Tvente — Tun: tarkiblar va jonli matn
Konferensiya ligasi doirasidagi Tvente — Tun uchrashuvi 16 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Tvente boshlang‘ich tarkibi: 16. Drommel J., 29. Adelgaard A., 4. Niystad R., 27. Orjaseter S., 3. Propper R. (kapitan), 11. Rots D., 10. Taxa Y., 28. van Rooy B., 9. Vegxorst V., 8. Veydmann D., 6. Zerruki R.
Tvente zaxiradagilari: 18. Bavua J., 31. Gerritsen Y., 14. Xlinsson K., 24. Kurovski K., 39. Meylink J., 26. Nagel B., 22. Pasveyer R., 7. Pyatsa M., 2. Rosyak M., 17. Torvaldsen F., 20. van den Belt T., 25. Vennegoor of Xesselink L.
Tvente bosh murabbiyi: van den Brom J.
Tun boshlang‘ich tarkibi: 1. Shteffen N., 19. Bamert J. (kapitan), 5. Burgi N., 9. Dursun F., 47. Fer F., 14. Kayt M., 15. Kristal P., 96. Labo B., 2. Mambva O., 70. Rayxmut N., 16. Rot J.
Tun zaxiradagilari: 20. Braski R., 26. Kristoffersson N., 37. Daler L., 21. Derbachi D., 80. Lengen S., 30. Mayer N., 54. Passavant L., 25. Shpixer T., 18. Strannegard T., 22. Valti D., 13. Zukit N.
Tun bosh murabbiyi: Privitelli G. L.
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