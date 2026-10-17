Alisher Usmonov “Everton”ni qayta qo‘lga olishni rejalashtirmoqdami?

·66·Sport
Alisher Usmonov “Everton”ni qayta qo‘lga olishni rejalashtirmoqdami?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonda tug‘ilgan tadbirkor Alisher Usmonov «Everton» klubi ustidan nazoratni qayta tiklash va investitsiya kiritish imkoniyatlarini ko‘rib chiqmoqda.
  • Mashhur britaniyalik jurnalist Alan Breyzilning ma’lumotiga ko‘ra, Usmonovning «Everton»ga qaytib, jamoaga salmoqli miqdorda sarmoya kiritish harakatida turgani haqida aniq signallar bor.
  • Forbes jurnaliga ko‘ra, Alisher Usmonovning boyligi taxminan 12,5 milliard yevroni tashkil etadi.

O‘zbekistonda tug‘ilgan, rossiyalik taniqli tadbirkor va milliarder Alisher Usmonov Angliya Premer-ligasi (APL) vakili «Everton» klubi ustidan nazoratni qayta tiklash hamda mersisaydliklarga yirik miqdorda investitsiya kiritish imkoniyatlarini ko‘rib chiqmoqda.

Bu haqda mashhur britaniyalik jurnalist va sobiq futbolchi Alan Breyzil o‘z manbalariga tayangan holda nufuzli talkSPORT nashri efirida ma’lum qildi.

«Uning juda ko‘p puli bor»: Alan Breyzilning bayonoti

Jurnalist klub atrofidagi parda orti gap-so‘zlariga to‘xtalib, quyidagicha izoh berdi:

  • Ichki ma’lumotlar: «Men bu ma’lumotni 100 foiz rasman tasdiqlay olmayman, biroq Usmonovning “Everton”ga qaytishga urinayotgani haqida aniq signallar yetib keldi;

  • Sarmoyaviy salohiyat: Uning juda-juda ko‘p mablag‘i bor. Aftidan, janob Usmonov imkon topilsa, “Everton”ga qaytib, jamoaga salmoqli miqdorda sarmoya kiritish harakatida turibdi», — deya ta’kidladi Breyzil.

Homiylikning to‘xtatilishi va milliarderning boyligi

Alisher Usmonovning Liverpul shahri klubi bilan aloqalari uzoq tarixga ega:

  • 12,5 milliard yevrolik aktivlar: Forbes jurnalining so‘nggi hisob-kitoblariga binoan, Alisher Usmonovning boyligi taxminan 12,5 milliard yevroni tashkil etadi;

  • 2022 yildagi cheklovlar: «Everton» 2022 yilning mart oyida geosiyosiy vaziyat tufayli Usmonovga aloqador bo‘lgan «USM Holdings» va «MegaFon» kabi kompaniyalar bilan tuzilgan barcha ko‘p millionli homiylik shartnomalarini to‘xtatib qo‘ygan edi.

Britaniyadagi sanksiyalar va huquqiy to‘siqlar

Milliarderning ingliz futboliga qaytishi yo‘lida jiddiy huquqiy cheklovlar saqlanib qolmoqda:

  • Yevropa Ittifoqi ro‘yxati: Avvalroq Alisher Usmonov sud jarayonlari va shikoyatlar natijasida Yevropa Ittifoqining rasmiy sanksiyalar ro‘yxatidan chiqarilgan edi;

  • Buyuk Britaniya cheklovlari: Shunga qaramay, Buyuk Britaniya hukumati tomonidan tadbirkorga nisbatan mamlakat hududiga kirish taqiqi va uning Britaniyadagi aktivlarini muzlatish bo‘yicha cheklov choralari hanuzgacha o‘z kuchida qolmoqda.

Agar tomonlar yuridik to‘siqlarni chetlab o‘tish yoki huquqiy maqomni yumshatish yo‘lini topa olsa, «Everton»ga katta moliyaviy resurslarning qaytishi APLdagi kuchlar muvozanatiga jiddiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

Alisher UsmonovEvertonAPLsanksiyalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Parij Alisher Usmonovdan sanksiyani nega yechmoqchi? Fransiya TIV rahbari sirni ochdi!Parij Alisher Usmonovdan sanksiyani nega yechmoqchi? Fransiya TIV rahbari sirni ochdi!28 sentabr 18:35Vest Xem Yunayted o'z maydonida Evertonni 2:1 hisobida yengdiVest Xem Yunayted o'z maydonida Evertonni 2:1 hisobida yengdi25 aprel 21:03Ilon Mask «Everton»ni sotib oladimi? Unga taklif bildirildiIlon Mask «Everton»ni sotib oladimi? Unga taklif bildirildi10 oktabr 18:29Everton Jek Grilish transferi boʻyicha Manchester Siti bilan aloqada ekanini tasdiqladiEverton Jek Grilish transferi boʻyicha Manchester Siti bilan aloqada ekanini tasdiqladi19 avgust 15:53APLda kutilmagan sensatsiya: «Brayton» "Arsenal"ni sharmandali hisobda tor-mor etdiAPLda kutilmagan sensatsiya: «Brayton» "Arsenal"ni sharmandali hisobda tor-mor etdi19 sentabr 21:13“Everton” va “Manchester Siti” toʻqnashuvi intrigaga boy kechdi“Everton” va “Manchester Siti” toʻqnashuvi intrigaga boy kechdi5 may 02:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...