Gollar yomg‘iri: “Bavariya” va “Bayer” raqiblari darvozasiga jami 11 ta gol urdi

·60·Sport
Gollar yomg‘iri: “Bavariya” va “Bayer” raqiblari darvozasiga jami 11 ta gol urdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Germaniya kubogining 2-bosqichida «Bavariya» va «Bayer» klublari o‘z raqiblari darvozasiga jami 11 ta gol urib, keyingi bosqichga yo‘l oldi.
  • Myunxenliklar «Magdeburg»ni 6:1 hisobida mag‘lub etgan bo‘lsa, Leverkuzen jamoasi «Nyurnberg» ustidan 5:2 hisobida irodali g‘alabani tantana qildi.
  • «Bavariya» safida Maykl Olise dubl qayd etgan bo‘lsa, «Bayer» tarkibida Edmond Tapsoba ikki bor raqib darvozasini ishg‘ol qilib, jamoasining muvaffaqiyatiga katta hissa qo‘shdi.

Germaniya kubogining 2-bosqichida mamlakatning yetakchi grandlari o‘z muxlislariga haqiqiy gollar shousini taqdim etdi. Myunxenning «Bavariya» klubi o‘z maydonida «Magdeburg»ni qabul qilib, yirik 6:1 hisobidagi ishonchli g‘alabaga erishdi. Leverkuzenning «Bayer» jamoasi esa o‘z uyida «Nyurnberg» ustidan 5:2 hisobida g‘alaba qozonib, keyingi bosqich yo‘llanmasini namoyishkorona rasmiylashtirdi.

Har ikki grand musobaqadagi kuchli hujumkor salohiyatini namoyish etib, kubok bahslaridagi yurishini dadil davom ettirmoqda.

«Alyans Arena»dagi tor-mor: «Bavariya»dan 6 ta to‘p

Myunxenliklar o‘yin davomida raqibga hech qanday imkoniyat qoldirmadi va ketma-ket chiroyli hujumlarni gol bilan yakunladi:

  • Olisening yorqin o‘yini: «Bavariya» safida hujumkor yarimhimoyachi Maykl Olise 10-daqiqadayoq hisobni ochdi va 50-daqiqada penaltini aniq amalga oshirib, o‘z hisobiga dublni yozib qo‘ydi;

  • Keng ko‘lamli hujumlar: Myunxenliklarning boshqa gollariga Saybari (21), zaxiradan qo‘shilgan Alfonso Devis (70), Braun (73) hamda hakam tomonidan qo‘shib berilgan vaqtda Dalber (90+3) mualliflik qildi;

  • Mehmonlarning yagona javobi: «Magdeburg» safida faqatgina 15-daqiqada Zukovski muvozanatni qisqa vaqtga tiklashga muvaffaq bo‘ldi, xolos (1:1), ammo bu mezbonlarning g‘alaba ishtiyoqini to‘xtata olmadi.

Leverkuzendagi kuchli kambek: «Bayer»ning 5 ta zarbasi

«Bayer» va «Nyurnberg» o‘rtasidagi bahs keskin kurashlar va kutilmagan burilishlar bilan yodda qoldi:

  • «Nyurnberg»ning kutilmagan zarbasi: Mehmonlar bahsni juda faol boshlab, Rafael (13) va Xeugen (30) tomonidan urilgan gollar evaziga Leverkuzenda hisobda oldinga chiqib olishdi (0:2);

  • Tapsobaning qahramonligi: O‘z vaqtida uyg‘ongan «dorishunoslar» himoyachisi Edmond Tapsoba 41 va 49-daqiqalarda ikki bor raqib darvozasini ishg‘ol etib, muvozanatni tikladi;

  • G‘alabali nuqtalar: Muvozanat tiklangach, mezbonlar bosimni oshirdi — Patrik Shik (70 pen.), Yonas Xofmann (78) va tajribali Lukas Vaskes (89) ketma-ket gol urib, yakuniy hisobni 5:2 ko‘rinishiga olib keldi.

Rasmiy protokol ma’lumotlari

Germaniya kubogi. 2-bosqich

«Bavariya» — «Magdeburg» 6:1

  • Gollar: Olise (10, 50 pen.), Saybari (21), Devis (70), Braun (73), Dalber (90+3) — Zukovski (15);

  • «Bavariya» tarkibi: Urbig, Stanishich, Ta, Ito, Braun, Laymer (Pavlovich, 68), Gnabri (Devis, 46), Bishof (Dalber, 75), Olise (Boye, 68), Karl, Saybari (Binder, 75);

  • «Magdeburg» tarkibi: Raymann, Piyerre, Tobias, Nollenberger, Xyurlaynen (Mergner, 75), Myusel, Chaves (Maykl, 63), Jukovski, Atik, Iyoxa, Maknalti.

«Bayer» — «Nyurnberg» 5:2

  • Gollar: Tapsoba (41, 49), Shik (70 pen.), Xofmann (78), Lukas Vaskes (89) — Rafael (13), Xeugen (30);

  • «Bayer» tarkibi: Blasvix, Vaskes, Medina, Tapsoba, Medina, Andrix (Fernandes, 46), Xofmann, Tilman (Maza, 46), Moreyra (Shik, 46), Tella;

  • «Nyurnberg» tarkibi: Reyxert, Yanish, Kalogeropulos, Otto, Cherezoli, Marxiyev, Fernandes, Boving, Yustvan, Rafael, Xeugen.

Har ikkala jamoa 2-bosqich to‘sig‘idan ishonchli tarzda o‘tib, Germaniya kubogining bosh sovrini uchun da’vogar ekanliklarini yana bir bor isbotlashdi.

Germaniya kubogiBavariyaBayerFutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bundesliganing 5-turida kutilmagan natijalar qayd etildiBundesliganing 5-turida kutilmagan natijalar qayd etildi10 oktabr 20:5490+3-daqiqadagi drama: “Borussiya” Dortmundda “Verder”ni yengib, 1/8 finalga chiqdi90+3-daqiqadagi drama: “Borussiya” Dortmundda “Verder”ni yengib, 1/8 finalga chiqdiKecha 07:06«Bayer» o‘z maydonida «Frayburg»ni yengib, kuchli to‘rtlikka kirdi«Bayer» o‘z maydonida «Frayburg»ni yengib, kuchli to‘rtlikka kirdi18 oktabr 21:23«Chelsi» 40 mln yevrolik Kerim Alaybegovichni qanday qilib «Yuventus»ga boy berdi?«Chelsi» 40 mln yevrolik Kerim Alaybegovichni qanday qilib «Yuventus»ga boy berdi?18 oktabr 14:24“Milan” va “Bayer” raqiblarini tor-mor etdi: Yevropa Ligasida navbatdagi tur yakunlandi“Milan” va “Bayer” raqiblarini tor-mor etdi: Yevropa Ligasida navbatdagi tur yakunlandi16 oktabr 00:07Harry Kane kubok finalida xet-trik qayd etdi: Bavariya hujumchisi rekordlarni yangilamoqdaHarry Kane kubok finalida xet-trik qayd etdi: Bavariya hujumchisi rekordlarni yangilamoqda24 may 17:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi