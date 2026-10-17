Abduqodir Husanovning «Ipsvich»ga qarshi o‘yindagi harakatlari qanday baholandi?

·72·Sport
Abduqodir Husanovning «Ipsvich»ga qarshi o‘yindagi harakatlari qanday baholandi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Abduqodir Husanov «Manchester Siti»ning «Ipsvich»ga qarshi o‘yinida 77-daqiqada zaxiradan maydonga tushib, o‘ng qanot himoyachisi sifatida ishonchli harakat qildi.
  • Flashscore platformasi uning o‘yinini 6,4 ball bilan baholadi, bu ko‘rsatkich himoyachi Niko O'Rayli va darvozabon Janluiji Donnarumma bilan bir xil.
  • «Manchester Siti»
  • 3:2 hisobida g‘alaba qozonib, 21 ochko bilan Angliya Premer-ligasi turnir jadvalida birinchi o‘rinni saqlab qoldi.

Angliya Premer-ligasining navbatdagi turida peshqadam «Manchester Siti» o‘z uyida «Ipsvich» ustidan 3:2 hisobida irodali va keskin g‘alabani qo‘lga kiritdi. Ushbu uchrashuv o‘zbekistonlik muxlislar uchun yana bir bor diqqat markazida bo‘ldi — milliy terma jamoamiz himoyachisi, 22 yoshli Abduqodir Husanov «shaharliklar» safida maydonga tushdi.

Nufuzli xalqaro statistik platforma hisoblangan Flashscore mazkur bahs yakunlariga ko‘ra barcha futbolchilar qatorida Husanovning ham o‘yinini rasman baholadi.

Husanovning yangi ampluadagi o‘yini va Flashscore bahosi

O‘zbek futbolchisining maydondagi harakatlari va olgan bali quyidagi tafsilotlarda aks etdi:

  • Maydonga tushish vaqti va pozitsiya: Abduqodir Husanov 77-daqiqada kutilmaganda jarohat olgan Mateush Nunesh o‘rniga zaxiradan bahsga qo‘shildi;

  • O‘ng qanotdagi ishonchlilik: Asli markaziy himoyachi bo‘lgan Husanov o‘ng qanot himoyachisi pozitsiyasini egalladi va o‘yinning so‘nggi hushtagi chalingunga qadar o‘z qanotida ishonchli harakat qildi;

  • 6,4 ballik reyting: Flashscore ekspertlari va algoritmlari hamyurtimizning harakatlarini 6,4 ball bilan baholadi. Qizig‘i, jamoaning asosiy posboni Janluiji Donnarumma hamda himoyachi Niko O'Rayli ham aynan shunday — 6,4 ballga loyiq ko‘rildi;

  • Eng past ko‘rsatkich: Mezbonlar orasida eng past bahoni 77-daqiqada Husanov bilan bir vaqtda o‘yinga qo‘shilgan, biroq hujumda o‘zini ko‘rsata olmagan Antuan Semeno (6,3 ball) oldi.

Erling Xoland — uchrashuvning mutlaq qahramoni

Bahsda asosiy yulduz maqomini norvegiyalik hujumchi yana bir bor isbotladi:

  • 9,3 ball va dubl: Uchrashuvda ikkita to‘p kiritgan Erling Xoland 9,3 ball bilan Flashscore talqinida bahsning eng yaxshi o‘yinchisi bo‘ldi;

  • Yetakchilar: Maydon markazida faol to‘p surgan Mateo Kovachich hamda 19-daqiqada hisobni ochgan Fil Foden bir xil — 8,4 balldan jamg‘ardi;

  • Gollar ketma-ketligi: Foden (19) va Xolandning (34, 69) gollariga mehmonlardan Daydzen Maeda (21) va 90-daqiqada penaltidan Zian Flemming javob qaytardi.

«Manchester Siti» peshqadamlikda davom etmoqda

Ushbu g‘alaba «shaharliklar»ga turnir jadvalidagi mutlaq ustunlikni saqlab qolish imkonini berdi:

  • 21 ochko: «Manchester Siti» ochkolari sonini 21 taga yetkazib olib, Angliya Premer-ligasi jadvalida birinchi o‘rinni mustahkam ushlab turibdi;

  • «Ipsvich» 10-pog‘onada: Qarshilik ko‘rsatgan, ammo yakunda imkoniyatni boy bergan mehmonlar 9 ochko bilan 10-o‘rinda qoldi.

Abdukodir HusanovManchester SitiAngliya Premer‑ligiIpsvich
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ekspertlar tomonidan “Manchester Siti” futbolchilari o‘yini qanday baholandi?Ekspertlar tomonidan “Manchester Siti” futbolchilari o‘yini qanday baholandi?Bugun 21:40APL 7-turida “Manchester Siti” hamda “Liverpul” muhim safar g‘alabasini qo‘lga kiritdiAPL 7-turida “Manchester Siti” hamda “Liverpul” muhim safar g‘alabasini qo‘lga kiritdiBugun 21:11Manchester Siti — Ipsvich: tarkiblar va jonli matnManchester Siti — Ipsvich: tarkiblar va jonli matnBugun 17:5360 ochko olib tashlanadimi? «Manchester Siti»ga misli ko‘rilmagan jazo tayyorlanmoqda60 ochko olib tashlanadimi? «Manchester Siti»ga misli ko‘rilmagan jazo tayyorlanmoqda9 oktabr 16:50“Chelsi” Husanov uchun katta hujumga o‘tmoqda: “Siti” 22 yoshli yulduzini raqibiga beradimi?“Chelsi” Husanov uchun katta hujumga o‘tmoqda: “Siti” 22 yoshli yulduzini raqibiga beradimi?27 sentabr 19:37«Superkompyuter javobi»: APLning bo‘lajak chempionini e’lon qildi, «Tottenhem» quladi!«Superkompyuter javobi»: APLning bo‘lajak chempionini e’lon qildi, «Tottenhem» quladi!21 sentabr 07:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...