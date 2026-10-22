Monako — Frayburg: tarkiblar va jonli matn

·54·Sport
Monako — Frayburg: tarkiblar va jonli matn

Konferensiya ligasi doirasidagi MonakoFrayburg uchrashuvi 23 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Monako boshlang‘ich tarkibi: 1. Gradetski L. (kapitan), 2. Vanderson, 72. Sane S., 4. Teze J., 13. Mavissa S., 8. Kamara L., 37. Diop E., 28. Kulibali M., 10. Golovin A., 7. Deturbe M., 29. Brunner P.

Monako zaxiradagilari: 11. Ablin M., 14. Biret M., 19. Kabral P., 31. Fati A., 16. Kon P., 18. Minamino T., 20. Nazino, 22. Salisu M., 46. Subeir A., 40. Stavetski J., 49. Ture I., 6. Zakariya D.

Monako bosh murabbiyi: Filipe Luis.

Frayburg boshlang‘ich tarkibi: 1. Bakxaus M., 17. Kyubler L., 28. Ginter M., 37. Rozenfelder M., 33. Makengo J., 8. Eggeshtayn M. (kapitan), 16. Engelxardt Ya., 19. Beste Y., 14. Suzuki Yu., 32. Grifo V., 31. Matanovich I.

Frayburg zaxiradagilari: 42. Goto K., 30. Gyunter K., 9. Xyoler L., 24. Xut J., 22. Iriye K., 5. Yung A., 6. Osterxage P., 7. Sherxant D., 29. Troy P., 20. Yamamoto R.

Frayburg bosh murabbiyi: Shuster Y.

Jonli reportaj1-0 JONLI
45+5
Semyuel Barrott hushtagini chalib, birinchi bo‘limga yakun yasadi.
45+21-0
Gol! Edan Diop to‘pni Paris Brunnerga (Monako) uzatib berdi va u jarima maydonchasi ichidan pastlab borgan zarba bilan darvozani ishg‘ol qildi. Hisob 1:0.
45
O‘yinga 3 daqiqa qo‘shib berildi.
43
Yan-Niklas Beste (Frayburg) o‘sha qo‘pollik uchun qizil kartochka olgan ko‘rinadi. Semyuel Barrott maydonda bunday xulq-atvorga chidab o‘tirmaydi va qoidabuzarlik uchun hushtak chaldi.
41
Vinchenso Grifo (Frayburg) tomonidan amalga oshirilgan burchak zarbasidan hech qanday xavfli vaziyat yuzaga kelmadi.
40
Vinchenso Grifo (Frayburg) burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo sheriklaridan birortasini topa olmadi. To‘p osonlik bilan xavfli hududdan uzoqlashtirildi. Bosh hakam va uning yordamchisi burchak bayroqchasini ko‘rsatishdi. Frayburg raqib darvozasi oldida yana bir xavfli vaziyat yaratish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
37🟨
Patrik Osterxage (Frayburg) haqli ravishda sariq kartochka bilan jazolandi.
36
Lukas Kubler (Frayburg) qo‘pollik ishlatdi va Samyuel Barrot hushtak chalib, qoidabuzarlikni qayd etdi.
35
To‘pga egalik qilish nisbati 59:41.
33
Qoidabuzarlik! Patrik Osterxage (Frayburg) raqibini ushlab qolgani uchun jarima belgilandi.
30
Monako burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo himoyachilarning ishonchli harakati tufayli gol urish imkoniyati yo‘qqa chiqdi.
30
Jarima maydonchasiga uzatilgan xavfli to‘pni Monako futbolchisi Matis Deturbe qabul qilib olmoqchi edi, ammo himoyachilardan biri to‘pni maydondan chiqarib yuborib, xavfni bartaraf etdi. Hakam Monako foydasiga burchak zarbasini belgiladi.
29
Aleksandr Golovin (Monako) burchak zarbasidan to‘pni markazga uzatdi, ammo himoyachilar uni to‘sib qolishdi.
29
Mamadu Kulibali (Monako) jarima maydonchasi chegarasidan pastlab uzatma berishga urindi, ammo raqib himoyasi to‘pni xavfsiz joyga chiqarib yubordi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Monako burchak zarbasidan gol urish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
28
Lamin Kamara (Monako) burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo himoyachilar to‘pni maydondan uzoqlashtirishdi.
28
Paris Brunner (Monako) aqlli uzatmani qabul qilib oldi va o‘rta masofadan zarba berdi. Uning zarbasi darvozaning pastki o‘ng burchagiga kirib ketayotgandek ko‘rindi, ammo Mio Bakxaus bunga qarshi chiqdi va ajoyib seyv namoyish etdi. Yon hakam burchak to‘pini ko‘rsatdi, Monako uni amalga oshiradi.
27
Matis Deturbe (Monako) jarima maydonchasi ichidagi sherigini topa olmadi, uning uzatmasi juda kuchli chiqib, darvozaning uzoq burchagidan o‘tib ketdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Frayburg darvozaboni to‘pni o‘yinga kiritadi.
24
Aleksandr Golovin (Monako) burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo to‘pni jamoadoshlaridan birortasi boshi bilan darvozaga yo‘llay olmadi va himoyachilar xavfni bartaraf etishdi.
24
Paris Brunner (Monako) jarima maydonchasi ichida aniq uzatmani qabul qilib oldi va faqat darvozabon bilan yakkama-yakka qoldi. Uning chap pastki burchakka yo‘llagan zarbasi kuchsiz chiqdi va Mio Bakxaus to‘pni osonlik bilan egallab oldi. Monako burchak zarbasi ishlab oldi.
22
Jordi Makengo (Frayburg) jamoadoshlaridan birining boshiga mo‘ljallab jarima maydonchasi ichiga xavfli uzatma amalga oshirdi, ammo himoyachi hujumchilardan balandroq sakrab, xavfni bartaraf etdi.
20
Igor Matanovich (Frayburg) ofsayd tuzog‘ini yorib o‘ta olmadi va yon hakam bayroqchasini ko‘tardi.
18
Qanday ajoyib imkoniyat boy berildi! Jarima maydonchasi ichiga yetkazilgan aniq uzatmani Lukas Kyubler (Frayburg) qabul qilib oldi, ammo uning bosh bilan yo‘llagan zarbasi darvozaga aniq bormadi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Monako darvozasidan darvoza zarbasi belgilandi.
17🔁
O‘zgarish. Patrik Osterxage (Frayburg) Yannik Engelxardtning o‘rniga maydonga tushdi.
15🔁
O‘zgarish. Patrik Osterxage (Frayburg) Yannik Engelgardtning o‘rniga maydonga tushdi.
14
Yannik Engelxardt (Frayburg) og‘riqli imo-ishoralari bilan tibbiy yordam so‘ramoqda. Uning jarohati qay darajada jiddiy ekanligi hozircha noma’lum.
10
Monako futbolchilari zarba berish imkoniyatini yaratish maqsadida qisqa paslar bilan to‘pni bir-birlariga uzatishmoqda.
8
To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va endi autdan o‘yin davom ettiriladi.
5
Semyuel Barrott hushtagini chaldi. Yannik Engelxardt (Frayburg) xavfli o‘yin sababli qoidani buzdi.
4
Monako himoyasini yorib o‘tuvchi uzatmani jarima maydonchasi ichida Matis Deturbe (Monako) qabul qilib oldi. U hatto tepaga qaramasdan chap pastki burchakka zarba yo‘lladi, ammo Mio Bakxaus ajoyib seyv namoyish etdi.
2
Frayburg o‘yinchilari raqib himoyasini yorib o‘tish va tezkor qarshi hujum uyushtirish maqsadida qisqa paslar bilan to‘pni bir-birlariga uzatishmoqda.
1
Boshladik, bugungi o‘yin ayni damda start oldi.
00:01
O‘yinni Frayburg boshlab beradi.
00:00
Bugungi uchrashuv bosh hakami Semyuel Barrot bo‘ladi.
00:00
Ikkala jamoaning boshlang‘ich tarkiblari ma’lum bo‘ldi, endi ular bilan tanishib chiqishingiz mumkin.
00:00
Xayrli kun, xonimlar va janoblar! Bizning matnli jonli translyatsiyamizga xush kelibsiz, unda biz sizga o‘yinda sodir bo‘layotgan barcha voqealar haqida tezkor ma’lumotlarni taqdim etib boramiz.
MonakoFrayburgKonferensiya ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Frayburg — Yablones: tarkiblar va jonli matnFrayburg — Yablones: tarkiblar va jonli matn15 oktabr 22:46SSKA Sofiya — Monako: tarkiblar va jonli matnSSKA Sofiya — Monako: tarkiblar va jonli matn15 oktabr 20:33«Bayer» o‘z maydonida «Frayburg»ni yengib, kuchli to‘rtlikka kirdi«Bayer» o‘z maydonida «Frayburg»ni yengib, kuchli to‘rtlikka kirdi18 oktabr 21:23Bayer Leverkuzen — Frayburg: tarkiblar va jonli matnBayer Leverkuzen — Frayburg: tarkiblar va jonli matn18 oktabr 17:22“Frayburg” 85-daqiqada g‘alabani ilib ketib, 1-o‘ringa ko‘tarildi“Frayburg” 85-daqiqada g‘alabani ilib ketib, 1-o‘ringa ko‘tarildi12 oktabr 06:59Midtyullann — Sent-Tryuyden: tarkiblar va jonli matnMidtyullann — Sent-Tryuyden: tarkiblar va jonli matnBugun 00:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi