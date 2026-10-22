Linkoln Red Imps — Tvente: tarkiblar va jonli matn

45+3⏱
Bugungi o‘yinning birinchi bo‘limi o‘z nihoyasiga yetdi.
45+2
Alexandro Mula (Linkoln Red Imps) jarima maydonchasi ichidagi sheriklarini topa olmadi, uning uzatmasi juda kuchli chiqib, to‘p uzoq ustun tomonga o‘tib ketdi.
45
O‘yinga 2 daqiqa qo‘shib berildi.
43🟨
Yunes Taha (Tvente) nimani o‘ylayotgan edi? U bu qilmishi uchun jazosiz qolmaydi. Hakam unga sariq kartochka ko‘rsatdi.
43
Tomas van den Belt (Tvente) raqib o‘yinchisiga nisbatan qo‘pollik ishlatdi va Matteo Marchenaro fol qayd etdi. Linkoln Red Imps jarima zarbasi tepish huquqiga ega bo‘ldi.
41
Tvente o‘yinni nazorat qilish maqsadida to‘pni o‘z nazoratida ushlab turibdi.
38⚽1-2
Nano (Linkoln Red Imps) bo‘sh hududda to‘pni qabul qilib oldi va jarima maydonchasi tashqarisidan kuchli zarba yo‘lladi, to‘p himoyachiga tegib, darvozabon Joel Drommel ojiz qolgan vaziyatda darvozaga kirib ketdi. 1:2.
38
Jarima maydonchasi tashqarisidan belgilangan bu jarima zarbasi juda xavfli bo‘ladi va masofa haqiqatan ham juda qulay. Nano (Linkoln Red Imps) nima o‘ylab topganini kuzatamiz.
37🟨
Rud Neystad (Tvente) raqibini yiqitdi va hakamdan sariq kartochka oldi.
35
Tomas van den Belt (Tvente) jarima maydonchasi chizig‘i yaqinida to‘pni o‘ziga bo‘ysundirib, darvoza tomon aniq zarba yo‘lladi, ammo to‘p o‘ng ustun yonidan biroz o‘tib ketdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Linkoln Red Imps darvozaboni to‘pni o‘yinga kiritadi.
33
Daan Rots (Tvente) to‘pni jarima maydonchasi ichiga uzatdi, ammo u yerda birorta jamoadoshini topa olmadi. Noaniq uzatma. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Linkoln Red Imps darvozaboni to‘pni o‘yinga kiritadi.
30
Vaut Vegxorst (Tvente) jarima maydonchasi chizig‘i yaqinida boshini ko‘tarib, kuchli zarba yo‘lladi, ammo to‘p darvoza to‘sini ustidan o‘tib ketdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Linkoln Red Imps darvozasidan darvoza zarbasi belgilandi.
27⚽
Hakam Matteo Marchenaro VAR tekshiruvidan so‘ng gol hisobga olinganini bildirib, markazni ko‘rsatdi. Tvente futbolchilari golni nishonlashmoqda.
26VAR
Hujum rivojlanishida o‘yindan tashqari holat yuzaga kelgandek ko‘rindi va bosh hakam Matteo Marchenaro VAR yordamida vaziyatni ko‘rib chiqmoqchi.
24⚽0-2
Gol! Vaut Vegxorst (Tvente) jarima maydonchasi ichida to‘pni egallab olgach, darvozaning markaziga aniq zarba yo‘lladi. Hisob 0:2.
24
Yordamchi hakam bayrog‘ini ko‘tardi va bosh hakam hushtagini chaldi. Vaut Vegxorst (Tvente) to‘pni darvozaga kiritdi, ammo u o‘yindan tashqari holatda qolgani uchun gol inobatga olinmadi.
23
Vaut Vegxorst (Tvente) jarima maydonchasi ichida Bart van Roydan kelgan qisqa uzatmani qabul qilib oldi, ammo uning zarbasi chap ustun yonidan ancha o‘tib ketdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Linkoln Red Imps darvozasidan darvoza zarbasi belgilandi.
22
21:79 – bu hozirgi to‘pga egalik qilish nisbati.
19⚽0-1
Gol! Vaut Vegxorstning ajoyib uzatmasidan so‘ng Tomas van den Belt (Tvente) jarima maydoni ichida to‘pni qabul qilib oldi va xatoga yo‘l qo‘ymay, to‘pni darvozaning chap pastki burchagiga joylab qo‘ydi. 0:1.
18
Yunes Taxa (Tvente) burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo himoyachi to‘pni ilib oldi.
17
Tomas van den Belt (Tvente) jarima maydonchasiga yorib kirdi, himoyachini ortda qoldirib, zarba yo‘lladi, ammo to‘p darvoza to‘sini ustidan o‘tib ketdi. To‘p maydonni tark etdi va Linkoln Red Imps darvozasidan zarba bilan o‘yin qayta boshlanadi.
14
Ramiz Zerruki (Tvente) burchak zarbasini juda kuchli ijro etdi va hech bir jamoadoshi to‘pga boshi bilan yeta olmadi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Linkoln Red Imps darvozaboni to‘pni o‘yinga kiritadi.
14
Ramiz Zerruki (Tvente) burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo raqib himoyasi shay edi va to‘pni xavfsiz hududga chiqarib yubordi. Tventega burchak zarbasi belgilandi.
14
Tomas van den Belt (Tvente) jarima maydonchasiga to‘pni uzata olmadi, uning harakati to‘sib qolindi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Tvente burchak zarbasini amalga oshiradi.
12
Mandi (Linkoln Red Imps) o‘yinni davom ettirishga qodir.
11✚
O‘yin hozircha to‘xtatildi, Mandi (Linkoln Red Imps) jarohat oldi va shifokorlar maydonga kirishi kerak.
10
Ramiz Zerruki (Tvente) tomonidan amalga oshirilgan burchak zarbasidan hech qanday xavfli vaziyat yuzaga kelmadi. Himoyachilar hushyorlikni yo‘qotmadi va to‘pni maydondan uzoqlashtirishga muvaffaq bo‘ldi.
7
Daan Rots jarima maydonchasi ichida Marko Pyatsani (Tvente) ajoyib uzatma bilan topdi, ammo u to‘pni darvoza to‘sinidan yuqoriga tepib yubordi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Linkoln Red Imps darvozasidan zarba bilan o‘yinni boshlaydi.
5
Yunes Taxa (Tvente) tomonidan oshirilgan to‘p hech kimga borib yetmadi va hujum yakuniga yetdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Linkoln Red Imps darvozasidan zarba bilan o‘yin davom ettiriladi.
4
Tvente futbolchilari zarba berish imkoniyatini yaratish maqsadida qisqa paslar bilan to‘pni bir-birlariga uzatishmoqda.
3
Alvaro Romero Morilo (Linkoln Red Imps) qo‘pollik ishlatdi va Matteo Marsenaro hushtak chalib, fol qayd etdi.
1⏱
Bugungi o‘yin endigina boshlandi, o‘yindan zavq oling!
00:06
O‘yinchilar maydonda va Tvente uchrashuvni boshlab beradi.
00:06
Bugungi o‘yinni Matteo Marsenaro boshqarib boradi.
00:06
Biz endi boshlang‘ich tarkiblarni bilib oldik. Ularni ushbu o‘yinning tafsilotlarida topishingiz mumkin.
00:06
Bizning matnli jonli efirimizga xush kelibsiz. Biz sizga maydonda bo‘layotgan voqealar haqida batafsil ma’lumot berishga harakat qilamiz. O‘yin boshlanishiga juda oz vaqt qoldi.
Izohlar 0
…