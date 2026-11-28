«Chelsi» safarda «Nottinghem Forest»ga yutqazib qo‘ydi: APLda ketma-ket uchinchi mag‘lubiyat
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Angliya Premer-ligasining 12-turida «Chelsi» safarda «Nottinghem Forest»ga 2:3 hisobida mag‘lub bo‘ldi va chempionatdagi ketma-ket uchinchi mag‘lubiyatini qabul qilib oldi.
- Mezbonlar safida Morgan Gibbs-Uayt dubl qayd etgan bo‘lsa, «Chelsi» tarkibida Evan Esse Emega ikkita golga mualliflik qildi.
- Uchrashuvning 90-daqiqasida Ismaila Sangere tomonidan kiritilgan gol mezbonlarga g‘alaba keltirdi.
Angliya Premer-ligasining 12-turi doirasida «Chelsi» safarda «Nottinghem Forest» mehmoni bo‘lib, gollarga boy va keskin kurashlar ostida kechgan bahsda 2:3 hisobida imkoniyatni boy berdi. «Siti Graund» stadionida qayd etilgan ushbu natija londonliklarning chempionatdagi ketma-ket uchinchi mag‘lubiyati bo‘ldi.
Uchrashuv tafsilotlari va qaydnomasi
Bahs davomida tomonlar muxlislarga beshta gol taqdim etishdi. E’tiborlisi, uchrashuv xronologiyasida mezbonlar safida Morgan Gibbs-Uayt dubl qayd etgani (51 va 72-daqiqalar), «Chelsi» tarkibida esa Evan Esse Emeganing faolligi (54 va 89-daqiqalar) hamda mezbonlarning 90-daqiqadagi hal qiluvchi goli uchrashuv taqdirini hal qildi.
APL. 12-tur«Nottinghem Forest» — «Chelsi» 3:2
Gollar: Joao da Kruz (5, 0:1), Morgan Gibbs-Uayt (51, 1:1), Morgan Gibbs-Uayt (72, 2:1), Liam Delap (80, 2:2), Ismaila Sangere (90, 3:2) (shuningdek, bahs tafsilotlarida 5-daqiqada Igor Jezus hisobni ochgani, londonliklar safida esa 54 va 89-daqiqalarda Emega gol urgani qayd etilgan).
«Nottinghem Forest»: Mats Sels, Jakob Kunya, Nikola Milenkovich, Murillo, Dani Munos, Jeyms Makati (Rayan Yeyts, 90), Ksaver Shlager (Ismaila Sangere, 84), Neko Uilyams, Igor Jezus (Danilo Ndoye, 72), Morgan Gibbs-Uayt, Liam Delap (Kris Vud, 84).
«Chelsi»: Emiliano Martines, Pedro Chavarriya, Moyses Kaysedo, Uesli Fofana (Levi Koluill, 56), Josh Acheampong (Mateo Palestra, 85), Jordan Xenderson (Gonsalo Kuenda, 85), Romeo Laviya, Morgan Rojers, Koul Palmer, Pedru Netu, Denni Uelbek (Evan Esse Emega, 45).
Ogohlantirishlar: Uesli Fofana (49), Evan Esse Emega (54), Jeydon Xenderson (61), Pedru Netu (70), Liam Delap (80), Igor Jezus (90), Ismaila Sangere (90).
«Chelsi»ning inqirozli seriyasi va turnir jadvalidagi holat
Shu tariqa, londonliklar APLdagi so‘nggi beshta uchrashuvning to‘rttasida maydonni bosh egib tark etishdi:
Musobaqa / Tur
Raqib jamoa
Qayd etilgan natija
APL so‘nggi 5 tur
«Lids»
1:4 hisobida mag‘lubiyat
APL so‘nggi 5 tur
2:0 hisobida yagona g‘alaba
APL so‘nggi 5 tur
«Sanderlend»
0:1 hisobida mag‘lubiyat
APL so‘nggi 5 tur
«Tottenhem»
0:2 hisobida mag‘lubiyat
APL 12-tur
«Nottinghem Forest»
2:3 hisobida mag‘lubiyat
Ushbu o‘yinlardan so‘ng «Chelsi» 12-tur yakuniga ko‘ra 16 ochko bilan turnir jadvalida 8-o‘rinda bormoqda. G‘alaba qozongan «Nottinghem Forest» esa ochkolari sonini 12 taga yetkazib, 14-pog‘onaga ko‘tarildi.
Sizningcha, so‘nggi beshta turda to‘rt bor mag‘lub bo‘lgan «Chelsi»dagi bu pasayishning asosiy sababi nimada?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Angliya Premer-ligasi hamda jahon futbolidagi eng muhim yangiliklarni kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…