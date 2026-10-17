Pedro Netuning benefisi: “Chelsi” muhim safar g‘alabasi bilan 4-o‘ringa ko‘tarildi

·1·Sport
Pedro Netuning benefisi: “Chelsi” muhim safar g‘alabasi bilan 4-o‘ringa ko‘tarildi

Angliya Premer-ligasining 7-turi doirasida Liverpul shahrida kechgan markaziy bahslardan birida Londonning «Chelsi» klubi safarda «Everton» ustidan 2:0 hisobida ishonchli g‘alabani rasmiylashtirdi.

Uchrashuv qahramoniga aylangan portugaliyalik vinger Pedro Netu ikkinchi bo‘lim startida va bahsning so‘nggi daqiqasida ikkita aniq zarba yo‘llab, jamoasiga qimmatli uch ochkoni taqdim etdi.

«Chelsi»ning safardagi ustunligi va Netuning ikki zarbasi

Uchrashuv taqdirini hal qilgan asosiy pallalar quyidagicha kechdi:

  • Ikkinchi bo‘limdagi tezkor gol: Tanaffusdan qaytiboq londonliklar tezkor hujum uyushtirdi va 46-daqiqada Pedro Netu hisobni ochib, mezbonlarni shok holatiga solib qo‘ydi;

  • 90-daqiqadagi nuqta: «Everton» muvozanatni tiklash uchun oldinga tashlangan pallada, 90-daqiqada Netu qarshi hujumda yana bir bor Pikford darvozasini ishg‘ol qilib, dublini nishonladi va o‘yin taqdiriga yakuniy nuqtani qo‘ydi.

APL. 7-tur

«Everton» — «Chelsi» 0:2

Gollar: Netu (46, 90).

  • «Everton»: Pikford, Meytlend-Nayls, Tarkovski, Brentuyeyt, Mikolenko, Ryol, Armstrong, Garner, Dyusberi-Xoll, Grilish, Barri.

  • «Chelsi»: Martines, Lakrua, Achampong, Kolvill, Xato, Netu, Palmer, Kaysedo, Henderson, Rojers, Joao Pedro.

Turnir jadvalidagi holat: Kuchli to‘rtlikka sakrash

Ushbu muvaffaqiyat musobaqa jadvalidagi vaziyatni sezilarli darajada o‘zgartirdi:

  • «Chelsi»ning pog‘onasi: Safardagi g‘alabadan so‘ng o‘z ochkolarini 13 taga yetkazib olgan Enso Mareska shogirdlari Premer-liga jadvalida 4-pog‘onaga ko‘tarilib, chempionlik poygasi va Chempionlar Ligasi zonasiga yaqinlashdi;

  • «Everton» chekkada qoldi: Mag‘lubiyatga uchragan mezbonlar 10 ochko bilan 6-o‘rinda qolib ketdi.

ChelsiEvertonPedro NetuAngliya Premer-liga
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Manchester Siti” moliyaviy jinoyatlarda aybdor deb topildi: Har yili 25 ochko olib tashlanadimi?“Manchester Siti” moliyaviy jinoyatlarda aybdor deb topildi: Har yili 25 ochko olib tashlanadimi?29 sentabr 20:57Pedro Netu faoliyatini Saudiyada davom ettirishi mumkinPedro Netu faoliyatini Saudiyada davom ettirishi mumkin16 avgust 12:53Everton — Chelsi: tarkiblar va jonli matnEverton — Chelsi: tarkiblar va jonli matnBugun 15:18Alonso rejasiga kirmagan yulduzlar: «Chelsi»da ikki hujumchiga ishonch yo‘qoldiAlonso rejasiga kirmagan yulduzlar: «Chelsi»da ikki hujumchiga ishonch yo‘qoldi21 avgust 09:51Liam Delap yozda Chelsini tark etib, Evertoniga oʻtishi kerakLiam Delap yozda Chelsini tark etib, Evertoniga oʻtishi kerak7 avgust 12:36Chelsi Jordan Pikfordni oʻz safiga qoʻshib olishga tayyorChelsi Jordan Pikfordni oʻz safiga qoʻshib olishga tayyor4 avgust 11:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...