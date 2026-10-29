Gollar yomg‘iri: “Bavariya” va “Bayer” raqiblari darvozasiga jami 11 ta gol urdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Germaniya kubogining 2-bosqichida «Bavariya» va «Bayer» klublari o‘z raqiblari darvozasiga jami 11 ta gol urib, keyingi bosqichga yo‘l oldi.
- Myunxenliklar «Magdeburg»ni 6:1 hisobida mag‘lub etgan bo‘lsa, Leverkuzen jamoasi «Nyurnberg» ustidan 5:2 hisobida irodali g‘alabani tantana qildi.
- «Bavariya» safida Maykl Olise dubl qayd etgan bo‘lsa, «Bayer» tarkibida Edmond Tapsoba ikki bor raqib darvozasini ishg‘ol qilib, jamoasining muvaffaqiyatiga katta hissa qo‘shdi.
Germaniya kubogining 2-bosqichida mamlakatning yetakchi grandlari o‘z muxlislariga haqiqiy gollar shousini taqdim etdi. Myunxenning «Bavariya» klubi o‘z maydonida «Magdeburg»ni qabul qilib, yirik 6:1 hisobidagi ishonchli g‘alabaga erishdi. Leverkuzenning «Bayer» jamoasi esa o‘z uyida «Nyurnberg» ustidan 5:2 hisobida g‘alaba qozonib, keyingi bosqich yo‘llanmasini namoyishkorona rasmiylashtirdi.
Har ikki grand musobaqadagi kuchli hujumkor salohiyatini namoyish etib, kubok bahslaridagi yurishini dadil davom ettirmoqda.
«Alyans Arena»dagi tor-mor: «Bavariya»dan 6 ta to‘p
Myunxenliklar o‘yin davomida raqibga hech qanday imkoniyat qoldirmadi va ketma-ket chiroyli hujumlarni gol bilan yakunladi:
Olisening yorqin o‘yini: «Bavariya» safida hujumkor yarimhimoyachi Maykl Olise 10-daqiqadayoq hisobni ochdi va 50-daqiqada penaltini aniq amalga oshirib, o‘z hisobiga dublni yozib qo‘ydi;
Keng ko‘lamli hujumlar: Myunxenliklarning boshqa gollariga Saybari (21), zaxiradan qo‘shilgan Alfonso Devis (70), Braun (73) hamda hakam tomonidan qo‘shib berilgan vaqtda Dalber (90+3) mualliflik qildi;
Mehmonlarning yagona javobi: «Magdeburg» safida faqatgina 15-daqiqada Zukovski muvozanatni qisqa vaqtga tiklashga muvaffaq bo‘ldi, xolos (1:1), ammo bu mezbonlarning g‘alaba ishtiyoqini to‘xtata olmadi.
Leverkuzendagi kuchli kambek: «Bayer»ning 5 ta zarbasi
«Bayer» va «Nyurnberg» o‘rtasidagi bahs keskin kurashlar va kutilmagan burilishlar bilan yodda qoldi:
«Nyurnberg»ning kutilmagan zarbasi: Mehmonlar bahsni juda faol boshlab, Rafael (13) va Xeugen (30) tomonidan urilgan gollar evaziga Leverkuzenda hisobda oldinga chiqib olishdi (0:2);
Tapsobaning qahramonligi: O‘z vaqtida uyg‘ongan «dorishunoslar» himoyachisi Edmond Tapsoba 41 va 49-daqiqalarda ikki bor raqib darvozasini ishg‘ol etib, muvozanatni tikladi;
G‘alabali nuqtalar: Muvozanat tiklangach, mezbonlar bosimni oshirdi — Patrik Shik (70 pen.), Yonas Xofmann (78) va tajribali Lukas Vaskes (89) ketma-ket gol urib, yakuniy hisobni 5:2 ko‘rinishiga olib keldi.
Rasmiy protokol ma’lumotlari
Germaniya kubogi. 2-bosqich
«Bavariya» — «Magdeburg» 6:1
Gollar: Olise (10, 50 pen.), Saybari (21), Devis (70), Braun (73), Dalber (90+3) — Zukovski (15);
«Bavariya» tarkibi: Urbig, Stanishich, Ta, Ito, Braun, Laymer (Pavlovich, 68), Gnabri (Devis, 46), Bishof (Dalber, 75), Olise (Boye, 68), Karl, Saybari (Binder, 75);
«Magdeburg» tarkibi: Raymann, Piyerre, Tobias, Nollenberger, Xyurlaynen (Mergner, 75), Myusel, Chaves (Maykl, 63), Jukovski, Atik, Iyoxa, Maknalti.
«Bayer» — «Nyurnberg» 5:2
Gollar: Tapsoba (41, 49), Shik (70 pen.), Xofmann (78), Lukas Vaskes (89) — Rafael (13), Xeugen (30);
«Bayer» tarkibi: Blasvix, Vaskes, Medina, Tapsoba, Medina, Andrix (Fernandes, 46), Xofmann, Tilman (Maza, 46), Moreyra (Shik, 46), Tella;
«Nyurnberg» tarkibi: Reyxert, Yanish, Kalogeropulos, Otto, Cherezoli, Marxiyev, Fernandes, Boving, Yustvan, Rafael, Xeugen.
Har ikkala jamoa 2-bosqich to‘sig‘idan ishonchli tarzda o‘tib, Germaniya kubogining bosh sovrini uchun da’vogar ekanliklarini yana bir bor isbotlashdi.
Izohlar 0
…