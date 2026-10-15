Bornmut — Shturm Gras: tarkiblar va jonli matn
Yevropa ligasi doirasidagi Bornmut — Shturm Gras uchrashuvi 16 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Bornmut boshlang‘ich tarkibi: 1. Petrovich D., 12. Adams T., 4. Kuk L., 18. Diakite B., 9. Evanilson, 11. Gennon-Doak B., 30. Rodriges A., 14. Silva A., 15. Smit A. (kapitan), 6. Soler X., 16. Taverne M.
Bornmut bosh murabbiyi: Rouz M.
Shturm Gras boshlang‘ich tarkibi: 53. Xudyakov D., 27. Balbo L., 26. Beganovich B., 4. Gorens Stankovich Y. (kapitan), 28. Xeyl Y., 43. Xodl Y., 23. Malich A., 78. Matoshi V., 21. Petrovich P., 2. Kuarshi Y., 19. Zaydl S.
Shturm Gras bosh murabbiyi: Ingolich F.
Izohlar 0
…