Parij Alisher Usmonovdan sanksiyani nega yechmoqchi? Fransiya TIV rahbari sirni ochdi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Fransiya hukumati xalqaro hamkorlarning iltimosi bilan tadbirkor Alisher Usmonovga nisbatan Yevropa Ittifoqi tomonidan joriy etilgan sanksiyalarni bekor qilish taklifini ilgari surdi.
- Fransiya Tashqi ishlar vaziri Jan-Noel Barro ta’kidlashicha, Usmonovdan cheklovlarni olib tashlash Rossiyaga qarshi umumiy bosimni susaytirmaydi va YEIning sanksiya siyosati yanada kuchaytirilmoqda.
Fransiya hukumati asli kelib chiqishi o‘zbekistonlik bo‘lgan taniqli tadbirkor Alisher Usmonovga nisbatan Yevropa Ittifoqi tomonidan joriy etilgan sanksiyalarni bekor qilish taklifi bilan chiqdi. Fransiya Tashqi ishlar vaziri Jan-Noel Barro France 2 telekanalining Franc-jeu ko‘rsatuvida ushbu qaror Parijning o‘z shaxsiy tashabbusi emas, balki «xalqaro hamkorlarning iltimosi»ga binoan ilgari surilganini ochiqladi. Tashqi ishlar vazirligi rahbarining ta’kidlashicha, Usmonovdan cheklovlarning olib tashlanishi Moskvaga qarshi umumiy bosimni susaytirmaydi va «umumiy vaziyatga aslo ta’sir ko‘rsatmaydi».
Diplomat YEIning sanksiya siyosati aksincha yanada kuchaytirilayotganini, xususan, cheklovlarni har olti oyda yangilash amaliyotidan voz kechilib, bir yo‘la uch yillik muddatga uzaytirish taklif etilganini eslatib o‘tdi. Shuningdek, Barro sanksiya ro‘yxatidagi qariyb 3 ming shaxs va kompaniya orasidan birgina insonning chiqarilishi atrofida haddan tashqari katta shov-shuv ko‘tarilayotganidan norozi ekanini bildirdi.
«Xalqaro hamkorlar talabi, 3 yillik rejim va 3 ming kishilik ro‘yxat»: Bayonotning 5 ta asosiy nuqtasi
Fransiya TIV rahbari Jan-Noel Barroning rezonansli bayonotidan eng muhim rasmiy dalillar:
«Xalqaro hamkorlar iltimosi»: Barro Alisher Usmonovga nisbatan cheklovlarni olib tashlash taklifi xorijiy hamkorlar talabi bilan kiritilganini ta’kidladi;
«Umumiy vaziyatga ta’sir qilmaydi»: Fransuz diplomatiyasi rahbari Usmonovning sanksiyalardan ozod etilishi YEIning Rossiyaga qarshi siyosatini zaiflashtirmasligini aytdi;
Sanksiyalar 3 yilga uzaytiriladi: Fransiya ilgarigidek har 6 oyda emas, balki cheklovlarni to‘g‘ridan to‘g‘ri uch yillik muddatga joriy etishni taklif qilmoqda;
3 minglik ro‘yxat va birgina nomzod: YEI sanksiyalar ro‘yxatiga qariyb 3 ming shaxs va tashkilot kiritilgan bo‘lib, Parij ularning yuzlablarini shaxsan o‘zi taklif qilganini eslatdi;
Vazirning jurnalistlardan ginasi: Barro o‘z tashabbusi bilan ro‘yxatga yuzlab odamlar kiritilgani qolib, OAV faqat Usmonov haqida so‘roqqa tutayotganidan nolidi.
YEI sanksiya siyosati va Alisher Usmonov ishi bo‘yicha Fransiya pozitsiyasi taqqosi
Fransiya tashqi ishlar vazirligining rasmiy yondashuvi va sanksiya parametrlari tasnifi:
Tahlil mezonlari va yo‘nalishlar
Amaldagi YEI standart sanksiya tizimi
Fransiya ilgari surayotgan yangi pozitsiya
Alisher Usmonovga munosabat
Individual cheklovlar ro‘yxatida bo‘lgan
Sanksiyalarni bekor qilish taklifi (hamkorlar iltimosi bilan)
Cheklovlarni uzaytirish muddati
Har 6 oyda yangilanishi shart bo‘lgan tartib
Bir yo‘la uch yillik (3 yil) muddatga uzaytirish mexanizmi
Ro‘yxat qamrovi va hajmi
Qariyb 3 000 nafar jismoniy va yuridik shaxs
«3 mingdan biri olindi, ammo yuzlab yangilari qo‘shildi»
Qarorning siyosiy motivi
Rossiya siyosiy-iqtisodiy elitasiga bosim
Strategik manfaatlar va xalqaro hamkorlarning diplomatik talabi
Fransiyaning umumiy roli
Sanksiya koalitsiyasining faol ishtirokchisi
Cheklovlarni institutsional kuchaytirish tashabbuskori
Xalqaro va diplomatik ekspertiza: Parij nega bu qadamni tashladi va «hamkorlar» kim?
Yevropa siyosati bo‘yicha tahlilchilar, xalqaro yuristlar va iqtisodchilarning xulosalari:
«Xalqaro hamkorlar omili — Markaziy Osiyo va O‘zbekiston»: Jan-Noel Barro tilga olgan «xalqaro sheriklar» ortida Markaziy Osiyo davlatlari, xususan O‘zbekistonning diplomatik sa’y-harakatlari turishi mumkin; Alisher Usmonov O‘zbekistonda qator yirik ijtimoiy, infratuzilmaviy va sanoat loyihalarini moliyalashtirib kelayotgani bois uning nomining sanksiyalardan chiqarilishi mintaqa iqtisodiy manfaatlariga to‘liq mos keladi;
Sud jarayonlari va huquqiy zaiflik: Yevropa sudlarida ko‘plab yirik tadbirkorlarning sanksiyalarga qarshi da’volari ko‘rib chiqilmoqda; Usmonovga nisbatan qo‘yilgan ayblovlarning huquqiy bazasi zaifligi va biznesmenning siyosiy qarorlar qabul qilishdan yiroqligi Parij va Bryusselni murosaga kelishga undagan bo‘lishi ehtimoldan xoli emas;
Sanksiya tizimidagi pragmatizm: Yevropa Ittifoqi uch yillik yangi mexanizmni joriy etish orqali asosiy nishonlarga e’tibor qaratmoqda; tijoriy faoliyati xayriya va ijtimoiy sohaga qaratilgan figurantlarni ro‘yxatdan chiqarish esa Bryusselning diplomatik moslashuvchanligini namoyish etish usulidir.
Sizningcha, Yevropa davlatlarining Alisher Usmonovga nisbatan sanksiyalarni bekor qilishga tayyorligi nimadan dalolat beradi: Yevropa diplomatiyasidagi pragmatizmmi yoki xalqaro hamkorlarning kuchli ta’siri? Ushbu qaror O‘zbekistondagi yirik ijtimoiy va sarmoyaviy loyihalar rivojiga qanday turtki beradi deb o‘ylaysiz? O‘z tahlilingiz va fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Yevropa siyosatidagi eng shov-shuvli mavzu tahlilini barcha bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…