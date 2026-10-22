Monako — Frayburg: tarkiblar va jonli matn

45+5⏱
Semyuel Barrott hushtagini chalib, birinchi bo‘limga yakun yasadi.
45+2⚽1-0
Gol! Edan Diop to‘pni Paris Brunnerga (Monako) uzatib berdi va u jarima maydonchasi ichidan pastlab borgan zarba bilan darvozani ishg‘ol qildi. Hisob 1:0.
45
O‘yinga 3 daqiqa qo‘shib berildi.
43
Yan-Niklas Beste (Frayburg) o‘sha qo‘pollik uchun qizil kartochka olgan ko‘rinadi. Semyuel Barrott maydonda bunday xulq-atvorga chidab o‘tirmaydi va qoidabuzarlik uchun hushtak chaldi.
41
Vinchenso Grifo (Frayburg) tomonidan amalga oshirilgan burchak zarbasidan hech qanday xavfli vaziyat yuzaga kelmadi.
40
Vinchenso Grifo (Frayburg) burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo sheriklaridan birortasini topa olmadi. To‘p osonlik bilan xavfli hududdan uzoqlashtirildi. Bosh hakam va uning yordamchisi burchak bayroqchasini ko‘rsatishdi. Frayburg raqib darvozasi oldida yana bir xavfli vaziyat yaratish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
37🟨
Patrik Osterxage (Frayburg) haqli ravishda sariq kartochka bilan jazolandi.
36
Lukas Kubler (Frayburg) qo‘pollik ishlatdi va Samyuel Barrot hushtak chalib, qoidabuzarlikni qayd etdi.
35
To‘pga egalik qilish nisbati 59:41.
33
Qoidabuzarlik! Patrik Osterxage (Frayburg) raqibini ushlab qolgani uchun jarima belgilandi.
30
Monako burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo himoyachilarning ishonchli harakati tufayli gol urish imkoniyati yo‘qqa chiqdi.
30
Jarima maydonchasiga uzatilgan xavfli to‘pni Monako futbolchisi Matis Deturbe qabul qilib olmoqchi edi, ammo himoyachilardan biri to‘pni maydondan chiqarib yuborib, xavfni bartaraf etdi. Hakam Monako foydasiga burchak zarbasini belgiladi.
29
Aleksandr Golovin (Monako) burchak zarbasidan to‘pni markazga uzatdi, ammo himoyachilar uni to‘sib qolishdi.
29
Mamadu Kulibali (Monako) jarima maydonchasi chegarasidan pastlab uzatma berishga urindi, ammo raqib himoyasi to‘pni xavfsiz joyga chiqarib yubordi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Monako burchak zarbasidan gol urish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
28
Lamin Kamara (Monako) burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo himoyachilar to‘pni maydondan uzoqlashtirishdi.
28
Paris Brunner (Monako) aqlli uzatmani qabul qilib oldi va o‘rta masofadan zarba berdi. Uning zarbasi darvozaning pastki o‘ng burchagiga kirib ketayotgandek ko‘rindi, ammo Mio Bakxaus bunga qarshi chiqdi va ajoyib seyv namoyish etdi. Yon hakam burchak to‘pini ko‘rsatdi, Monako uni amalga oshiradi.
27
Matis Deturbe (Monako) jarima maydonchasi ichidagi sherigini topa olmadi, uning uzatmasi juda kuchli chiqib, darvozaning uzoq burchagidan o‘tib ketdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Frayburg darvozaboni to‘pni o‘yinga kiritadi.
24
Aleksandr Golovin (Monako) burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo to‘pni jamoadoshlaridan birortasi boshi bilan darvozaga yo‘llay olmadi va himoyachilar xavfni bartaraf etishdi.
24
Paris Brunner (Monako) jarima maydonchasi ichida aniq uzatmani qabul qilib oldi va faqat darvozabon bilan yakkama-yakka qoldi. Uning chap pastki burchakka yo‘llagan zarbasi kuchsiz chiqdi va Mio Bakxaus to‘pni osonlik bilan egallab oldi. Monako burchak zarbasi ishlab oldi.
22
Jordi Makengo (Frayburg) jamoadoshlaridan birining boshiga mo‘ljallab jarima maydonchasi ichiga xavfli uzatma amalga oshirdi, ammo himoyachi hujumchilardan balandroq sakrab, xavfni bartaraf etdi.
20
Igor Matanovich (Frayburg) ofsayd tuzog‘ini yorib o‘ta olmadi va yon hakam bayroqchasini ko‘tardi.
18
Qanday ajoyib imkoniyat boy berildi! Jarima maydonchasi ichiga yetkazilgan aniq uzatmani Lukas Kyubler (Frayburg) qabul qilib oldi, ammo uning bosh bilan yo‘llagan zarbasi darvozaga aniq bormadi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Monako darvozasidan darvoza zarbasi belgilandi.
17🔁
O‘zgarish. Patrik Osterxage (Frayburg) Yannik Engelxardtning o‘rniga maydonga tushdi.
15🔁
O‘zgarish. Patrik Osterxage (Frayburg) Yannik Engelgardtning o‘rniga maydonga tushdi.
14✚
Yannik Engelxardt (Frayburg) og‘riqli imo-ishoralari bilan tibbiy yordam so‘ramoqda. Uning jarohati qay darajada jiddiy ekanligi hozircha noma’lum.
10
Monako futbolchilari zarba berish imkoniyatini yaratish maqsadida qisqa paslar bilan to‘pni bir-birlariga uzatishmoqda.
8
To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va endi autdan o‘yin davom ettiriladi.
5
Semyuel Barrott hushtagini chaldi. Yannik Engelxardt (Frayburg) xavfli o‘yin sababli qoidani buzdi.
4
Monako himoyasini yorib o‘tuvchi uzatmani jarima maydonchasi ichida Matis Deturbe (Monako) qabul qilib oldi. U hatto tepaga qaramasdan chap pastki burchakka zarba yo‘lladi, ammo Mio Bakxaus ajoyib seyv namoyish etdi.
2
Frayburg o‘yinchilari raqib himoyasini yorib o‘tish va tezkor qarshi hujum uyushtirish maqsadida qisqa paslar bilan to‘pni bir-birlariga uzatishmoqda.
1⏱
Boshladik, bugungi o‘yin ayni damda start oldi.
00:01
O‘yinni Frayburg boshlab beradi.
00:00
Bugungi uchrashuv bosh hakami Semyuel Barrot bo‘ladi.
00:00
Ikkala jamoaning boshlang‘ich tarkiblari ma’lum bo‘ldi, endi ular bilan tanishib chiqishingiz mumkin.
00:00
Xayrli kun, xonimlar va janoblar! Bizning matnli jonli translyatsiyamizga xush kelibsiz, unda biz sizga o‘yinda sodir bo‘layotgan barcha voqealar haqida tezkor ma’lumotlarni taqdim etib boramiz.
Izohlar 0
…