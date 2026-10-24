Mayns — Verder Bremen: tarkiblar va jonli matn

·20·Sport
Mayns — Verder Bremen: tarkiblar va jonli matn

Germaniya Bundesligasi doirasidagi MaynsVerder Bremen uchrashuvi 24 oktyabr, 18:30 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Mayns boshlang‘ich tarkibi: 1. Shvolov A., 10. Amiri N., 23. Beker S., 19. Kasi A., 21. da Kosta D., 7. Li Dje-Son, 2. Mvene P., 4. Posh S., 48. Potulski K., 6. Sano K., 9. Tis P.

Mayns zaxiradagilari: 3. Gruber F., 17. Xollerbax B., 40. Kinsig M., 11. Kyonigsdyorffer R., 15. Meloni L., 5. Martel E., 47. Nakuzola R., 8. Nebel P., 30. Vidmer S.

Mayns bosh murabbiyi: Fisher U.

Verder Bremen boshlang‘ich tarkibi: 1. Xayn K., 13. Artur, 20. Chuki, 2. Deman O., 32. Fridl M., 10. Fyullkrug N., 17. Gryull M., 5. Piper A., 44. Regeyer I., 15. Rays L., 8. Vayzer M.

Verder Bremen zaxiradagilari: 18. Dinkchi E., 38. Erevbenagi P., 26. Itten S., 14. Linen S., 19. Ketan K., 30. Shlager A., 33. Shmetgens M., 23. Stalmax D., 3. Voychik O.

Verder Bremen bosh murabbiyi: Tiun D.

MaynsVerder BremenGermaniya Bundesligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Verder Bremen — Paderborn: tarkiblar va jonli matnVerder Bremen — Paderborn: tarkiblar va jonli matn17 oktabr 17:30Shalke — Mayns: tarkiblar va jonli matnShalke — Mayns: tarkiblar va jonli matn17 oktabr 17:17Arsenal yozgi transfer oynasida ikkinchi futbolchisi bilan xayrlashdiArsenal yozgi transfer oynasida ikkinchi futbolchisi bilan xayrlashdi23 may 17:31O‘rtoqlik o‘yini. Germaniya Finlyandiyani yirik hisobda mag‘lub etdiO‘rtoqlik o‘yini. Germaniya Finlyandiyani yirik hisobda mag‘lub etdi1 iyun 07:24"Verder"dan 0:2 dan keyingi superkambek: Myonxengladbaxda to‘polon, Frankfurtda durang"Verder"dan 0:2 dan keyingi superkambek: Myonxengladbaxda to‘polon, Frankfurtda durang19 sentabr 22:00FK Kyoln — Shalke: tarkiblar va jonli matnFK Kyoln — Shalke: tarkiblar va jonli matnBugun 17:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi