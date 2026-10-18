«Chelsi» 40 mln yevrolik Kerim Alaybegovichni qanday qilib «Yuventus»ga boy berdi?

·44·Sport
«Chelsi» 40 mln yevrolik Kerim Alaybegovichni qanday qilib «Yuventus»ga boy berdi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • "Chelsi"
  • 40 million yevrolik Kerim Alaybegovichni "Yuventus"ga boy berdi, chunki londonliklar yosh futbolchiga asosiy tarkib kafolatini bera olmadi.
  • "Yuventus" esa Alaybegovichga to'g'ridan-to'g'ri asosiy tarkibdan joy taklif qilib, transferni tezkorlik bilan 32 million yevro va bonuslar evaziga hal qildi.
  • Turinliklar safida Alaybegovich tezda o'zini ko'rsatdi, Yevropa ligasida gol urdi va bosh murabbiy Spalletti tomonidan yuqori baholandi.

O‘tgan yozgi transferlar oynasida Londonning «Chelsi» klubi Leverkuzenning «Bayer» jamoasida porlagan 18 yoshli iqtidorli vinger Kerim Alaybegovichni o‘z safiga qo‘shib olishga juda yaqin kelgan edi. Biroq londonliklar tomonidan taklif etilgan uzoq muddatli rivojlantirish strategiyasi va ehtiyotkor reja yakunda ularning zarariga ishladi.

Iyul oyida bosh murabbiy Xabi Alonso yosh futbolchi va «Bayer» rahbariyati bilan shaxsan muzokara olib borib, bosniyalik iste’dod uchun 40 million yevro (34,7 million funt) sarmoya kiritish kelajakda katta foyda keltirishiga to‘liq ishongan edi.

Halol tan olish va yo‘qotilgan imkoniyat

Muzokaralarning hal qiluvchi pallasida boshlang‘ich tarkib kafolati masalasi bosh to‘siqqa aylandi:

  • Raqobat va oraliq ijara: Xabi Alonso futbolchiga Morgan Rojers bilan kechadigan yuqori raqobat sababli darhol asosiy tarkib kafolatlanmasligini ochiq aytdi va unga boshqa klubda vaqtinchalik ijarada o‘ynash variantini taklif etdi;

  • «Yuventus»ning chaqqonligi: TuttoMercatoWeb xabariga ko‘ra, «Chelsi», «Napoli» va «Atalanta» muzokaralarni cho‘zib yurgan pallada poygaga Turinning «Yuventus» klubi qo‘shildi;

  • Asosiy tarkib va’dasi: Turinliklar Alaybegovichga hech qanday ijarasiz to‘g‘ridan to‘g‘ri asosiy loyihadan joy taklif qildi va transferni 32 million yevro hamda qo‘shimcha bonuslar evaziga tezkorlik bilan hal etdi.

Turindagi start: Spalletti ishonchi va Yevropa ligasidagi gol

«Yuventus»ning bu tavakkali juda qisqa fursat ichida o‘z samarasini berdi:

  • Tezkor imkoniyat: Jamoa yetakchisi Kenan Yildiz kutilmaganda jarohat olgach, 18 yoshli bosniyalik futbolchiga asosiy tarkib eshiklari ochildi;

  • Debyut gol: Alaybegovich Yevropa ligasi doirasida «Neymegen»ga qarshi kechgan bahsda turinliklar libosidagi o‘zining ilk golini urishga muvaffaq bo‘ldi;

  • Spallettining e’tirofi: Bosh murabbiy Luchano Spalletti yosh hujumkor futbolchining maydondagi sovuqqonligi, texnik mahorati va yuqori saviyasini alohida e’tirof etdi.

Alonsoning ortiqcha va’dalar bermay, vaziyatni halol tushuntirishi «Chelsi»ni kelajagi porloq vingerdan mahrum qilgan bo‘lsa-da, bugungi kunda Morgan Rojersning «aristokratlar» safidagi ishonchli harakatlari londonliklar uchun ushbu yo‘qotishning og‘riqsiz o‘tishini ta’minlamoqda.

Kerim AlaybegovichChelsiYuventusBayer
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Milan” va “Bayer” raqiblarini tor-mor etdi: Yevropa Ligasida navbatdagi tur yakunlandi“Milan” va “Bayer” raqiblarini tor-mor etdi: Yevropa Ligasida navbatdagi tur yakunlandi16 oktabr 00:07Bundesliganing 5-turida kutilmagan natijalar qayd etildiBundesliganing 5-turida kutilmagan natijalar qayd etildi10 oktabr 20:54Kerim Alajbegovic nega Chelsinikidan Yuventus loyihasini tanladi?Kerim Alajbegovic nega Chelsinikidan Yuventus loyihasini tanladi?13 avgust 18:54Chelsi ustozi Koul Palmer va Levi Kolvillning nega maydonga tushmaganini tushuntirdiChelsi ustozi Koul Palmer va Levi Kolvillning nega maydonga tushmaganini tushuntirdi5 avgust 23:14Mixaylo Mudrik 615 kunlik tanaffusdan keyin yashil maydonga qaytdiMixaylo Mudrik 615 kunlik tanaffusdan keyin yashil maydonga qaytdi5 avgust 21:11Luchiano Spalletti Chelsi ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng fikr bildirdiLuchiano Spalletti Chelsi ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng fikr bildirdi5 avgust 19:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...