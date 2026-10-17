Manchester Siti — Ipsvich: tarkiblar va jonli matn
Angliya Premer-ligasi doirasidagi Manchester Siti — Ipsvich uchrashuvi 17 oktyabr, 19:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Manchester Siti boshlang‘ich tarkibi: 1. Donnarumma J., 32. Buaddi A., 3. Diash R. (kapitan), 11. Doku J., 47. Foden F., 6. Gexi M., 9. Xoland E., 8. Kovachich M., 7. Ndiaye I., 27. Nunes M., 33. O'Reyli N.
Manchester Siti zaxiradagilari: 21. Ait-Nuri R., 37. Allan Elias, 5. Anderson E., 10. Sherki R., 17. Fernandes E., 24. Gvardiol J., 45. Xusanov A., 28. Ruli J., 42. Semeno A.
Manchester Siti bosh murabbiyi: Mareska E.
Ipsvich boshlang‘ich tarkibi: 28. Uolton K., 3. Devis L., 6. Diop I., 19. Emerson, 10. Ensiso X., 12. Florentino, 24. Grivz Dj., 38. Maeda D., 26. O'Shi D. (kapitan), 42. Uattara A., 25. Palasios E.
Ipsvich zaxiradagilari: 29. Akpom Ch., 47. Klark Dj., 7. Fatavu I., 9. Flemming Z., 2. Ferlong D., 4. Kipre S., 5. Matusiva A., 11. Filogen Dj., 37. Sxerpen K.
Ipsvich bosh murabbiyi: O'Nil G.
Izohlar 0
…