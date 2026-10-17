Abduqodir Husanovning «Ipsvich»ga qarshi o‘yindagi harakatlari qanday baholandi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Abduqodir Husanov «Manchester Siti»ning «Ipsvich»ga qarshi o‘yinida 77-daqiqada zaxiradan maydonga tushib, o‘ng qanot himoyachisi sifatida ishonchli harakat qildi.
- Flashscore platformasi uning o‘yinini 6,4 ball bilan baholadi, bu ko‘rsatkich himoyachi Niko O'Rayli va darvozabon Janluiji Donnarumma bilan bir xil.
- «Manchester Siti»
- 3:2 hisobida g‘alaba qozonib, 21 ochko bilan Angliya Premer-ligasi turnir jadvalida birinchi o‘rinni saqlab qoldi.
Angliya Premer-ligasining navbatdagi turida peshqadam «Manchester Siti» o‘z uyida «Ipsvich» ustidan 3:2 hisobida irodali va keskin g‘alabani qo‘lga kiritdi. Ushbu uchrashuv o‘zbekistonlik muxlislar uchun yana bir bor diqqat markazida bo‘ldi — milliy terma jamoamiz himoyachisi, 22 yoshli Abduqodir Husanov «shaharliklar» safida maydonga tushdi.
Nufuzli xalqaro statistik platforma hisoblangan Flashscore mazkur bahs yakunlariga ko‘ra barcha futbolchilar qatorida Husanovning ham o‘yinini rasman baholadi.
Husanovning yangi ampluadagi o‘yini va Flashscore bahosi
O‘zbek futbolchisining maydondagi harakatlari va olgan bali quyidagi tafsilotlarda aks etdi:
Maydonga tushish vaqti va pozitsiya: Abduqodir Husanov 77-daqiqada kutilmaganda jarohat olgan Mateush Nunesh o‘rniga zaxiradan bahsga qo‘shildi;
O‘ng qanotdagi ishonchlilik: Asli markaziy himoyachi bo‘lgan Husanov o‘ng qanot himoyachisi pozitsiyasini egalladi va o‘yinning so‘nggi hushtagi chalingunga qadar o‘z qanotida ishonchli harakat qildi;
6,4 ballik reyting: Flashscore ekspertlari va algoritmlari hamyurtimizning harakatlarini 6,4 ball bilan baholadi. Qizig‘i, jamoaning asosiy posboni Janluiji Donnarumma hamda himoyachi Niko O'Rayli ham aynan shunday — 6,4 ballga loyiq ko‘rildi;
Eng past ko‘rsatkich: Mezbonlar orasida eng past bahoni 77-daqiqada Husanov bilan bir vaqtda o‘yinga qo‘shilgan, biroq hujumda o‘zini ko‘rsata olmagan Antuan Semeno (6,3 ball) oldi.
Erling Xoland — uchrashuvning mutlaq qahramoni
Bahsda asosiy yulduz maqomini norvegiyalik hujumchi yana bir bor isbotladi:
9,3 ball va dubl: Uchrashuvda ikkita to‘p kiritgan Erling Xoland 9,3 ball bilan Flashscore talqinida bahsning eng yaxshi o‘yinchisi bo‘ldi;
Yetakchilar: Maydon markazida faol to‘p surgan Mateo Kovachich hamda 19-daqiqada hisobni ochgan Fil Foden bir xil — 8,4 balldan jamg‘ardi;
Gollar ketma-ketligi: Foden (19) va Xolandning (34, 69) gollariga mehmonlardan Daydzen Maeda (21) va 90-daqiqada penaltidan Zian Flemming javob qaytardi.
«Manchester Siti» peshqadamlikda davom etmoqda
Ushbu g‘alaba «shaharliklar»ga turnir jadvalidagi mutlaq ustunlikni saqlab qolish imkonini berdi:
21 ochko: «Manchester Siti» ochkolari sonini 21 taga yetkazib olib, Angliya Premer-ligasi jadvalida birinchi o‘rinni mustahkam ushlab turibdi;
«Ipsvich» 10-pog‘onada: Qarshilik ko‘rsatgan, ammo yakunda imkoniyatni boy bergan mehmonlar 9 ochko bilan 10-o‘rinda qoldi.
Izohlar 0
…