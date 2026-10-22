Shturm Gras — Marsel: tarkiblar va jonli matn
Yevropa ligasi doirasidagi Shturm Gras — Marsel uchrashuvi 22 oktyabr, 21:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Shturm Gras boshlang‘ich tarkibi: 22. Xelach A., 23. Malich A., 2. Kuarshi Y., 30. Koller P., 28. Xeyl Y., 4. Gorens Stankovich Y. (kapitan), 39. Vaynxandl L., 43. Xodl Y., 78. Matoshi V., 14. Diakite O., 19. Zaydl S.
Shturm Gras zaxiradagilari: 27. Balbo L., 26. Beganovich B., 25. Grgich M., 40. Xalvaxs J., 11. Kayombo A., 41. Lorens E., 21. Petrovich P., 5. Vallchi A., 32. Viner-Puxer K.
Shturm Gras bosh murabbiyi: Ingolich F.
Marsel boshlang‘ich tarkibi: 12. De Lange J., 74. Bezaxaf K., 18. Meyte B., 21. Agerd N., 25. Garsiya U., 42. Kamissoko N., 19. Kondogbiya J. (kapitan), 7. Gomes A., 48. Abdalla K., 9. Guiri A., 11. Mope N.
Marsel zaxiradagilari: 8. Abdelli X., 4. Igan-Rayli K., 33. Emerson, 41. Gomis I., 77. Arit A., 23. Xoyberg P., 43. Mmadi T., 6. Nnadi T., 14. Payshao I., 44. Valero A., 40. Van Nek J., 22. Vea T.
Marsel bosh murabbiyi: Jenezio B.
Izohlar 0
…