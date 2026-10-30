Elversberg — Mayns: tarkiblar va jonli matn
Germaniya Bundesligasi doirasidagi Elversberg — Mayns uchrashuvi 31 oktyabr, 00:30 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Elversberg boshlang‘ich tarkibi: 20. Kristof N., 21. Gyunter L., 43. Kaydel F., 7. Krattenmaxer M., 42. Mokva Ntusu D., 40. Oneka F., 25. Petkov L., 19. Pinkert L., 8. Poreba L., 31. Ror M., 26. Zirx L.
Elversberg zaxiradagilari: 15. Adam R., 28. Boss T., 39. Kempbell K., 6. Konde A., 9. Futkeu N., 3. Le Jonkur F., 2. Mikelson N., 17. Shmal F., 24. Shnellbaxer L.
Elversberg bosh murabbiyi: Vagner V.
Mayns boshlang‘ich tarkibi: 27. Zentner R., 10. Amiri N., 23. Beker S., 19. Kasi A., 21. da Kosta D., 2. Mvene P., 8. Nebel P., 4. Posh S., 48. Potulski K., 6. Sano K., 9. Tis P.
Mayns zaxiradagilari: 16. Bell S., 3. Gruber F., 17. Xollerbax B., 11. Kyonigsdyorffer R., 7. Li Dje-Son, 15. Meloni L., 5. Martel E., 1. Shvolov A., 30. Vidmer S.
Mayns bosh murabbiyi: Fisher U.
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