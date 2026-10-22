Yagelloniya — Anderlext: tarkiblar va jonli matn

45+2
Lukas Ambros (Anderlext) belgilangan standart vaziyatdan to‘pni jarima maydonchasiga uzatdi, ammo himoyachilar uni bartaraf etishdi.
45+3⏱
Hakam birinchi bo‘lim tugaganini bildiruvchi hushtakni chaldi va o‘yinning dastlabki 45 daqiqasi yakunlandi.
45+2🟨
Hakam qat’iy harakat qildi va Rodrigo Konseysauga (Yagelloniya) haqli ravishda sariq kartochka ko‘rsatdi.
45
Asosiy vaqtga kamida 2 daqiqa qo‘shib beriladi.
44
Kamil Yuzvyak (Yagelloniya) to‘pni Nik Preletsga uzatdi, ammo himoyachilardan biri undan to‘pni olib qo‘ydi.
42
Yuki Kobayashi (Yagelloniya) uzoq masofadan to‘pni oldinga uzatdi, ammo Kolin Kozemans to‘pni bemalol egallab oldi.
40
Lukas Ambros (Anderlext) burchak zarbasidan to‘pni jarima maydonchasiga uzatish o‘rniga, yaqinroq turgan jamoadoshiga qisqa pas berdi.
40
Mixaylo Svetkovich (Anderlext) to‘pni jarima maydonchasiga uzatdi, ammo raqib himoyachisi uni qaytardi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va burchak zarbasi belgilandi. Anderlext hujumni davom ettirishi mumkin.
40
Gilerme Montoyya (Yagelloniya) uzatilgan to‘pni egallab oldi va uzoq masofadan darvozaning o‘rtasiga pastlab boruvchi o‘tkir zarba yo‘lladi. Bu qaytarish qiyin bo‘lgan zarba edi, ammo Kolin Kosemans to‘pni mushtlari bilan uzoqlashtirib, yaxshi harakat qildi.
39
Jarima maydonchasi ichida ko‘plab o‘yinchilar burchakdan uzatiladigan to‘pni kutishmoqda, ammo Kayetan Shmit (Yagelloniya) to‘pni qisqa masofaga o‘ynadi.
39
Kayetan Shmit (Yagelloniya) jarima maydonchasi ichida uzatilgan to‘pni mohirona qabul qilib oldi va zarba berdi, ammo to‘p himoyachiga tegib qaytdi. Yagelloniya burchak zarbasidan gol urish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
37
Marten Vinkler (Anderlext) jarima maydonchasi tashqarisidan to‘pni oldinga olib o‘tib, zarba yo‘lladi, ammo to‘p darvozaning qoq markaziga borgani sababli Slavomir Abramovich uchun qiyinchilik tug‘dirmadi. Osoyishta seyv.
33
Yon hakam Hampus Finndell (Yagelloniya) boshi bilan zarba berishidan oldin o‘yindan tashqari holatni qayd etib, bayroqchasini ko‘tardi.
32
Kays Barri (Anderlext) qo‘pol o‘ynadi va Ondrey Berka hushtak chalib, qoidabuzarlikni qayd etdi. Yagelloniya jarima zarbasi tepish huquqiga ega bo‘ldi.
31
0:8 – darvozaga yo‘llangan jami zarbalar statistikasi. Aniq zarbalar – 0:5.
30
Julian Byankone (Anderlext) jarima maydonchasi ichiga to‘pni uzatdi, ammo raqib himoyachilari to‘pni xavfsiz hududga chiqarib yuborishdi.
29
Telo Aasgaard (Anderlext) burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo to‘p raqib o‘yinchisining boshiga kelib tushdi.
28
Marten Vinkler (Anderlext) to‘pni uzatishga urindi, ammo u to‘sib qolindi. Hakam burchak zarbasi belgilanganligini ko‘rsatdi. Bu Anderlext foydasiga burchak zarbasi.
25
Gilerme Montoyya (Yagelloniya) uzoq masofadan jarima zarbasini amalga oshirdi, ammo himoyachilar hushyorlikni yo‘qotmadi.
24
Ondrey Berka hushtak chaldi, Telo Aasgaard (Anderlext) qoidabuzarlik uchun jazolandi. Yagelloniya foydasiga jarima zarbasi belgilandi.
24
Kays Barri (Anderlext) jarima maydonchasi tashqarisidan to‘pga birinchi urinishdayoq kuchli zarba berdi, to‘p darvoza markazi tomon yo‘naldi, ammo darvozabon o‘z vaqtida reaksiya bildirib, gol urishiga yo‘l qo‘ymadi. Ajoyib darvozabonlik!
21
Tristan Degrif (Anderlext) qulay zarba berish pozitsiyasiga chiqib keldi. U o‘zi uchun bo‘sh hudud yaratdi va uzoq masofadan o‘z omadini sinab ko‘rdi. Uning chap pastki burchakka yo‘llagan xavfli zarbasini Slavomir Abramovich ajoyib tarzda qaytardi!
21⚽0-1
Gol! Himoyadagi xatodan so‘ng to‘p Mixaylo Svetkovichga (Anderlext) kelib tushdi, u darvozabon bilan birga-bir vaziyatga chiqdi va xotirjamlik bilan to‘pni darvozaga joylab qo‘ydi! U hisobni 0:1 ko‘rinishiga keltirdi.
19
Telo Aasgaard (Anderlext) uzatmani qabul qilib oldi, atrofga nazar tashladi va uzoq masofadan zarba berdi, ammo to‘p to‘g‘ri himoyachiga borib tegdi va u bilmagan holda zarbani qaytarib qoldi.
19
Kays Barri (Anderlext) jarima maydonchasi ichiga to‘pni uzatdi, ammo to‘p to‘g‘ri Slavomir Abramovichning qo‘liga borib tushdi va u to‘pni egallab oldi.
17
Anders Kling (Yagelloniya) o‘yinni davom ettira oladi.
16✚
Anders Kling (Yagelloniya) tibbiy yordamga muhtoj, shu sababli hakam o‘yinni to‘xtatdi va shifokorlarni maydonga chaqirdi.
16
O‘yin: Yagelloniya - Anderlext. Hisob: 0-0.
Sharh: 31:69 – to‘pga egalik qilish nisbati.
14
To‘p jarima maydonchasi ichida Oleg Ryabchukka (Anderlext) yetib keldi va uning birinchi urinishda yo‘llagan zarbasi o‘ng ustun yonidan salgina o‘tib ketdi.
13
Anders Kling (Yagelloniya) oldinga uzun pas uzatdi, ammo Kamil Yuzvyak uchun to‘p juda kuchli chiqdi va imkoniyat boy berildi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Anderlext darvozasidan zarba bilan o‘yin davom etadi.
12
Mixaylo Svetkovich (Anderlext) raqibiga nisbatan qo‘pollik ishlatdi va Ondrey Berka hushtak chalib, qoidabuzarlikni qayd etdi.
10
Slavomir Abramovich ajoyib seyv namoyish etdi! Oleg Ryabchuk (Anderlext) jarima maydonchasiga uzatilgan aniq to‘pdan so‘ng boshi bilan zarba berdi. U to‘pni darvozaning yuqori burchagiga yo‘lladi, ammo darvozabon zarbani qaytarishga muvaffaq bo‘ldi.
9
Kayetan Shmit (Yagelloniya) burchak zarbasini qisqa uzatma bilan o‘yinga kiritdi.
9
Kamil Yuzvyak (Yagelloniya) oldinga o‘tishga urinmoqda, ammo raqib himoyachisi to‘pni uzoqlashtirdi. Yagelloniya burchak zarbasini amalga oshiradi.
8
Lukas Ambros (Anderlext) aniq uzatmani qabul qilib oldi va jarima maydoni tashqarisidan darvoza markazi tomon kuchli zarba yo‘lladi. To‘p yerga tegib, yuqoriga sakradi, ammo darvozabon uni qaytarishga muvaffaq bo‘ldi.
6
Marten Vinkler (Anderlext) jarima maydonchasi ichiga to‘pni uzatdi, ammo raqib himoyachilari hushyorlikni yo‘qotmay, xavfni bartaraf etishdi.
5
Mario Stroykens (Anderlext) oldinga uzun pas uzatdi, ammo to‘pga kuchli zarba berib yubordi va vaziyat boy berildi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Yagelloniya darvozaboni to‘pni o‘yinga kiritadi.
5
Anderlext aniq qisqa paslar orqali o‘yin sur’atini o‘z nazoratida ushlab turibdi.
4
Lukas Ambros (Anderlext) burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo himoyachilardan biri to‘pga bosh bilan tegib, uni qaytarib yubordi.
3
Tristan Degrif (Anderlext) jarima maydonchasi ichidagi sheriklariga to‘pni yetkazib bera olmadi, uning uzatmasi to‘sib qolindi. Anderlext burchak zarbasini amalga oshiradi. Bosh hakam va uning yordamchilaridan biri burchak bayroqchasini ko‘rsatishdi.
2
Nik Preles (Yagelloniya) qo‘pollik ishlatdi. Ondrey Berka o‘yinni to‘xtatdi va qaror qabul qildi.
1⏱
Hakam hushtagini chaldi va o‘yin boshlandi.
00:01
Yagelloniya o‘yinni boshlab beradi.
00:00
Bugungi o‘yinni Ondrey Berka boshqarib boradi.
00:00
Endi biz boshlang‘ich tarkiblarni bilamiz. Ularni ushbu o‘yinning tafsilotlarida topishingiz mumkin.
00:00
Xush kelibsiz, hurmatli muxlislar, bizning matnli jonli translyatsiyamizga! Boshlang‘ich tarkiblar tez orada e’lon qilinadi, shuning uchun joylashib oling va o‘yinni tomosha qilishga tayyor turing.
Izohlar 0
…