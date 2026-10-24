Mayns — Verder Bremen: tarkiblar va jonli matn
Germaniya Bundesligasi doirasidagi Mayns — Verder Bremen uchrashuvi 24 oktyabr, 18:30 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Mayns boshlang‘ich tarkibi: 1. Shvolov A., 10. Amiri N., 23. Beker S., 19. Kasi A., 21. da Kosta D., 7. Li Dje-Son, 2. Mvene P., 4. Posh S., 48. Potulski K., 6. Sano K., 9. Tis P.
Mayns zaxiradagilari: 3. Gruber F., 17. Xollerbax B., 40. Kinsig M., 11. Kyonigsdyorffer R., 15. Meloni L., 5. Martel E., 47. Nakuzola R., 8. Nebel P., 30. Vidmer S.
Mayns bosh murabbiyi: Fisher U.
Verder Bremen boshlang‘ich tarkibi: 1. Xayn K., 13. Artur, 20. Chuki, 2. Deman O., 32. Fridl M., 10. Fyullkrug N., 17. Gryull M., 5. Piper A., 44. Regeyer I., 15. Rays L., 8. Vayzer M.
Verder Bremen zaxiradagilari: 18. Dinkchi E., 38. Erevbenagi P., 26. Itten S., 14. Linen S., 19. Ketan K., 30. Shlager A., 33. Shmetgens M., 23. Stalmax D., 3. Voychik O.
Verder Bremen bosh murabbiyi: Tiun D.
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