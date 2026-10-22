Linkoln Red Imps — Tvente: tarkiblar va jonli matn

·34·Sport
Linkoln Red Imps — Tvente: tarkiblar va jonli matn

Konferensiya ligasi doirasidagi Linkoln Red ImpsTvente uchrashuvi 23 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Linkoln Red Imps boshlang‘ich tarkibi: 13. Xankins Dj., 66. Ersteling Y., 6. Lopes B. (kapitan), 3. Rutjens K., 21. Nano, 19. Flalxi Idrissi Y., 22. Torrilya G., 8. Mandi, 10. Mula A., 9. Gomes K., 11. Romero Morilo A.

Linkoln Red Imps zaxiradagilari: 32. Alvares F., 20. Britto E., 7. Kaschiaro L., 18. Garsiya T., 27. Xamm M., 23. Jo, 2. Djolli E., 44. Manu, 1. Nauzet Santana, 4. Pinto N.

Linkoln Red Imps bosh murabbiyi: Pavon.

Tvente boshlang‘ich tarkibi: 16. Drommel J., 28. van Rooy B., 3. Propper R. (kapitan), 4. Niystad R., 29. Adelgaard A., 6. Zerruki R., 20. van den Belt T., 11. Rots D., 10. Taxa Y., 7. Pyatsa M., 9. Vegxorst V.

Tvente zaxiradagilari: 18. Bavua J., 31. Gerritsen Y., 14. Xlinsson K., 24. Kurovski K., 39. Meylink J., 26. Nagel B., 27. Orjaseter S., 22. Pasveyer R., 2. Rosyak M., 25. Vennegoor of Xesselink L., 8. Veydmann D.

Tvente bosh murabbiyi: van den Brom J.

Jonli reportaj1-2 JONLI
45+3
Bugungi o‘yinning birinchi bo‘limi o‘z nihoyasiga yetdi.
45+2
Alexandro Mula (Linkoln Red Imps) jarima maydonchasi ichidagi sheriklarini topa olmadi, uning uzatmasi juda kuchli chiqib, to‘p uzoq ustun tomonga o‘tib ketdi.
45
O‘yinga 2 daqiqa qo‘shib berildi.
43🟨
Yunes Taha (Tvente) nimani o‘ylayotgan edi? U bu qilmishi uchun jazosiz qolmaydi. Hakam unga sariq kartochka ko‘rsatdi.
43
Tomas van den Belt (Tvente) raqib o‘yinchisiga nisbatan qo‘pollik ishlatdi va Matteo Marchenaro fol qayd etdi. Linkoln Red Imps jarima zarbasi tepish huquqiga ega bo‘ldi.
41
Tvente o‘yinni nazorat qilish maqsadida to‘pni o‘z nazoratida ushlab turibdi.
381-2
Nano (Linkoln Red Imps) bo‘sh hududda to‘pni qabul qilib oldi va jarima maydonchasi tashqarisidan kuchli zarba yo‘lladi, to‘p himoyachiga tegib, darvozabon Joel Drommel ojiz qolgan vaziyatda darvozaga kirib ketdi. 1:2.
38
Jarima maydonchasi tashqarisidan belgilangan bu jarima zarbasi juda xavfli bo‘ladi va masofa haqiqatan ham juda qulay. Nano (Linkoln Red Imps) nima o‘ylab topganini kuzatamiz.
37🟨
Rud Neystad (Tvente) raqibini yiqitdi va hakamdan sariq kartochka oldi.
35
Tomas van den Belt (Tvente) jarima maydonchasi chizig‘i yaqinida to‘pni o‘ziga bo‘ysundirib, darvoza tomon aniq zarba yo‘lladi, ammo to‘p o‘ng ustun yonidan biroz o‘tib ketdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Linkoln Red Imps darvozaboni to‘pni o‘yinga kiritadi.
33
Daan Rots (Tvente) to‘pni jarima maydonchasi ichiga uzatdi, ammo u yerda birorta jamoadoshini topa olmadi. Noaniq uzatma. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Linkoln Red Imps darvozaboni to‘pni o‘yinga kiritadi.
30
Vaut Vegxorst (Tvente) jarima maydonchasi chizig‘i yaqinida boshini ko‘tarib, kuchli zarba yo‘lladi, ammo to‘p darvoza to‘sini ustidan o‘tib ketdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Linkoln Red Imps darvozasidan darvoza zarbasi belgilandi.
27
Hakam Matteo Marchenaro VAR tekshiruvidan so‘ng gol hisobga olinganini bildirib, markazni ko‘rsatdi. Tvente futbolchilari golni nishonlashmoqda.
26VAR
Hujum rivojlanishida o‘yindan tashqari holat yuzaga kelgandek ko‘rindi va bosh hakam Matteo Marchenaro VAR yordamida vaziyatni ko‘rib chiqmoqchi.
240-2
Gol! Vaut Vegxorst (Tvente) jarima maydonchasi ichida to‘pni egallab olgach, darvozaning markaziga aniq zarba yo‘lladi. Hisob 0:2.
24
Yordamchi hakam bayrog‘ini ko‘tardi va bosh hakam hushtagini chaldi. Vaut Vegxorst (Tvente) to‘pni darvozaga kiritdi, ammo u o‘yindan tashqari holatda qolgani uchun gol inobatga olinmadi.
23
Vaut Vegxorst (Tvente) jarima maydonchasi ichida Bart van Roydan kelgan qisqa uzatmani qabul qilib oldi, ammo uning zarbasi chap ustun yonidan ancha o‘tib ketdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Linkoln Red Imps darvozasidan darvoza zarbasi belgilandi.
22
21:79 – bu hozirgi to‘pga egalik qilish nisbati.
190-1
Gol! Vaut Vegxorstning ajoyib uzatmasidan so‘ng Tomas van den Belt (Tvente) jarima maydoni ichida to‘pni qabul qilib oldi va xatoga yo‘l qo‘ymay, to‘pni darvozaning chap pastki burchagiga joylab qo‘ydi. 0:1.
18
Yunes Taxa (Tvente) burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo himoyachi to‘pni ilib oldi.
17
Tomas van den Belt (Tvente) jarima maydonchasiga yorib kirdi, himoyachini ortda qoldirib, zarba yo‘lladi, ammo to‘p darvoza to‘sini ustidan o‘tib ketdi. To‘p maydonni tark etdi va Linkoln Red Imps darvozasidan zarba bilan o‘yin qayta boshlanadi.
14
Ramiz Zerruki (Tvente) burchak zarbasini juda kuchli ijro etdi va hech bir jamoadoshi to‘pga boshi bilan yeta olmadi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Linkoln Red Imps darvozaboni to‘pni o‘yinga kiritadi.
14
Ramiz Zerruki (Tvente) burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo raqib himoyasi shay edi va to‘pni xavfsiz hududga chiqarib yubordi. Tventega burchak zarbasi belgilandi.
14
Tomas van den Belt (Tvente) jarima maydonchasiga to‘pni uzata olmadi, uning harakati to‘sib qolindi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Tvente burchak zarbasini amalga oshiradi.
12
Mandi (Linkoln Red Imps) o‘yinni davom ettirishga qodir.
11
O‘yin hozircha to‘xtatildi, Mandi (Linkoln Red Imps) jarohat oldi va shifokorlar maydonga kirishi kerak.
10
Ramiz Zerruki (Tvente) tomonidan amalga oshirilgan burchak zarbasidan hech qanday xavfli vaziyat yuzaga kelmadi. Himoyachilar hushyorlikni yo‘qotmadi va to‘pni maydondan uzoqlashtirishga muvaffaq bo‘ldi.
7
Daan Rots jarima maydonchasi ichida Marko Pyatsani (Tvente) ajoyib uzatma bilan topdi, ammo u to‘pni darvoza to‘sinidan yuqoriga tepib yubordi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Linkoln Red Imps darvozasidan zarba bilan o‘yinni boshlaydi.
5
Yunes Taxa (Tvente) tomonidan oshirilgan to‘p hech kimga borib yetmadi va hujum yakuniga yetdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Linkoln Red Imps darvozasidan zarba bilan o‘yin davom ettiriladi.
4
Tvente futbolchilari zarba berish imkoniyatini yaratish maqsadida qisqa paslar bilan to‘pni bir-birlariga uzatishmoqda.
3
Alvaro Romero Morilo (Linkoln Red Imps) qo‘pollik ishlatdi va Matteo Marsenaro hushtak chalib, fol qayd etdi.
1
Bugungi o‘yin endigina boshlandi, o‘yindan zavq oling!
00:06
O‘yinchilar maydonda va Tvente uchrashuvni boshlab beradi.
00:06
Bugungi o‘yinni Matteo Marsenaro boshqarib boradi.
00:06
Biz endi boshlang‘ich tarkiblarni bilib oldik. Ularni ushbu o‘yinning tafsilotlarida topishingiz mumkin.
00:06
Bizning matnli jonli efirimizga xush kelibsiz. Biz sizga maydonda bo‘layotgan voqealar haqida batafsil ma’lumot berishga harakat qilamiz. O‘yin boshlanishiga juda oz vaqt qoldi.
Linkoln Red ImpsTventeKonferensiya ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Brann — Linkoln Red Imps: tarkiblar va jonli matnBrann — Linkoln Red Imps: tarkiblar va jonli matn15 oktabr 22:50Tvente — Tun: tarkiblar va jonli matnTvente — Tun: tarkiblar va jonli matn15 oktabr 22:48YEKLda gollar shousi: Dastlabki o‘yinlarning to‘liq sharhi va hisoblarYEKLda gollar shousi: Dastlabki o‘yinlarning to‘liq sharhi va hisoblar7 avgust 09:21Niderlandiyalik iqtidorli himoyachi Pau Cubarsi bilan birga oʻynashni orzu qilmoqdaNiderlandiyalik iqtidorli himoyachi Pau Cubarsi bilan birga oʻynashni orzu qilmoqda17 iyul 18:56Midtyullann — Sent-Tryuyden: tarkiblar va jonli matnMidtyullann — Sent-Tryuyden: tarkiblar va jonli matnBugun 00:21Tun — Xayduk Split: tarkiblar va jonli matnTun — Xayduk Split: tarkiblar va jonli matnKecha 23:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi