Manchester Siti — Ipsvich: tarkiblar va jonli matn

·98·Sport
Manchester Siti — Ipsvich: tarkiblar va jonli matn

Angliya Premer-ligasi doirasidagi Manchester SitiIpsvich uchrashuvi 17 oktyabr, 19:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Manchester Siti boshlang‘ich tarkibi: 1. Donnarumma J., 32. Buaddi A., 3. Diash R. (kapitan), 11. Doku J., 47. Foden F., 6. Gexi M., 9. Xoland E., 8. Kovachich M., 7. Ndiaye I., 27. Nunes M., 33. O'Reyli N.

Manchester Siti zaxiradagilari: 21. Ait-Nuri R., 37. Allan Elias, 5. Anderson E., 10. Sherki R., 17. Fernandes E., 24. Gvardiol J., 45. Xusanov A., 28. Ruli J., 42. Semeno A.

Manchester Siti bosh murabbiyi: Mareska E.

Ipsvich boshlang‘ich tarkibi: 28. Uolton K., 3. Devis L., 6. Diop I., 19. Emerson, 10. Ensiso X., 12. Florentino, 24. Grivz Dj., 38. Maeda D., 26. O'Shi D. (kapitan), 42. Uattara A., 25. Palasios E.

Ipsvich zaxiradagilari: 29. Akpom Ch., 47. Klark Dj., 7. Fatavu I., 9. Flemming Z., 2. Ferlong D., 4. Kipre S., 5. Matusiva A., 11. Filogen Dj., 37. Sxerpen K.

Ipsvich bosh murabbiyi: O'Nil G.

Jonli reportaj1-0 JONLI
191-0
To‘p darvoza to‘ridan joy oldi! Fil Foden (Manchester Siti) darvozabonni sovuqqonlik bilan dog‘da qoldirdi.
18
Manchester Siti maydon markazida juda yaxshi nazorat va aniq paslar bilan o‘yin ko‘rsatmoqda.
12
Manchester Siti to‘pni nazorat qilishda ustunlik qilmoqda va ko‘plab qisqa paslarni amalga oshirmoqda, ammo xato tufayli to‘pni boy berishdi. Hakam va yon hakam Ipsvich foydasiga aut belgilashdi.
12
Manchester Siti o‘yinchilari raqib himoyasini yorib o‘tish va tezkor qarshi hujum uyushtirish maqsadida qisqa paslar bilan to‘pni bir-birlariga uzatishmoqda.
9
Leyf Devis (Ipsvich) uzoq masofadan belgilangan jarima zarbasidan so‘ng to‘pni yaxshilab uzata olmadi. Raqib himoyasi to‘pni ilib oldi.
8
Manchester Siti qisqa paslar va bir-biriga uzatmalar orqali to‘pni o‘z nazoratida ushlab turibdi.
6
Jarima zarbasidan uzatilgan to‘pni Ruben Diash (Manchester Siti) qabul qilib oldi va boshi bilan darvozaning pastki o‘ng burchagiga yo‘lladi, ammo darvozabon ajoyib reaksiya evaziga to‘pni qaytardi. Darvozabonlik mahorati tahsinga loyiq.
5
Iliman Ndiaye (Manchester Siti) raqiblarini aldab o‘tishga urindi, ammo himoyachilardan biri to‘pni olib qo‘yishga muvaffaq bo‘ldi.
4
Manchester Siti futbolchilari qisqa paslar bilan to‘pni bir-biriga oshirishmoqda.
1
Manchester Siti to‘pni nazorat qilmoqda, ular bir-biriga pas uzatib, zarba berish uchun qulay imkoniyat kutishmoqda.
1
Birinchi bo‘lim boshlandi.
19:02
O‘yinchilar maydonga chiqib kelishdi va uchrashuv boshlanish arafasida. Ipsvich o‘yinni markazdan boshlab beradi.
19:00
Bugungi o‘yin uchun Faray Xallam hakam etib tayinlandi va u adolatli boshqaruv ko‘rsatib, xatolarga yo‘l qo‘ymaslikka harakat qiladi.
19:00
Ikkala jamoaning boshlang‘ich tarkiblari ma’lum bo‘ldi, endi ular bilan tanishib chiqishingiz mumkin.
19:00
Salom va bizning matnli jonli sharhimizga xush kelibsiz! Biz sizga o‘yinda sodir bo‘layotgan barcha voqealar haqida tezkor ma’lumotlarni taqdim etib boramiz. Boshlang‘ich tarkiblar juda yaqin vaqt ichida e’lon qilinadi.
Manchester SitiIpsvichAngliya Premer-ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Fulhem» Alvaro Arbeloaga keskin ultimatum qo‘ydi — 2 ta o‘yinda 4 ochko«Fulhem» Alvaro Arbeloaga keskin ultimatum qo‘ydi — 2 ta o‘yinda 4 ochko12 oktabr 17:29«Arsenal»dan 6 ta golli drama: «Liverpul» «Tottenhem»ni kubokdan chiqarib yubordi«Arsenal»dan 6 ta golli drama: «Liverpul» «Tottenhem»ni kubokdan chiqarib yubordi16 sentabr 06:12«Manchester Siti» safarda «Liverpul»ni yirik hisobda mag‘lub etdi«Manchester Siti» safarda «Liverpul»ni yirik hisobda mag‘lub etdi11 oktabr 22:40«Manchester Siti» va APL o‘rtasidagi maxfiy muzokaralar tafsiloti oshkor bo‘ldi«Manchester Siti» va APL o‘rtasidagi maxfiy muzokaralar tafsiloti oshkor bo‘ldi10 oktabr 11:10Mustaqil komissiya qaroriga qarshi chiqqan “Siti” Chempionshipdan ham mahrum etiladimi?Mustaqil komissiya qaroriga qarshi chiqqan “Siti” Chempionshipdan ham mahrum etiladimi?7 oktabr 20:08«Holand effekti»: Uning birgina roligi Norvegiyada sabzi sotuvini 25 foizga oshirib yubordi«Holand effekti»: Uning birgina roligi Norvegiyada sabzi sotuvini 25 foizga oshirib yubordi5 oktabr 08:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...