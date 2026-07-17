Niderlandiyalik iqtidorli himoyachi Pau Cubarsi bilan birga oʻynashni orzu qilmoqda

·29·Sport
Niderlandiyalik iqtidorli himoyachi Pau Cubarsi bilan birga oʻynashni orzu qilmoqda

Niderlandiyaning Twente klubi yosh yulduzi Ruud Nijstad kelajakda Barselona tarkibida Pau Cubarsi bilan birga markaziy himoya juftligini hosil qilishni orzu qilayotganini ochiq tan oldi. 18 yoshli himoyachi kataloniyaliklar safida oʻz oʻrniga ega boʻlib ulgurgan Cubarsining oʻyin uslubi va maydondagi ishonchli harakatlaridan hayratda ekanini yashirmadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, Nijstadning bu boradagi qatʼiy qaroriga Pau Cubarsining 2026-yilgi jahon chempionati nimchorak finali doirasidagi Ispaniya va Portugaliya (1:0) oʻrtasidagi uchrashuvda koʻrsatgan oʻyini sabab boʻlgan. Oʻsha bahsda yosh himoyachi afsonaviy Cristiano Ronaldo kabi hujumchini toʻxtatib qolishda katta mahorat koʻrsatgan edi.

"Men uning Cristiano Ronaldo bilan qanday kurashganini koʻrdim va bu oʻyindan zavq oldim. Albatta, hozircha voqealar rivoji men uchun bunday tezlashishini kutmayman, lekin Barselona safida Cubarsi bilan birga himoya qoʻrgʻonini tashkil etish mening eng oliy maqsadimdir", — deya taʼkidladi niderlandiyalik futbolchi Sportnieuws nashriga bergan intervyusida.

Kelajakdagi maqsadlar va Twente loyihasi

Nijstad oʻzining uzoq muddatli rejalari haqida gapirar ekan, ayni damda bor eʼtiborini Twente klubidagi rivojlanishiga qaratganini ham qoʻshimcha qildi. Uning soʻzlariga koʻra, Erediviziya doirasida tajriba toʻplash va oʻz oʻyinini mukammallashtirish hozirgi kunda birinchi darajali vazifa hisoblanadi.

Oʻtgan mavsumda Nijstad Twente tarkibida 24 ta uchrashuvda maydonga tushib, jamoaning asosiy tarkib oʻyinchisiga aylanishga ulgurdi. Chap oyoqli markaziy himoyachi boʻlgani sababli, u koʻplab grand klublar, jumladan, Barselona skautlari nazariga ham tushgan. Kataloniyaliklar odatda chap oyoqli va texnikasi kuchli yosh himoyachilarni oʻz safiga qoʻshib olishga alohida eʼtibor qaratadi.

Barselona klubi uzoq yillar davomida himoya chizigʻini shakllantirish uchun yosh va istiqbolli kadrlarni qidirmoqda. Pau Cubarsi allaqachon jamoaning ajralmas boʻlagiga aylangan boʻlsa, Nijstad kabi iqtidorlar kelajakda unga munosib sherik boʻlishi mumkinligi haqida matbuotda koʻp yozilmoqda.

Hozircha Nijstad Niderlandiya chempionatida oʻz mahoratini oshirishda davom etadi. Agar u oʻzining barqaror oʻyinlarini saqlab qolsa, Barselona tomonidan bildirilgan qiziqish yaqin transfer oynalarida rasmiy taklifga aylanishi ehtimoli yuqori. Bu esa yosh futbolchining orzusi haqiqatga aylanishi uchun yoʻl ochadi.

BarselonaPau CubarsiRuud NijstadTwenteTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oltin toʻp—2026: Kylian Mbappe daʼvogarlar safidan chiqdi, Lionel Messi esa yaqinlashmoqdaOltin toʻp—2026: Kylian Mbappe daʼvogarlar safidan chiqdi, Lionel Messi esa yaqinlashmoqdaBugun, 19:1019 yillik sirli tasodif: Messi va Yamal finalda to‘qnashadi19 yillik sirli tasodif: Messi va Yamal finalda to‘qnashadiBugun, 19:01Lionel Messi va Argentina irodasi: Amaldagi chempionlar jahon kubogi finaliga yoʻl oldiLionel Messi va Argentina irodasi: Amaldagi chempionlar jahon kubogi finaliga yoʻl oldiBugun, 18:39Laporta final oldidan Messi va Yamal haqida gapirdiLaporta final oldidan Messi va Yamal haqida gapirdiBugun, 17:52Xosep Gvardiola futboldan nega uzoqlashganini ochiq aytdi...Xosep Gvardiola futboldan nega uzoqlashganini ochiq aytdi...Bugun, 17:50«PSJ» Bredli Barkola uchun kutilmagan narx belgiladi...«PSJ» Bredli Barkola uchun kutilmagan narx belgiladi...Bugun, 17:47
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi