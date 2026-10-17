Ekspertlar tomonidan “Manchester Siti” futbolchilari o‘yini qanday baholandi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- "Manchester Siti" o'z maydonida "Ipsvich"ni 3:2 hisobida mag'lub etib, Angliya Premer-ligasida peshqadamligini davom ettirdi.
- Uchrashuvda Erling Holand dubl qayd etib, 8,5/10 reytingga sazovor bo'ldi, shuningdek, Abduqodir Husanov 77-daqiqada maydonga tushib, himoyada faol harakat qildi va 6/10 baholandi.
- "Manchester Siti" ushbu g'alaba bilan ochkolarini 21 taga yetkazib, turnir jadvalida birinchi o'rinni saqlab qoldi.
Angliya Premer-ligasining (APL) navbatdagi turi doirasida turnir jadvali peshqadami — «Manchester Siti» o‘z maydonida kurashuvchan «Ipsvich» jamoasini qabul qilib, keskin va shiddatli kechgan uchrashuvda 3:2 hisobida muhim g‘alabaga erishdi.
Mazkur bellashuv o‘zbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham alohida ahamiyat kasb etdi. Terma jamoamiz himoyachisi Abduqodir Husanov o‘yinning muhim pallasida maydonga tushib, hisobni saqlab qolish va himoyani mustahkamlashda faol qatnashdi.
Holanddan yana bir dubl, ammo «Ipsvich» oxirigacha kurashdi
Gollarga boy va dramalarga to‘la uchrashuvning asosiy voqealari quyidagicha kechdi:
Tezkor hujumlar va tezda tiklangan muvozanat: Bahsning 19-daqiqasida Fil Foden hisobni ochdi. Biroq mezbonlarning quvonchi uzoqqa cho‘zilmadi — oradan ikki daqiqa o‘tib, Daydzen Maeda qarshi hujumda muvozanatni tikladi (1:1);
Erling Holandning benefisi: Norvegiyalik to‘purar 34 va 69-daqiqalarda ikkita aniq zarba yo‘llab, dublini rasmiylashtirdi hamda «Siti»ni 3:1 hisobida oldinga olib chiqdi;
90-daqiqadagi penalti: «Ipsvich» so‘nggi soniyalargacha taslim bo‘lmadi va 90-daqiqada Zeki Flemming penaltini aniq amalga oshirib, oradagi farqni qisqartirdi, ammo bu muvozanatni tiklash uchun yetarli bo‘lmadi — 3:2.
Husanovning o‘yinga qo‘shilishi va ekspertlarning baholari
Bahsning 77-daqiqasida jarohat olgan Mateush Nunesh o‘rniga Abduqodir Husanov o‘ng qanot himoyasiga tushirildi. Hamyurtimiz asli markaziy himoyachi bo‘lishiga qaramay, yangi ampluada ham sovuqqon va ishonchli harakat qilib, raqibning barcha bosimlarini bartaraf etdi:
Erling Holand — 8,5/10: Maydonning eng yaxshi o‘yinchisi; ikkita muhim gol urib, g‘alabani ta’minladi.
Iliman Ndiaye va Jeremi Doku — 8/10: Ikkala qanotda ham tinimsiz bosim yaratdi va golli uzatmalar muallifi bo‘ldi.
Mateus Nunes — 8/10: Jarohat olguniga qadar o‘ng qanotda benuqson o‘yin ko‘rsatdi.
Fil Foden, Mateo Kovachich va Ayyub Buaddi — 7,5/10: Maydon markazini to‘liq nazorat qildi; Foden uzoq kutilgan golini urdi, Kovachich esa assistentlik qildi.
Ruben Diash — 7/10: Sardor sifatida himoya chizig‘ini ishonch bilan boshqardi.
Abduqodir Husanov — 6/10: O‘yinga yuqori ishtiyoq bilan qo‘shildi, yakkakurashlarda faol qatnashdi va o‘zi mas’ul bo‘lgan qanotda xavf tug‘ilishiga yo‘l qo‘ymadi.
Yoshko Gvardiol, Enso Fernandes, Niko O'Reyli va Elliot Anderson — 6,5/10: Hujumlarda faol harakat qildi, biroq mudofaada ayrim sustkashliklarga yo‘l qo‘ydi.
Janluiji Donnarumma va Antuan Semeno — 6/10: Darvozabon gollarda aybdor emas edi, lekin ayrim uzatmalarni qaytarishda qiynaldi.
Mark Gexi — 5/10: Dastlabki golda pozitsion xatoga yo‘l qo‘ydi va o‘yin yakunida penalti ishlab oldi.
Turnir jadvalidagi vaziyat va navbatdagi o‘yinlar
Ushbu muhim muvaffaqiyatdan so‘ng «Manchester Siti» o‘z ochkolarini 21 taga yetkazib olib, APL turnir jadvalida yakkapeshqadamlikni davom ettirmoqda. «Ipsvich» esa 9 ochko bilan 10-pog‘onada qoldi.
Yevropa Chempionlar Ligasi: «Manchester Siti» keyingi uchrashuvini o‘z maydonida Gretsiyaning AYEK jamoasiga qarshi o‘tkazadi — o‘yin Toshkent vaqti bilan 21 oktyabrga o‘tar kechasi soat 00:00 da boshlanadi;
APL: 24 oktyabr kuni esa mankunianlar safarda «Aston Villa»ga qarshi maydonga tushadi (bahs starti — 16:30).
Izohlar 0
…