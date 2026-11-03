APLda kutilmagan natija: “Everton” safarda “Nyukasl”ni yengib, 7-o‘ringa ko‘tarildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Angliya Premer-ligasining 9-turida «Everton» safarda «Nyukasl» ustidan 1:0 hisobida g‘alaba qozondi.
- Uchrashuvdagi yagona golni 49-daqiqada Barri kiritdi va bu natija jamoani turnir jadvalida 7-o‘ringa olib chiqdi.
- «Nyukasl» esa 11 ochko bilan 13-pog‘onaga tushib qoldi.
- O‘yin davomida «Everton» bosh murabbiyi Devid Moyes 73-daqiqada sariq kartochka bilan jazolandi.
Angliya Premer-ligasining 9-turiga yakun yasab bergan so‘nggi to‘qnashuvda «Nyukasl Yunayted» o‘z maydonida Liverpulning «Everton» klubini qabul qildi. Keskin va murosasiz kurashlar ostida kechgan bellashuvda mehmonlar minimal — 1:0 hisobidagi muhim g‘alabani rasmiylashtirishdi.
Devid Moyes shogirdlari taktik intizom va mustahkam himoya evaziga mezbonlarning bosimiga dosh berib, muhim 3 ochkoni qo‘lga kiritdi va turnir jadvalining yuqori qismiga yaqinlashdi.
O‘yin taqdirini hal qilgan vaziyat
Bahsning birinchi bo‘limi teng kurashlar va har ikki tomonning ehtiyotkor harakatlari bilan kechdi. Biroq ikkinchi bo‘lim boshidayoq muxlislar yagona va hal qiluvchi gol guvohi bo‘lishdi:
Barridan g‘alaba to‘pi (49-daqiqa): Ikkinchi bo‘lim startida «irislar» uyushtirgan tezkor hujum samarali yakunlandi — hujumchi Barri darvozani aniq nishonga olib, hisobni ochdi (0:1);
«Qarg‘alar»ning besamar bosimi: O‘tkazib yuborilgan to‘pdan so‘ng «Nyukasl» ketma-ket o‘zgarishlarni amalga oshirib, hujumlarni kuchaytirdi, ammo Jordan Pikford boshliq «Everton» himoya chizig‘i mustahkam turib berdi;
Murabbiyga sariq kartochka: O‘yinning kulminatsiya qismida hissiyotlar keskinlashdi, hatto 73-daqiqada bahsli vaziyatlar sabab «Everton» bosh murabbiyi Devid Moyesga ham hakam tomonidan sariq kartochka ko‘rsatildi.
Musobaqa jadvalidagi vaziyat
Ushbu safar g‘alabasi «Everton» uchun katta tramplin vazifasini o‘tadi:
«Everton»: Jamoa o‘z hisobidagi ochkolar sonini 13 taga yetkazib olib, APL turnir jadvalida 7-pog‘onaga ko‘tarilib oldi;
«Nyukasl»: O‘z muxlislari qarshisida ochko yo‘qotgan «qarg‘alar» esa 11 ochko bilan 13-o‘ringa tushib qoldi.
Rasmiy o‘yin qaydnomasi
APL. 9-tur
«Nyukasl» — «Everton» 0:1
Gol: Barri 49.
Ogohlantirishlar: Bern 32, Remsi 90+7 — Jorj 52, Moyes 73.
Tarkiblar:
«Nyukasl»: Gornichek, Holl, Sher, Niko Gonsales, Osula, Bern, Dedich (Ture, 87), Barns, Uillok (Vissa, 64), Joelinton (Remsi, 75), Elanga (Merfi, 76).
«Everton»: Jordan Pikford, O'Brayn, Tarkovski, Brentuayt (Kin, 82), Mikolenko, Garner, Armstrong, Dyuzberri-Holl, Rohl, Jorj, Barri (Jonson, 80).
Izohlar 0
…