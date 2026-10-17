Ekspertlar tomonidan “Manchester Siti” futbolchilari o‘yini qanday baholandi?

·51·Sport
Ekspertlar tomonidan “Manchester Siti” futbolchilari o‘yini qanday baholandi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • "Manchester Siti" o'z maydonida "Ipsvich"ni 3:2 hisobida mag'lub etib, Angliya Premer-ligasida peshqadamligini davom ettirdi.
  • Uchrashuvda Erling Holand dubl qayd etib, 8,5/10 reytingga sazovor bo'ldi, shuningdek, Abduqodir Husanov 77-daqiqada maydonga tushib, himoyada faol harakat qildi va 6/10 baholandi.
  • "Manchester Siti" ushbu g'alaba bilan ochkolarini 21 taga yetkazib, turnir jadvalida birinchi o'rinni saqlab qoldi.

Angliya Premer-ligasining (APL) navbatdagi turi doirasida turnir jadvali peshqadami — «Manchester Siti» o‘z maydonida kurashuvchan «Ipsvich» jamoasini qabul qilib, keskin va shiddatli kechgan uchrashuvda 3:2 hisobida muhim g‘alabaga erishdi.

Mazkur bellashuv o‘zbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham alohida ahamiyat kasb etdi. Terma jamoamiz himoyachisi Abduqodir Husanov o‘yinning muhim pallasida maydonga tushib, hisobni saqlab qolish va himoyani mustahkamlashda faol qatnashdi.

Holanddan yana bir dubl, ammo «Ipsvich» oxirigacha kurashdi

Gollarga boy va dramalarga to‘la uchrashuvning asosiy voqealari quyidagicha kechdi:

  • Tezkor hujumlar va tezda tiklangan muvozanat: Bahsning 19-daqiqasida Fil Foden hisobni ochdi. Biroq mezbonlarning quvonchi uzoqqa cho‘zilmadi — oradan ikki daqiqa o‘tib, Daydzen Maeda qarshi hujumda muvozanatni tikladi (1:1);

  • Erling Holandning benefisi: Norvegiyalik to‘purar 34 va 69-daqiqalarda ikkita aniq zarba yo‘llab, dublini rasmiylashtirdi hamda «Siti»ni 3:1 hisobida oldinga olib chiqdi;

  • 90-daqiqadagi penalti: «Ipsvich» so‘nggi soniyalargacha taslim bo‘lmadi va 90-daqiqada Zeki Flemming penaltini aniq amalga oshirib, oradagi farqni qisqartirdi, ammo bu muvozanatni tiklash uchun yetarli bo‘lmadi — 3:2.

Husanovning o‘yinga qo‘shilishi va ekspertlarning baholari

Bahsning 77-daqiqasida jarohat olgan Mateush Nunesh o‘rniga Abduqodir Husanov o‘ng qanot himoyasiga tushirildi. Hamyurtimiz asli markaziy himoyachi bo‘lishiga qaramay, yangi ampluada ham sovuqqon va ishonchli harakat qilib, raqibning barcha bosimlarini bartaraf etdi:

  • Erling Holand — 8,5/10: Maydonning eng yaxshi o‘yinchisi; ikkita muhim gol urib, g‘alabani ta’minladi.

  • Iliman Ndiaye va Jeremi Doku — 8/10: Ikkala qanotda ham tinimsiz bosim yaratdi va golli uzatmalar muallifi bo‘ldi.

  • Mateus Nunes — 8/10: Jarohat olguniga qadar o‘ng qanotda benuqson o‘yin ko‘rsatdi.

  • Fil Foden, Mateo Kovachich va Ayyub Buaddi — 7,5/10: Maydon markazini to‘liq nazorat qildi; Foden uzoq kutilgan golini urdi, Kovachich esa assistentlik qildi.

  • Ruben Diash — 7/10: Sardor sifatida himoya chizig‘ini ishonch bilan boshqardi.

  • Abduqodir Husanov — 6/10: O‘yinga yuqori ishtiyoq bilan qo‘shildi, yakkakurashlarda faol qatnashdi va o‘zi mas’ul bo‘lgan qanotda xavf tug‘ilishiga yo‘l qo‘ymadi.

  • Yoshko Gvardiol, Enso Fernandes, Niko O'Reyli va Elliot Anderson — 6,5/10: Hujumlarda faol harakat qildi, biroq mudofaada ayrim sustkashliklarga yo‘l qo‘ydi.

  • Janluiji Donnarumma va Antuan Semeno — 6/10: Darvozabon gollarda aybdor emas edi, lekin ayrim uzatmalarni qaytarishda qiynaldi.

  • Mark Gexi — 5/10: Dastlabki golda pozitsion xatoga yo‘l qo‘ydi va o‘yin yakunida penalti ishlab oldi.

Turnir jadvalidagi vaziyat va navbatdagi o‘yinlar

Ushbu muhim muvaffaqiyatdan so‘ng «Manchester Siti» o‘z ochkolarini 21 taga yetkazib olib, APL turnir jadvalida yakkapeshqadamlikni davom ettirmoqda. «Ipsvich» esa 9 ochko bilan 10-pog‘onada qoldi.

  • Yevropa Chempionlar Ligasi: «Manchester Siti» keyingi uchrashuvini o‘z maydonida Gretsiyaning AYEK jamoasiga qarshi o‘tkazadi — o‘yin Toshkent vaqti bilan 21 oktyabrga o‘tar kechasi soat 00:00 da boshlanadi;

  • APL: 24 oktyabr kuni esa mankunianlar safarda «Aston Villa»ga qarshi maydonga tushadi (bahs starti — 16:30).

Manchester SitiIpsvichAbdukodir HusanovAPL turnir jadvali
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Abduqodir Husanovning «Ipsvich»ga qarshi o‘yindagi harakatlari qanday baholandi?Abduqodir Husanovning «Ipsvich»ga qarshi o‘yindagi harakatlari qanday baholandi?Bugun 21:50APL 7-turida “Manchester Siti” hamda “Liverpul” muhim safar g‘alabasini qo‘lga kiritdiAPL 7-turida “Manchester Siti” hamda “Liverpul” muhim safar g‘alabasini qo‘lga kiritdiBugun 21:11Manchester Siti — Ipsvich: tarkiblar va jonli matnManchester Siti — Ipsvich: tarkiblar va jonli matnBugun 17:53«Fulhem» Alvaro Arbeloaga keskin ultimatum qo‘ydi — 2 ta o‘yinda 4 ochko«Fulhem» Alvaro Arbeloaga keskin ultimatum qo‘ydi — 2 ta o‘yinda 4 ochko12 oktabr 17:29Husanov o‘ynagan bahsda “Siti”ning eng yaxshi va eng yomon futbolchilari kimlar bo‘ldi?Husanov o‘ynagan bahsda “Siti”ning eng yaxshi va eng yomon futbolchilari kimlar bo‘ldi?15 oktabr 07:04Abduqodir Husanov «PSJ»ga qarshi o‘yinda necha ball oldi?Abduqodir Husanov «PSJ»ga qarshi o‘yinda necha ball oldi?15 oktabr 05:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...