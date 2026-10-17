Alisher Usmonov “Everton”ni qayta qo‘lga olishni rejalashtirmoqdami?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistonda tug‘ilgan tadbirkor Alisher Usmonov «Everton» klubi ustidan nazoratni qayta tiklash va investitsiya kiritish imkoniyatlarini ko‘rib chiqmoqda.
- Mashhur britaniyalik jurnalist Alan Breyzilning ma’lumotiga ko‘ra, Usmonovning «Everton»ga qaytib, jamoaga salmoqli miqdorda sarmoya kiritish harakatida turgani haqida aniq signallar bor.
- Forbes jurnaliga ko‘ra, Alisher Usmonovning boyligi taxminan 12,5 milliard yevroni tashkil etadi.
O‘zbekistonda tug‘ilgan, rossiyalik taniqli tadbirkor va milliarder Alisher Usmonov Angliya Premer-ligasi (APL) vakili «Everton» klubi ustidan nazoratni qayta tiklash hamda mersisaydliklarga yirik miqdorda investitsiya kiritish imkoniyatlarini ko‘rib chiqmoqda.
Bu haqda mashhur britaniyalik jurnalist va sobiq futbolchi Alan Breyzil o‘z manbalariga tayangan holda nufuzli talkSPORT nashri efirida ma’lum qildi.
«Uning juda ko‘p puli bor»: Alan Breyzilning bayonoti
Jurnalist klub atrofidagi parda orti gap-so‘zlariga to‘xtalib, quyidagicha izoh berdi:
Ichki ma’lumotlar: «Men bu ma’lumotni 100 foiz rasman tasdiqlay olmayman, biroq Usmonovning “Everton”ga qaytishga urinayotgani haqida aniq signallar yetib keldi;
Sarmoyaviy salohiyat: Uning juda-juda ko‘p mablag‘i bor. Aftidan, janob Usmonov imkon topilsa, “Everton”ga qaytib, jamoaga salmoqli miqdorda sarmoya kiritish harakatida turibdi», — deya ta’kidladi Breyzil.
Homiylikning to‘xtatilishi va milliarderning boyligi
Alisher Usmonovning Liverpul shahri klubi bilan aloqalari uzoq tarixga ega:
12,5 milliard yevrolik aktivlar: Forbes jurnalining so‘nggi hisob-kitoblariga binoan, Alisher Usmonovning boyligi taxminan 12,5 milliard yevroni tashkil etadi;
2022 yildagi cheklovlar: «Everton» 2022 yilning mart oyida geosiyosiy vaziyat tufayli Usmonovga aloqador bo‘lgan «USM Holdings» va «MegaFon» kabi kompaniyalar bilan tuzilgan barcha ko‘p millionli homiylik shartnomalarini to‘xtatib qo‘ygan edi.
Britaniyadagi sanksiyalar va huquqiy to‘siqlar
Milliarderning ingliz futboliga qaytishi yo‘lida jiddiy huquqiy cheklovlar saqlanib qolmoqda:
Yevropa Ittifoqi ro‘yxati: Avvalroq Alisher Usmonov sud jarayonlari va shikoyatlar natijasida Yevropa Ittifoqining rasmiy sanksiyalar ro‘yxatidan chiqarilgan edi;
Buyuk Britaniya cheklovlari: Shunga qaramay, Buyuk Britaniya hukumati tomonidan tadbirkorga nisbatan mamlakat hududiga kirish taqiqi va uning Britaniyadagi aktivlarini muzlatish bo‘yicha cheklov choralari hanuzgacha o‘z kuchida qolmoqda.
Agar tomonlar yuridik to‘siqlarni chetlab o‘tish yoki huquqiy maqomni yumshatish yo‘lini topa olsa, «Everton»ga katta moliyaviy resurslarning qaytishi APLdagi kuchlar muvozanatiga jiddiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.
Izohlar 0
…