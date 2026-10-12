«Fulhem» Alvaro Arbeloaga keskin ultimatum qo‘ydi — 2 ta o‘yinda 4 ochko
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Fulhem» rahbariyati bosh murabbiy Alvaro Arbeloaga jamoadagi vaziyatni o‘nglash uchun so‘nggi imkoniyatni taqdim etdi.
- Kelasi ikki turda, «Hall Siti» va «Koventri»ga qarshi o‘yinlarda kamida 4 ochko jamg‘arish talabi qo‘yildi.
- Agar bu natijaga erishilmasa, ispaniyalik mutaxassis bilan shartnoma muddatidan oldin bekor qilinishi mumkin.
- Mavsum boshlanishidan beri «Fulhem» olti turda atigi 2 ochko to‘plab, turnir jadvalining so‘nggi pog‘onasida bormoqda.
Angliya Premer-ligasida mavsumni omadsiz boshlagan Londonning «Fulhem» klubida bosh murabbiy masalasi kun tartibiga chiqdi. TEAMtalk nashri bergan ma’lumotlarga ko‘ra, klub rahbariyati joriy yilning yozidagina tayinlangan ispaniyalik mutaxassis Alvaro Arbeloaga jamoadagi vaziyatni o‘nglash uchun so‘nggi imkoniyatni taqdim etgan.
6-turda «Ipsvich»dan uchralgan mag‘lubiyat (1:2) rahbariyat sabr kosasini to‘ldirgan so‘nggi tomchi bo‘ldi va murabbiy shtabiga aniq shartlar qo‘yildi.
Qat’iy talab: Kelasi ikki turda 4 ochko
London klubi bosslari ispaniyalik murabbiyga o‘z kelajagini saqlab qolish uchun ikkita uchrashuv muhlat belgiladi:
Aniq vazifa: Arbeloa oldiga «Hall Siti» va «Koventri»ga qarshi kechadigan bo‘lajak ikki bahsda kamida 4 ochko jamg‘arish vazifasi qo‘yilgan;
Kelajak so‘roq ostida: Agar jamoa ushbu minimal natijani qayd eta olmasa, rahbariyat ispaniyalik mutaxassis bilan shartnomani muddatidan oldin bekor qilish masalasini ko‘rib chiqadi.
Agentlar faollashdi, «Fulhem» esa autsayderlar qatorida
London klubining APL turnir jadvalidagi holati xavotirli darajaga yetgan:
Jadvalning eng quyi pog‘onasi: Olti tur yakunlariga ko‘ra, «Fulhem» o‘z hisobiga atigi 2 ochko yozib qo‘ya oldi va turnir jadvalining so‘nggi pog‘onasida bormoqda;
Nomzodlar taklif qilinmoqda: Arbeloaning muvaffaqiyatsiz yurishi ortidan futbol agentlari klub rahbariyati bilan aloqaga chiqib, bosh murabbiylik lavozimi uchun turli yangi nomzodlarni taklif etishni boshlab yuborishgan.
Yozda katta umidlar bilan kelgan «Real Madrid» va Ispaniya terma jamoasining sobiq himoyachisi uchun kelgusi ikki bellashuv Premer-ligadagi murabbiylik faoliyatining taqdirini hal qiluvchi hal qiluvchi finalga aylanadi.
Izohlar 0
…