z klublari safida yorqin o‘yin namoyish etgan Lamin Yamal va Harri Keyn kabi yulduzlar ham kiritildi.

Chempionlar Ligasi 2-turi ramziy jamoasi:

  • Darvozabon:

    • Stas Pokatilov («Sabah») — Ozarboyjon klubi posboni musobaqa doirasidagi murakkab seyvlari va ishonchli harakatlari bilan haftaning eng yaxshi darvozaboni deb topildi.

  • Himoyachilar:

    • Shevold («Budyo-Glimt»)

    • Shabo («Shtutgart»)

    • Falshener («Viking»)

    • Maksimiliano Arauxo («Sporting»)

  • Yarimhimoyachilar:

    • Vitinya («PSJ»)«Manchester Siti» ustidan qozonilgan 4:2 hisobidagi g‘alabada markazda benuqson o‘yin ko‘rsatdi va chiroyli gol muallifi bo‘ldi;

    • Manzambi («Aston Villa»)

    • Bredli Barkolya («Liverpul») — LASK jamoasi darvozasiga xet-trik yo‘llab, haftaning bosh futbolchisi maqomini naqd qildi;

    • Lamin Yamal («Barselona»)Kataloniyaliklarning hujum chizig‘ini faollik bilan boshqarib, turning eng foydali o‘yinchilaridan biriga aylandi.

  • Hujumchilar:

    • Nikolo Tresoldi («Bryugge») — Milanning «Inter» klubiga qarshi dramatik bellashuvda (4:3) uchta gol urib, jamoasiga sensatsion g‘alaba keltirdi;

    • Harri Keyn («Bavariya») — Germaniya grandi safida raqib darvozasini ikki bor ishg‘ol etib, musobaqadagi to‘purarlik mahoratini yana bir bor isbotladi.

UEFA tomonidan tuzilgan ramziy tarkibda faqat top-grandlar emas, balki «Budyo-Glimt», «Sabah» va «Viking» kabi noan’anaviy jamoalar vakillarining ham e’tirof etilishi joriy mavsumda yangicha formatdagi Chempionlar Ligasida raqobat keskin va oldindan aytib bo‘lmas tarzda kechayotganini ko‘rsatmoqda.

Chempionlar Ligasi 2-turiLiverpulBredli BarkolyaLamin Yamal
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bredli Barkolya Chempionlar Ligasida haftaning eng yaxshi futbolchisi deb topildiBredli Barkolya Chempionlar Ligasida haftaning eng yaxshi futbolchisi deb topildiBugun 22:36Chempionlar Ligasida haftaning eng yaxshi futbolchisi nomiga 4 nomzod e’lon qilindiChempionlar Ligasida haftaning eng yaxshi futbolchisi nomiga 4 nomzod e’lon qilindiBugun 11:43Liverpul Parij klubidan ikki iqtidorli futbolchini olib kelmoqdaLiverpul Parij klubidan ikki iqtidorli futbolchini olib kelmoqda18 avgust 11:37Liverpul PSJ iqtidori Ibrohim Mbaye uchun kurashga kirishdiLiverpul PSJ iqtidori Ibrohim Mbaye uchun kurashga kirishdi5 avgust 11:36Liverpul va Arsenal uchun imkoniyat: Bradley Barcola PSJ bilan shartnomani uzaytirmaydiLiverpul va Arsenal uchun imkoniyat: Bradley Barcola PSJ bilan shartnomani uzaytirmaydi26 iyul 19:00Liverpul Muhammad Salah oʻrniga PSJ yulduzi Bradley Barcola nomzodini koʻrib chiqmoqdaLiverpul Muhammad Salah oʻrniga PSJ yulduzi Bradley Barcola nomzodini koʻrib chiqmoqda9 iyul 12:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya