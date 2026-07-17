Niderlandiyalik iqtidorli himoyachi Pau Cubarsi bilan birga oʻynashni orzu qilmoqda
Niderlandiyaning Twente klubi yosh yulduzi Ruud Nijstad kelajakda Barselona tarkibida Pau Cubarsi bilan birga markaziy himoya juftligini hosil qilishni orzu qilayotganini ochiq tan oldi. 18 yoshli himoyachi kataloniyaliklar safida oʻz oʻrniga ega boʻlib ulgurgan Cubarsining oʻyin uslubi va maydondagi ishonchli harakatlaridan hayratda ekanini yashirmadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, Nijstadning bu boradagi qatʼiy qaroriga Pau Cubarsining 2026-yilgi jahon chempionati nimchorak finali doirasidagi Ispaniya va Portugaliya (1:0) oʻrtasidagi uchrashuvda koʻrsatgan oʻyini sabab boʻlgan. Oʻsha bahsda yosh himoyachi afsonaviy Cristiano Ronaldo kabi hujumchini toʻxtatib qolishda katta mahorat koʻrsatgan edi.
"Men uning Cristiano Ronaldo bilan qanday kurashganini koʻrdim va bu oʻyindan zavq oldim. Albatta, hozircha voqealar rivoji men uchun bunday tezlashishini kutmayman, lekin Barselona safida Cubarsi bilan birga himoya qoʻrgʻonini tashkil etish mening eng oliy maqsadimdir", — deya taʼkidladi niderlandiyalik futbolchi Sportnieuws nashriga bergan intervyusida.
Kelajakdagi maqsadlar va Twente loyihasiNijstad oʻzining uzoq muddatli rejalari haqida gapirar ekan, ayni damda bor eʼtiborini Twente klubidagi rivojlanishiga qaratganini ham qoʻshimcha qildi. Uning soʻzlariga koʻra, Erediviziya doirasida tajriba toʻplash va oʻz oʻyinini mukammallashtirish hozirgi kunda birinchi darajali vazifa hisoblanadi.
Oʻtgan mavsumda Nijstad Twente tarkibida 24 ta uchrashuvda maydonga tushib, jamoaning asosiy tarkib oʻyinchisiga aylanishga ulgurdi. Chap oyoqli markaziy himoyachi boʻlgani sababli, u koʻplab grand klublar, jumladan, Barselona skautlari nazariga ham tushgan. Kataloniyaliklar odatda chap oyoqli va texnikasi kuchli yosh himoyachilarni oʻz safiga qoʻshib olishga alohida eʼtibor qaratadi.
Barselona klubi uzoq yillar davomida himoya chizigʻini shakllantirish uchun yosh va istiqbolli kadrlarni qidirmoqda. Pau Cubarsi allaqachon jamoaning ajralmas boʻlagiga aylangan boʻlsa, Nijstad kabi iqtidorlar kelajakda unga munosib sherik boʻlishi mumkinligi haqida matbuotda koʻp yozilmoqda.
Hozircha Nijstad Niderlandiya chempionatida oʻz mahoratini oshirishda davom etadi. Agar u oʻzining barqaror oʻyinlarini saqlab qolsa, Barselona tomonidan bildirilgan qiziqish yaqin transfer oynalarida rasmiy taklifga aylanishi ehtimoli yuqori. Bu esa yosh futbolchining orzusi haqiqatga aylanishi uchun yoʻl ochadi.
…