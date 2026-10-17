APL 7-turida “Manchester Siti” hamda “Liverpul” muhim safar g‘alabasini qo‘lga kiritdi

·63·Sport
APL 7-turida “Manchester Siti” hamda “Liverpul” muhim safar g‘alabasini qo‘lga kiritdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Angliya Premer-ligasining 7-turida "Manchester Siti"
  • "Ipsvich"ni safarda 3:2 hisobida mag'lub etdi, Erling Holand dubl qayd etdi va Abduqodir Husanov o'yinning so'nggi daqiqalarida maydonga tushdi.
  • Shu bilan birga, "Liverpul"
  • "Brentford" ustidan 2:1 hisobida g'alaba qozondi, mezbonlar o'yinni 9 kishi bilan yakunlashga majbur bo'ldi. Bu natijalar bilan peshqadamlar o'z mavqeyini mustahkamlab, chempionlik poygasidagi raqobatni davom ettirmoqda.

Angliya Premer-ligasining 7-turi doirasida peshqadamlik uchun kurashayotgan ikki grand — «Manchester Siti» hamda «Liverpul» jamoalari safarda dramatik va gollarga boy uchrashuvlarni o‘tkazdi.

Enso Mareska boshchiligidagi «shaharliklar» «Ipsvich» to‘sig‘idan 3:2 hisobida o‘tgan bo‘lsa, «Liverpul» mezbonlar 9 kishi bo‘lib qolgan bahsda «Brentford» ustidan 2:1 hisobida irodali g‘alabani naqd qildi.

Holanddan dubl va Abduqodir Husanovning o‘yinga qo‘shilishi

«Manchester Siti» safarda kutilganidan ancha og‘ir qarshilikka duch keldi:

  • Gollar almashinuvi: 19-daqiqada Fil Foden hisobni ochgan bo‘lsa, oradan 2 daqiqa o‘tib Daizen Maeda muvozanatni tikladi;

  • Erling Holand benefisi: Norvegiyalik to‘purar 34 va 69-daqiqalarda ikkita gol urib, dubl qayd etdi va mankunianliklarni 3:1 hisobida oldinga olib chiqdi;

  • Abduqodir Husanovning maydonga tushishi: O‘yinning 76-daqiqasida murabbiylar shtabi Mateush Nuneshning o‘rniga O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanovni maydonga tushirdi. Hamyurtimiz himoya chizig‘ini mustahkamlashga yordam berdi;

  • So‘nggi daqiqalardagi penalti: 90-daqiqada «Ipsvich» futbolchisi Flemming 11 metrlik jarima zarbasini aniq amalga oshirib, hisobni qisqartirdi — 3:2.

APL. 7-tur

«Ipsvich» — «Manchester Siti» 2:3

Gollar: Maeda (21), Flemming (90 penalti) — Foden (19), Holand (34, 69).

  • «Manchester Siti»: Donnarumma, Nunesh (Husanov, 76), Diash, Gvardiol, O'Rayli, Anderson, Ndiaye, Semeno, Buaddi, Sherki, Holand.

  • «Ipsvich»: Uolton, Diop, O'Shi, Devis, Uattara, Lukich, Ensiso, Filogen-Baydeys, Palasios, Fatavu, Emerson.

«Brentford»ning 9 kishi qolishi va «Liverpul»ning irodasi

Turning yana bir shiddatli bahsida «Liverpul» dastlab mag‘lub bo‘la turib, yakunda g‘alabani ilib ketdi:

  • Birinchi bo‘limdagi zarba: Bo‘lim tugashi arafasida (44-daqiqa) Lyuis-Potter mezbonlarni hisobda oldinga olib chiqdi;

  • Irodali qaytish: Ikkinchi taymda «qizillar» bosimni oshirdi: 62-daqiqada Munos hisobni tenglashtirgan bo‘lsa, 70-daqiqada Aleksandr Isak g‘alaba to‘pini kiritdi — 1:2;

  • Mezbonlarning 2 ta chetlatilishi: Bellashuv davomida keskinlik shu darajaga yetdiki, «Brentford» jamoasi bahsni 9 nafar futbolchi bilan yakunlashga majbur bo‘ldi.

«Brentford» — «Liverpul» 1:2

Gollar: Lyuis-Potter (44) — Munos (62), Isak (70).

  • «Brentford»: Kelleher, Kayode, Shuster, Ayer, Diuf, Lyuis-Potter, Yarmolyuk, Yanelt, Entoni, Yensen, Tiago.

  • «Liverpul»: Alisson, Arauxo, van Deyk, Jaket, Kerkez, Soboslai, Mak Allister, Munos, Virs, Barkolya, Isak.

Premer-liganing navbatdagi turidan so‘ng peshqadamlar o‘z mavqeyini mustahkamlab, chempionlik poygasidagi shiddatli raqobatni davom ettirmoqda.

Manchester SitiLiverpulIpsvichBrentford
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Abduqodir Husanovning «Ipsvich»ga qarshi o‘yindagi harakatlari qanday baholandi?Abduqodir Husanovning «Ipsvich»ga qarshi o‘yindagi harakatlari qanday baholandi?Bugun 21:50Ekspertlar tomonidan “Manchester Siti” futbolchilari o‘yini qanday baholandi?Ekspertlar tomonidan “Manchester Siti” futbolchilari o‘yini qanday baholandi?Bugun 21:40Manchester Siti — Ipsvich: tarkiblar va jonli matnManchester Siti — Ipsvich: tarkiblar va jonli matnBugun 17:53Brentford — Liverpul: tarkiblar va jonli matnBrentford — Liverpul: tarkiblar va jonli matnBugun 17:47«Arsenal»dan 6 ta golli drama: «Liverpul» «Tottenhem»ni kubokdan chiqarib yubordi«Arsenal»dan 6 ta golli drama: «Liverpul» «Tottenhem»ni kubokdan chiqarib yubordi16 sentabr 06:12«Fulhem» Alvaro Arbeloaga keskin ultimatum qo‘ydi — 2 ta o‘yinda 4 ochko«Fulhem» Alvaro Arbeloaga keskin ultimatum qo‘ydi — 2 ta o‘yinda 4 ochko12 oktabr 17:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...