«Chelsi» 40 mln yevrolik Kerim Alaybegovichni qanday qilib «Yuventus»ga boy berdi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- "Chelsi"
- 40 million yevrolik Kerim Alaybegovichni "Yuventus"ga boy berdi, chunki londonliklar yosh futbolchiga asosiy tarkib kafolatini bera olmadi.
- "Yuventus" esa Alaybegovichga to'g'ridan-to'g'ri asosiy tarkibdan joy taklif qilib, transferni tezkorlik bilan 32 million yevro va bonuslar evaziga hal qildi.
- Turinliklar safida Alaybegovich tezda o'zini ko'rsatdi, Yevropa ligasida gol urdi va bosh murabbiy Spalletti tomonidan yuqori baholandi.
O‘tgan yozgi transferlar oynasida Londonning «Chelsi» klubi Leverkuzenning «Bayer» jamoasida porlagan 18 yoshli iqtidorli vinger Kerim Alaybegovichni o‘z safiga qo‘shib olishga juda yaqin kelgan edi. Biroq londonliklar tomonidan taklif etilgan uzoq muddatli rivojlantirish strategiyasi va ehtiyotkor reja yakunda ularning zarariga ishladi.
Iyul oyida bosh murabbiy Xabi Alonso yosh futbolchi va «Bayer» rahbariyati bilan shaxsan muzokara olib borib, bosniyalik iste’dod uchun 40 million yevro (34,7 million funt) sarmoya kiritish kelajakda katta foyda keltirishiga to‘liq ishongan edi.
Halol tan olish va yo‘qotilgan imkoniyat
Muzokaralarning hal qiluvchi pallasida boshlang‘ich tarkib kafolati masalasi bosh to‘siqqa aylandi:
Raqobat va oraliq ijara: Xabi Alonso futbolchiga Morgan Rojers bilan kechadigan yuqori raqobat sababli darhol asosiy tarkib kafolatlanmasligini ochiq aytdi va unga boshqa klubda vaqtinchalik ijarada o‘ynash variantini taklif etdi;
«Yuventus»ning chaqqonligi: TuttoMercatoWeb xabariga ko‘ra, «Chelsi», «Napoli» va «Atalanta» muzokaralarni cho‘zib yurgan pallada poygaga Turinning «Yuventus» klubi qo‘shildi;
Asosiy tarkib va’dasi: Turinliklar Alaybegovichga hech qanday ijarasiz to‘g‘ridan to‘g‘ri asosiy loyihadan joy taklif qildi va transferni 32 million yevro hamda qo‘shimcha bonuslar evaziga tezkorlik bilan hal etdi.
Turindagi start: Spalletti ishonchi va Yevropa ligasidagi gol
«Yuventus»ning bu tavakkali juda qisqa fursat ichida o‘z samarasini berdi:
Tezkor imkoniyat: Jamoa yetakchisi Kenan Yildiz kutilmaganda jarohat olgach, 18 yoshli bosniyalik futbolchiga asosiy tarkib eshiklari ochildi;
Debyut gol: Alaybegovich Yevropa ligasi doirasida «Neymegen»ga qarshi kechgan bahsda turinliklar libosidagi o‘zining ilk golini urishga muvaffaq bo‘ldi;
Spallettining e’tirofi: Bosh murabbiy Luchano Spalletti yosh hujumkor futbolchining maydondagi sovuqqonligi, texnik mahorati va yuqori saviyasini alohida e’tirof etdi.
Alonsoning ortiqcha va’dalar bermay, vaziyatni halol tushuntirishi «Chelsi»ni kelajagi porloq vingerdan mahrum qilgan bo‘lsa-da, bugungi kunda Morgan Rojersning «aristokratlar» safidagi ishonchli harakatlari londonliklar uchun ushbu yo‘qotishning og‘riqsiz o‘tishini ta’minlamoqda.
Izohlar 0
…