APL 7-turida “Manchester Siti” hamda “Liverpul” muhim safar g‘alabasini qo‘lga kiritdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Angliya Premer-ligasining 7-turida "Manchester Siti"
- "Ipsvich"ni safarda 3:2 hisobida mag'lub etdi, Erling Holand dubl qayd etdi va Abduqodir Husanov o'yinning so'nggi daqiqalarida maydonga tushdi.
- Shu bilan birga, "Liverpul"
- "Brentford" ustidan 2:1 hisobida g'alaba qozondi, mezbonlar o'yinni 9 kishi bilan yakunlashga majbur bo'ldi. Bu natijalar bilan peshqadamlar o'z mavqeyini mustahkamlab, chempionlik poygasidagi raqobatni davom ettirmoqda.
Angliya Premer-ligasining 7-turi doirasida peshqadamlik uchun kurashayotgan ikki grand — «Manchester Siti» hamda «Liverpul» jamoalari safarda dramatik va gollarga boy uchrashuvlarni o‘tkazdi.
Enso Mareska boshchiligidagi «shaharliklar» «Ipsvich» to‘sig‘idan 3:2 hisobida o‘tgan bo‘lsa, «Liverpul» mezbonlar 9 kishi bo‘lib qolgan bahsda «Brentford» ustidan 2:1 hisobida irodali g‘alabani naqd qildi.
Holanddan dubl va Abduqodir Husanovning o‘yinga qo‘shilishi
«Manchester Siti» safarda kutilganidan ancha og‘ir qarshilikka duch keldi:
Gollar almashinuvi: 19-daqiqada Fil Foden hisobni ochgan bo‘lsa, oradan 2 daqiqa o‘tib Daizen Maeda muvozanatni tikladi;
Erling Holand benefisi: Norvegiyalik to‘purar 34 va 69-daqiqalarda ikkita gol urib, dubl qayd etdi va mankunianliklarni 3:1 hisobida oldinga olib chiqdi;
Abduqodir Husanovning maydonga tushishi: O‘yinning 76-daqiqasida murabbiylar shtabi Mateush Nuneshning o‘rniga O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanovni maydonga tushirdi. Hamyurtimiz himoya chizig‘ini mustahkamlashga yordam berdi;
So‘nggi daqiqalardagi penalti: 90-daqiqada «Ipsvich» futbolchisi Flemming 11 metrlik jarima zarbasini aniq amalga oshirib, hisobni qisqartirdi — 3:2.
APL. 7-tur
«Ipsvich» — «Manchester Siti» 2:3
Gollar: Maeda (21), Flemming (90 penalti) — Foden (19), Holand (34, 69).
«Manchester Siti»: Donnarumma, Nunesh (Husanov, 76), Diash, Gvardiol, O'Rayli, Anderson, Ndiaye, Semeno, Buaddi, Sherki, Holand.
«Ipsvich»: Uolton, Diop, O'Shi, Devis, Uattara, Lukich, Ensiso, Filogen-Baydeys, Palasios, Fatavu, Emerson.
«Brentford»ning 9 kishi qolishi va «Liverpul»ning irodasi
Turning yana bir shiddatli bahsida «Liverpul» dastlab mag‘lub bo‘la turib, yakunda g‘alabani ilib ketdi:
Birinchi bo‘limdagi zarba: Bo‘lim tugashi arafasida (44-daqiqa) Lyuis-Potter mezbonlarni hisobda oldinga olib chiqdi;
Irodali qaytish: Ikkinchi taymda «qizillar» bosimni oshirdi: 62-daqiqada Munos hisobni tenglashtirgan bo‘lsa, 70-daqiqada Aleksandr Isak g‘alaba to‘pini kiritdi — 1:2;
Mezbonlarning 2 ta chetlatilishi: Bellashuv davomida keskinlik shu darajaga yetdiki, «Brentford» jamoasi bahsni 9 nafar futbolchi bilan yakunlashga majbur bo‘ldi.
«Brentford» — «Liverpul» 1:2
Gollar: Lyuis-Potter (44) — Munos (62), Isak (70).
«Brentford»: Kelleher, Kayode, Shuster, Ayer, Diuf, Lyuis-Potter, Yarmolyuk, Yanelt, Entoni, Yensen, Tiago.
«Liverpul»: Alisson, Arauxo, van Deyk, Jaket, Kerkez, Soboslai, Mak Allister, Munos, Virs, Barkolya, Isak.
Premer-liganing navbatdagi turidan so‘ng peshqadamlar o‘z mavqeyini mustahkamlab, chempionlik poygasidagi shiddatli raqobatni davom ettirmoqda.
Izohlar 0
…