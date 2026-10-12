«Fulhem» Alvaro Arbeloaga keskin ultimatum qo‘ydi — 2 ta o‘yinda 4 ochko

·55·Sport
«Fulhem» Alvaro Arbeloaga keskin ultimatum qo‘ydi — 2 ta o‘yinda 4 ochko
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Fulhem» rahbariyati bosh murabbiy Alvaro Arbeloaga jamoadagi vaziyatni o‘nglash uchun so‘nggi imkoniyatni taqdim etdi.
  • Kelasi ikki turda, «Hall Siti» va «Koventri»ga qarshi o‘yinlarda kamida 4 ochko jamg‘arish talabi qo‘yildi.
  • Agar bu natijaga erishilmasa, ispaniyalik mutaxassis bilan shartnoma muddatidan oldin bekor qilinishi mumkin.
  • Mavsum boshlanishidan beri «Fulhem» olti turda atigi 2 ochko to‘plab, turnir jadvalining so‘nggi pog‘onasida bormoqda.

Angliya Premer-ligasida mavsumni omadsiz boshlagan Londonning «Fulhem» klubida bosh murabbiy masalasi kun tartibiga chiqdi. TEAMtalk nashri bergan ma’lumotlarga ko‘ra, klub rahbariyati joriy yilning yozidagina tayinlangan ispaniyalik mutaxassis Alvaro Arbeloaga jamoadagi vaziyatni o‘nglash uchun so‘nggi imkoniyatni taqdim etgan.

6-turda «Ipsvich»dan uchralgan mag‘lubiyat (1:2) rahbariyat sabr kosasini to‘ldirgan so‘nggi tomchi bo‘ldi va murabbiy shtabiga aniq shartlar qo‘yildi.

Qat’iy talab: Kelasi ikki turda 4 ochko

London klubi bosslari ispaniyalik murabbiyga o‘z kelajagini saqlab qolish uchun ikkita uchrashuv muhlat belgiladi:

  • Aniq vazifa: Arbeloa oldiga «Hall Siti» va «Koventri»ga qarshi kechadigan bo‘lajak ikki bahsda kamida 4 ochko jamg‘arish vazifasi qo‘yilgan;

  • Kelajak so‘roq ostida: Agar jamoa ushbu minimal natijani qayd eta olmasa, rahbariyat ispaniyalik mutaxassis bilan shartnomani muddatidan oldin bekor qilish masalasini ko‘rib chiqadi.

Agentlar faollashdi, «Fulhem» esa autsayderlar qatorida

London klubining APL turnir jadvalidagi holati xavotirli darajaga yetgan:

  • Jadvalning eng quyi pog‘onasi: Olti tur yakunlariga ko‘ra, «Fulhem» o‘z hisobiga atigi 2 ochko yozib qo‘ya oldi va turnir jadvalining so‘nggi pog‘onasida bormoqda;

  • Nomzodlar taklif qilinmoqda: Arbeloaning muvaffaqiyatsiz yurishi ortidan futbol agentlari klub rahbariyati bilan aloqaga chiqib, bosh murabbiylik lavozimi uchun turli yangi nomzodlarni taklif etishni boshlab yuborishgan.

Yozda katta umidlar bilan kelgan «Real Madrid» va Ispaniya terma jamoasining sobiq himoyachisi uchun kelgusi ikki bellashuv Premer-ligadagi murabbiylik faoliyatining taqdirini hal qiluvchi hal qiluvchi finalga aylanadi.

FulhemAlvaro ArbeloaPremer-ligaIpsvich
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Arsenal»dan 6 ta golli drama: «Liverpul» «Tottenhem»ni kubokdan chiqarib yubordi«Arsenal»dan 6 ta golli drama: «Liverpul» «Tottenhem»ni kubokdan chiqarib yubordi16 sentabr 06:12Gonsalo Garsiyaga Yevropaning grandlari qiziqmoqda: narxi qancha?Gonsalo Garsiyaga Yevropaning grandlari qiziqmoqda: narxi qancha?30 sentabr 16:2489-daqiqa najoti: «Manchester Yunayted» «Fulhem» bilan bahsda mag‘lubiyatdan qutulib qoldi89-daqiqa najoti: «Manchester Yunayted» «Fulhem» bilan bahsda mag‘lubiyatdan qutulib qoldi20 sentabr 22:38Arbeloa «Fulxem» klubi bosh murabbiyi etib tayinlanishi kutilmoqdaArbeloa «Fulxem» klubi bosh murabbiyi etib tayinlanishi kutilmoqda13 iyun 23:49Arbeloa «Real»dan shogirdini oldi: 40 millionlik transfer...Arbeloa «Real»dan shogirdini oldi: 40 millionlik transfer...4 avgust 05:18Fulxem Real Madriddan 50 million yevroga ikki iqtidorli futbolchini sotib olmoqdaFulxem Real Madriddan 50 million yevroga ikki iqtidorli futbolchini sotib olmoqda30 iyul 18:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi