APLda kutilmagan natija: “Everton” safarda “Nyukasl”ni yengib, 7-o‘ringa ko‘tarildi

·53·Sport
APLda kutilmagan natija: “Everton” safarda “Nyukasl”ni yengib, 7-o‘ringa ko‘tarildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Angliya Premer-ligasining 9-turida «Everton» safarda «Nyukasl» ustidan 1:0 hisobida g‘alaba qozondi.
  • Uchrashuvdagi yagona golni 49-daqiqada Barri kiritdi va bu natija jamoani turnir jadvalida 7-o‘ringa olib chiqdi.
  • «Nyukasl» esa 11 ochko bilan 13-pog‘onaga tushib qoldi.
  • O‘yin davomida «Everton» bosh murabbiyi Devid Moyes 73-daqiqada sariq kartochka bilan jazolandi.

Angliya Premer-ligasining 9-turiga yakun yasab bergan so‘nggi to‘qnashuvda «Nyukasl Yunayted» o‘z maydonida Liverpulning «Everton» klubini qabul qildi. Keskin va murosasiz kurashlar ostida kechgan bellashuvda mehmonlar minimal — 1:0 hisobidagi muhim g‘alabani rasmiylashtirishdi.

Devid Moyes shogirdlari taktik intizom va mustahkam himoya evaziga mezbonlarning bosimiga dosh berib, muhim 3 ochkoni qo‘lga kiritdi va turnir jadvalining yuqori qismiga yaqinlashdi.

O‘yin taqdirini hal qilgan vaziyat

Bahsning birinchi bo‘limi teng kurashlar va har ikki tomonning ehtiyotkor harakatlari bilan kechdi. Biroq ikkinchi bo‘lim boshidayoq muxlislar yagona va hal qiluvchi gol guvohi bo‘lishdi:

  • Barridan g‘alaba to‘pi (49-daqiqa): Ikkinchi bo‘lim startida «irislar» uyushtirgan tezkor hujum samarali yakunlandi — hujumchi Barri darvozani aniq nishonga olib, hisobni ochdi (0:1);

  • «Qarg‘alar»ning besamar bosimi: O‘tkazib yuborilgan to‘pdan so‘ng «Nyukasl» ketma-ket o‘zgarishlarni amalga oshirib, hujumlarni kuchaytirdi, ammo Jordan Pikford boshliq «Everton» himoya chizig‘i mustahkam turib berdi;

  • Murabbiyga sariq kartochka: O‘yinning kulminatsiya qismida hissiyotlar keskinlashdi, hatto 73-daqiqada bahsli vaziyatlar sabab «Everton» bosh murabbiyi Devid Moyesga ham hakam tomonidan sariq kartochka ko‘rsatildi.

Musobaqa jadvalidagi vaziyat

Ushbu safar g‘alabasi «Everton» uchun katta tramplin vazifasini o‘tadi:

  • «Everton»: Jamoa o‘z hisobidagi ochkolar sonini 13 taga yetkazib olib, APL turnir jadvalida 7-pog‘onaga ko‘tarilib oldi;

  • «Nyukasl»: O‘z muxlislari qarshisida ochko yo‘qotgan «qarg‘alar» esa 11 ochko bilan 13-o‘ringa tushib qoldi.

Rasmiy o‘yin qaydnomasi

  • APL. 9-tur

  • «Nyukasl» — «Everton» 0:1

  • Gol: Barri 49.

  • Ogohlantirishlar: Bern 32, Remsi 90+7 — Jorj 52, Moyes 73.

Tarkiblar:

  • «Nyukasl»: Gornichek, Holl, Sher, Niko Gonsales, Osula, Bern, Dedich (Ture, 87), Barns, Uillok (Vissa, 64), Joelinton (Remsi, 75), Elanga (Merfi, 76).

  • «Everton»: Jordan Pikford, O'Brayn, Tarkovski, Brentuayt (Kin, 82), Mikolenko, Garner, Armstrong, Dyuzberri-Holl, Rohl, Jorj, Barri (Jonson, 80).

Angliya Premer-ligasiNyukasl YunaytedEvertonDevid Moyes
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nyukasl — Everton: tarkiblar va jonli matnNyukasl — Everton: tarkiblar va jonli matnKecha 23:49Everton — Chelsi: tarkiblar va jonli matnEverton — Chelsi: tarkiblar va jonli matn17 oktabr 15:18AQSHdagi drama: «Liverpul» «Reks'hem»ni qiyinchilik bilan mag‘lub etdiAQSHdagi drama: «Liverpul» «Reks'hem»ni qiyinchilik bilan mag‘lub etdi30 iyul 08:52«Arsenal»dan supertransfer: Bruno Gimaraes uchun 70 million funt tayyor!«Arsenal»dan supertransfer: Bruno Gimaraes uchun 70 million funt tayyor!28 iyul 10:56APLda kutilmagan sensatsiya: «Brayton» "Arsenal"ni sharmandali hisobda tor-mor etdiAPLda kutilmagan sensatsiya: «Brayton» "Arsenal"ni sharmandali hisobda tor-mor etdi19 sentabr 21:13APLda shiddatli tur: “Liverpul” muhim g‘alabaga erishdi, “Nyukasl” Londonda zafar quchdiAPLda shiddatli tur: “Liverpul” muhim g‘alabaga erishdi, “Nyukasl” Londonda zafar quchdi25 oktabr 21:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi