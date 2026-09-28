Parij Alisher Usmonovdan sanksiyani nega yechmoqchi? Fransiya TIV rahbari sirni ochdi!

·86·Dunyo
Parij Alisher Usmonovdan sanksiyani nega yechmoqchi? Fransiya TIV rahbari sirni ochdi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Fransiya hukumati xalqaro hamkorlarning iltimosi bilan tadbirkor Alisher Usmonovga nisbatan Yevropa Ittifoqi tomonidan joriy etilgan sanksiyalarni bekor qilish taklifini ilgari surdi.
  • Fransiya Tashqi ishlar vaziri Jan-Noel Barro ta’kidlashicha, Usmonovdan cheklovlarni olib tashlash Rossiyaga qarshi umumiy bosimni susaytirmaydi va YEIning sanksiya siyosati yanada kuchaytirilmoqda.

Fransiya hukumati asli kelib chiqishi o‘zbekistonlik bo‘lgan taniqli tadbirkor Alisher Usmonovga nisbatan Yevropa Ittifoqi tomonidan joriy etilgan sanksiyalarni bekor qilish taklifi bilan chiqdi. Fransiya Tashqi ishlar vaziri Jan-Noel Barro France 2 telekanalining Franc-jeu ko‘rsatuvida ushbu qaror Parijning o‘z shaxsiy tashabbusi emas, balki «xalqaro hamkorlarning iltimosi»ga binoan ilgari surilganini ochiqladi. Tashqi ishlar vazirligi rahbarining ta’kidlashicha, Usmonovdan cheklovlarning olib tashlanishi Moskvaga qarshi umumiy bosimni susaytirmaydi va «umumiy vaziyatga aslo ta’sir ko‘rsatmaydi».

Diplomat YEIning sanksiya siyosati aksincha yanada kuchaytirilayotganini, xususan, cheklovlarni har olti oyda yangilash amaliyotidan voz kechilib, bir yo‘la uch yillik muddatga uzaytirish taklif etilganini eslatib o‘tdi. Shuningdek, Barro sanksiya ro‘yxatidagi qariyb 3 ming shaxs va kompaniya orasidan birgina insonning chiqarilishi atrofida haddan tashqari katta shov-shuv ko‘tarilayotganidan norozi ekanini bildirdi.

«Xalqaro hamkorlar talabi, 3 yillik rejim va 3 ming kishilik ro‘yxat»: Bayonotning 5 ta asosiy nuqtasi

Fransiya TIV rahbari Jan-Noel Barroning rezonansli bayonotidan eng muhim rasmiy dalillar:

  • «Xalqaro hamkorlar iltimosi»: Barro Alisher Usmonovga nisbatan cheklovlarni olib tashlash taklifi xorijiy hamkorlar talabi bilan kiritilganini ta’kidladi;

  • «Umumiy vaziyatga ta’sir qilmaydi»: Fransuz diplomatiyasi rahbari Usmonovning sanksiyalardan ozod etilishi YEIning Rossiyaga qarshi siyosatini zaiflashtirmasligini aytdi;

  • Sanksiyalar 3 yilga uzaytiriladi: Fransiya ilgarigidek har 6 oyda emas, balki cheklovlarni to‘g‘ridan to‘g‘ri uch yillik muddatga joriy etishni taklif qilmoqda;

  • 3 minglik ro‘yxat va birgina nomzod: YEI sanksiyalar ro‘yxatiga qariyb 3 ming shaxs va tashkilot kiritilgan bo‘lib, Parij ularning yuzlablarini shaxsan o‘zi taklif qilganini eslatdi;

  • Vazirning jurnalistlardan ginasi: Barro o‘z tashabbusi bilan ro‘yxatga yuzlab odamlar kiritilgani qolib, OAV faqat Usmonov haqida so‘roqqa tutayotganidan nolidi.

YEI sanksiya siyosati va Alisher Usmonov ishi bo‘yicha Fransiya pozitsiyasi taqqosi

Fransiya tashqi ishlar vazirligining rasmiy yondashuvi va sanksiya parametrlari tasnifi:

Tahlil mezonlari va yo‘nalishlar

Amaldagi YEI standart sanksiya tizimi

Fransiya ilgari surayotgan yangi pozitsiya

Alisher Usmonovga munosabat

Individual cheklovlar ro‘yxatida bo‘lgan

Sanksiyalarni bekor qilish taklifi (hamkorlar iltimosi bilan)

Cheklovlarni uzaytirish muddati

Har 6 oyda yangilanishi shart bo‘lgan tartib

Bir yo‘la uch yillik (3 yil) muddatga uzaytirish mexanizmi

Ro‘yxat qamrovi va hajmi

Qariyb 3 000 nafar jismoniy va yuridik shaxs

«3 mingdan biri olindi, ammo yuzlab yangilari qo‘shildi»

Qarorning siyosiy motivi

Rossiya siyosiy-iqtisodiy elitasiga bosim

Strategik manfaatlar va xalqaro hamkorlarning diplomatik talabi

Fransiyaning umumiy roli

Sanksiya koalitsiyasining faol ishtirokchisi

Cheklovlarni institutsional kuchaytirish tashabbuskori

Xalqaro va diplomatik ekspertiza: Parij nega bu qadamni tashladi va «hamkorlar» kim?

Yevropa siyosati bo‘yicha tahlilchilar, xalqaro yuristlar va iqtisodchilarning xulosalari:

  • «Xalqaro hamkorlar omili — Markaziy Osiyo va O‘zbekiston»: Jan-Noel Barro tilga olgan «xalqaro sheriklar» ortida Markaziy Osiyo davlatlari, xususan O‘zbekistonning diplomatik sa’y-harakatlari turishi mumkin; Alisher Usmonov O‘zbekistonda qator yirik ijtimoiy, infratuzilmaviy va sanoat loyihalarini moliyalashtirib kelayotgani bois uning nomining sanksiyalardan chiqarilishi mintaqa iqtisodiy manfaatlariga to‘liq mos keladi;

  • Sud jarayonlari va huquqiy zaiflik: Yevropa sudlarida ko‘plab yirik tadbirkorlarning sanksiyalarga qarshi da’volari ko‘rib chiqilmoqda; Usmonovga nisbatan qo‘yilgan ayblovlarning huquqiy bazasi zaifligi va biznesmenning siyosiy qarorlar qabul qilishdan yiroqligi Parij va Bryusselni murosaga kelishga undagan bo‘lishi ehtimoldan xoli emas;

  • Sanksiya tizimidagi pragmatizm: Yevropa Ittifoqi uch yillik yangi mexanizmni joriy etish orqali asosiy nishonlarga e’tibor qaratmoqda; tijoriy faoliyati xayriya va ijtimoiy sohaga qaratilgan figurantlarni ro‘yxatdan chiqarish esa Bryusselning diplomatik moslashuvchanligini namoyish etish usulidir.

Sizningcha, Yevropa davlatlarining Alisher Usmonovga nisbatan sanksiyalarni bekor qilishga tayyorligi nimadan dalolat beradi: Yevropa diplomatiyasidagi pragmatizmmi yoki xalqaro hamkorlarning kuchli ta’siri? Ushbu qaror O‘zbekistondagi yirik ijtimoiy va sarmoyaviy loyihalar rivojiga qanday turtki beradi deb o‘ylaysiz? O‘z tahlilingiz va fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Yevropa siyosatidagi eng shov-shuvli mavzu tahlilini barcha bilan baham ko‘ring!

Alisher UsmonovFransiyaYevropa Ittifoqisanksiyalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropa Ittifoqi VK xoldingi va Max messenjeriga qarshi sanksiyalar joriy etdiYevropa Ittifoqi VK xoldingi va Max messenjeriga qarshi sanksiyalar joriy etdi13 iyul 17:53Rossiyaga qarshi sanksiyalar Yevropa avtosanoatiga zarba berdiRossiyaga qarshi sanksiyalar Yevropa avtosanoatiga zarba berdi22 may 19:29Hech kim bilmay qoldi: Nikolay armiyaga ketdi — Prezident kichik o‘g‘li haqidagi sirni ochdiHech kim bilmay qoldi: Nikolay armiyaga ketdi — Prezident kichik o‘g‘li haqidagi sirni ochdi11 sentabr 20:30Rossiya AQSHning Ukraina bo‘yicha takliflariga o‘z shartlarini e’lon qildiRossiya AQSHning Ukraina bo‘yicha takliflariga o‘z shartlarini e’lon qildi20 avgust 08:00Italiya Zelenskiydan tinchlik muzokaralari stolidan joy talab qildi...Italiya Zelenskiydan tinchlik muzokaralari stolidan joy talab qildi...11 sentabr 18:31Urush tugash arafasida: Ukraina to‘liq va shartsiz o‘t ochishni to‘xtatishga tayyorligini e’lon qildiUrush tugash arafasida: Ukraina to‘liq va shartsiz o‘t ochishni to‘xtatishga tayyorligini e’lon qildi23 sentabr 22:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota