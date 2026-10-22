Pafos — Riga FK: tarkiblar va jonli matn

·40·Sport
Pafos — Riga FK: tarkiblar va jonli matn

Konferensiya ligasi doirasidagi PafosRiga FK uchrashuvi 22 oktyabr, 21:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Pafos boshlang‘ich tarkibi: 99. Mayetski R., 7. Bruno, 3. Mmae S., 4. David Luiz (kapitan), 14. Ioannu N., 77. Korreyya Dj., 50. Brito A., 6. Guga, 30. Dragomir V., 33. Anderson Silva, 20. Biyel.

Pafos zaxiradagilari: 60. Efzona K., 72. Ioannu K., 18. Lele, 71. Papastilianu M., 82. Petrou P., 8. Kina D., 12. Sema K., 26. Shunich I.

Pafos bosh murabbiyi: Sa Pinto R.

Riga FK boshlang‘ich tarkibi: 12. Pirich K., 23. Tonishevs M., 21. Musa B., 5. Vassom K., 13. Yurkovskis R. (kapitan), 22. Diop M., 40. Ankra A., 7. Auani R., 8. Yago Sikeyra, 10. Rejinaldo Ramires, 18. Ulad M'Xand S.

Riga FK zaxiradagilari: 19. Badamosi M., 11. Kayo Ferreyra, 34. Chernomordiys A., 44. Kazainis M., 91. Orols F., 15. Robalo Pedro S. L., 6. Sako K., 25. Tayvo A.

Riga FK bosh murabbiyi: Gula A.

Jonli reportaj0-1 JONLI
61🔁
O‘yinga o‘zgartirish kiritildi. Joao Korreyya maydonni tark etdi va uning o‘rniga Domingos Kina (Pafos) maydonga tushdi.
60
Pafos burchak zarbasini qisqa uzatma bilan o‘ynadi. To‘p yaqin oradagi jamoadoshga uzatildi.
59
Pafos tomonidan amalga oshirilgan standart vaziyatdan so‘ng, himoyachilardan biri to‘pni osonlik bilan egallab oldi.
59
Himoyachi tomonidan amalga oshirilgan yaxshi qaytarish Pafos uchun burchak zarbasidan hech qanday naf chiqmasligini anglatadi.
58
Vlad Dragomir (Pafos) jamoadoshlaridan birining boshiga mo‘ljallab jarima maydonchasi ichiga xavfli uzatma amalga oshirdi, ammo himoyachi hujumchilardan balandroq sakrab, xavfni bartaraf etdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Pafos burchak zarbasini ishlab oldi.
56
Pafos - Riga FK. Hisob: 0-0. Salax Ulad M'Hand (Riga FK) burchak zarbasidan yaxshi uzatmani amalga oshira olmadi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi.
54
Raki Aouani (Riga FK) maydon chetidan to‘pni jarima maydonchasiga uzatdi, ammo uning uzatmasi to‘sib qolindi.
52
Vlad Dragomir (Pafos) burchakdan to‘pni uzatdi, ammo himoyachilardan biri boshi bilan to‘pga tegib, uni qaytarib qoldi.
51
Maksims Tonisevs (Riga FK) yakkaxon reyd uyushtirdi, ammo raqib o‘yinchisi uni to‘sib qo‘ygani sababli xavfli vaziyat yarata olmadi.
49🟨
Ivan Shunich (Pafos) Marian Barbuga ortiqcha e’tiroz bildirgani uchun ogohlantirildi.
47
Yaxshi imkoniyat! Anderson Silva (Pafos) jarima maydonchasi ichida raqibini chiroyli tarzda aldab o‘tdi, ammo zarbasi o‘ng ustun yonidan o‘tib ketdi. U gol urishi kerak edi!
46🔁
O‘zgarish. Aleksandr Brito o‘rniga Ivan Sunich maydonga tushmoqda (Pafos).
46
Ikkinchi bo‘lim boshlandi.
45+5
Bugungi o‘yinning birinchi bo‘limi o‘z nihoyasiga yetdi.
45+4
Anderson Silva (Pafos) oldinga qarab uzatma berdi, ammo himoyachilardan biri to‘pni to‘sib qoldi.
45+3
Marian Barbu Biyelning (Pafos) qo‘pol o‘yiniga befarq qarab tura olmadi va hushtagini chaldi.
45+1
Guga (Pafos) burchak zarbasidan ajoyib uzatmani amalga oshirdi. Biroq, himoyachilar to‘pni qaytarish va xavfni bartaraf etishda mukammal harakat qilishdi.
45
O‘yinga 4 daqiqa qo‘shib berildi.
45
Anderson Silva (Pafos) jarima maydonchasi ichida uzatilgan chiroyli to‘pga yetib keldi, ammo uning bosh bilan yo‘llagan zarbasi darvoza to‘sinidan biroz yuqorilab ketdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Riga FK darvozadan zarba bilan o‘yinni boshlaydi.
44
Marian Barbu hushtagini chaldi, chunki Baba Musa (Riga FK) hujum vaqtida to‘p uchun kurashda o‘ta qo‘pollik ishlatdi.
42
Rejinaldo Ramires (Riga FK) jarima maydonchasi chizig‘i yaqinida himoyachini ortda qoldirdi va darvoza tomon zarba yo‘lladi, ammo uning nishoni aniq chiqmadi va to‘p darvoza to‘sinidan yuqorilab o‘tib ketdi.
38
Yago Sikeyra (Riga FK) o‘rta masofadan belgilangan jarima zarbasini darvoza tomon kuchli yo‘lladi, ammo to‘p himoya devoriga tegib qaytdi.
38
Joau Korreya (Pafos) tomonidan qo‘pol xato sodir etildi va Marian Barbu hushtagini chaldi. Riga FK jarima zarbasini amalga oshiradi, bu esa golli vaziyatga olib kelishi mumkin.
37
Vlad Dragomir (Pafos) qo‘pol o‘yin namoyish etdi. Hakam buni ko‘rdi va darhol hushtagini chaldi.
34
Anderson Silva (Pafos) jarima maydonchasi tashqarisidan darvoza markazi tomon yaxshi zarba yo‘lladi, ammo Kenan Pirich to‘pni bemalol egallab oldi.
34
Darvoza ustuni! Raki Aouani (Riga FK) himoyachilarni ajoyib tarzda ortda qoldirdi, ammo yaqin masofadan yo‘llagan zarbasi darvozaning o‘ng ustuniga tegib qaytgani sababli aniqlik yetishmadi.
32
Meissa Diop (Riga FK) ajoyib yakkakurashdan so‘ng jarima maydonchasi burchagida bo‘sh hudud topdi va darvoza tomon zarba yo‘lladi, ammo to‘p o‘ng ustun yonidan biroz o‘tib ketdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Pafos darvozaboni to‘pni o‘yinga kiritadi.
30
Riga FK futbolchilari to‘pni nazorat qilishmoqda va bir-birlariga qisqa paslar bilan uzatmalar berishyapti. Ular himoyadagi bo‘shliqlar ochilishini kutishmoqda.
27
Ahmed Ankra (Riga FK) raqibidan to‘pni tortib olish uchun qo‘pollik ishlatdi. Marian Barbu vaziyatni yaqqol ko‘rib turdi va hushtagini chaldi.
23
Marian Barbu hushtagini chaldi, chunki Raki Auani (Riga FK) to‘p o‘rniga raqibning oyog‘iga zarba berdi.
22
Oltin imkoniyat! Meissa Diop (Riga FK) jarima maydonchasi ichida uzatilgan to‘pni qabul qilib oldi va zarba berish uchun bo‘sh hudud topdi. U noaniq zarba yo‘lladi va to‘p o‘ng ustun yonidan o‘tib ketdi. To‘p maydonni tark etdi va Pafos darvozasidan darvoza zarbasi belgilandi.
21
Salax Ulad M'Xand (Riga FK) hujumchidan to‘pni olib qo‘yish uchun ajoyib sirpanib kirish ijro etdi, ammo hakam fol qayd etib, hushtak chaldi.
19
Salax Ulad Mhand (Riga FK) jarima maydonchasi tashqarisidan kuchli zarba yo‘lladi, ammo to‘p darvozaning markaziga, pastga yo‘nalgani uchun Radoslav Mayetski uni qiyinchiliksiz egallab oldi.
16
Marian Barbu hushtagini chaldi va Maksims Tonisevs (Riga FK) raqibini yiqitganidan so‘ng qoidabuzarlik qayd etdi.
14VAR
VAR qarori e’lon qilindi. Pafos goli inobatga olinmadi, chunki hujum boshlanishida qoidabuzarlik sodir etilgan.
12
Kenan Pirich (Riga FK) to‘qnashuvdan so‘ng maydonda yotibdi va shifokorlar unga tibbiy yordam ko‘rsatish uchun maydonga kirishdi.
12VAR
Hujum rivojlanayotgan pallada qoidabuzarlik sodir etilgandek ko‘rindi va bosh hakam Marian Barbu VAR tizimidan foydalangan holda vaziyatni qayta ko‘rib chiqmoqchi.
12
Anderson Silva (Pafos) to‘p darvoza to‘riga tekkach, xursandchilik bilan o‘giriladi, ammo uning quvonchi uzoqqa cho‘zilmadi, chunki hakam Marian Barbu qoidabuzarlik tufayli golni bekor qildi.
10
Pafos aniq qisqa paslar orqali o‘yin sur’atini o‘z nazoratida ushlab turibdi.
8VAR
Riga FK tomonidan kiritilgan gol hisobga olinmaydi, chunki videoyordamchi hakam maslahati bilan o‘yindan tashqari holat qayd etildi!
7VAR
Riga FK o‘yinchilari o‘z nishonlashlarini to‘xtatishdi, chunki hakam Marian Barbu golni ko‘rib chiqish uchun VAR ishorasini qildi, bu katta ehtimol bilan hujum boshlanishida o‘yindan tashqari holat bo‘lgan-bo‘lmaganini aniqlash uchun.
60-1
Gol! Rejinaldo Ramires (Riga FK) to‘pni darvozabondan o‘tkazib, sovuqqonlik bilan darvozaga joylab qo‘ydi.
5
Baba Musa (Riga FK) burchak zarbasidan so‘ng jarima maydonchasi atrofida to‘pga bosh bilan zarba berdi, ammo to‘p o‘ng ustun yonidan o‘tib ketdi.
4
Salax Ulad M'Xand (Riga FK) burchak zarbasini amalga oshiradigan ko‘rinadi.
3
David Luis (Pafos) raqibini yiqitdi va Marian Barbu o‘yinni to‘xtatdi. Riga FK jarima zarbasi ijro etadi. Bu to‘g‘ridan to‘g‘ri darvozaga zarba berish uchun qulay vaziyat.
2
Rejinaldo Ramires (Riga FK) hujum uyushtirish vaqtida qoidani buzdi va hakam hushtagini chaldi.
1
Ana xolos, bugungi o‘yin ayni damda boshlanyapti.
21:46
Nihoyat o‘yinchilar maydonga chiqib kelishdi! Riga FK o‘yinni boshlab beradi.
21:45
Marian Barbu ushbu o‘yin uchun bosh hakam etib tayinlandi.
21:45
Endi biz boshlang‘ich tarkiblarni bilamiz. Ularni ushbu o‘yinning tafsilotlarida topishingiz mumkin.
21:45
Salom va bizning matnli jonli sharhimizga xush kelibsiz! Biz sizga o‘yinda sodir bo‘layotgan barcha voqealar haqida tezkor ma’lumotlarni taqdim etib boramiz. Boshlang‘ich tarkiblar juda yaqin vaqt ichida e’lon qilinadi.
PafosRiga FKKonferensiya ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Atalanta — Pafos: tarkiblar va jonli matnAtalanta — Pafos: tarkiblar va jonli matn15 oktabr 22:48Riga FK — Qayrat Almati: tarkiblar va jonli matnRiga FK — Qayrat Almati: tarkiblar va jonli matn15 oktabr 20:33Trabzonspor — Xerts: tarkiblar va jonli matnTrabzonspor — Xerts: tarkiblar va jonli matnBugun 21:19Norshellann — SSKA Sofiya: tarkiblar va jonli matnNorshellann — SSKA Sofiya: tarkiblar va jonli matnBugun 21:13Kauno Jalgiris — Brann: tarkiblar va jonli matnKauno Jalgiris — Brann: tarkiblar va jonli matnBugun 21:10Yablones — Brayton: tarkiblar va jonli matnYablones — Brayton: tarkiblar va jonli matnBugun 21:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi