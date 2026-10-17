Pedro Netuning benefisi: “Chelsi” muhim safar g‘alabasi bilan 4-o‘ringa ko‘tarildi
Angliya Premer-ligasining 7-turi doirasida Liverpul shahrida kechgan markaziy bahslardan birida Londonning «Chelsi» klubi safarda «Everton» ustidan 2:0 hisobida ishonchli g‘alabani rasmiylashtirdi.
Uchrashuv qahramoniga aylangan portugaliyalik vinger Pedro Netu ikkinchi bo‘lim startida va bahsning so‘nggi daqiqasida ikkita aniq zarba yo‘llab, jamoasiga qimmatli uch ochkoni taqdim etdi.
«Chelsi»ning safardagi ustunligi va Netuning ikki zarbasi
Uchrashuv taqdirini hal qilgan asosiy pallalar quyidagicha kechdi:
Ikkinchi bo‘limdagi tezkor gol: Tanaffusdan qaytiboq londonliklar tezkor hujum uyushtirdi va 46-daqiqada Pedro Netu hisobni ochib, mezbonlarni shok holatiga solib qo‘ydi;
90-daqiqadagi nuqta: «Everton» muvozanatni tiklash uchun oldinga tashlangan pallada, 90-daqiqada Netu qarshi hujumda yana bir bor Pikford darvozasini ishg‘ol qilib, dublini nishonladi va o‘yin taqdiriga yakuniy nuqtani qo‘ydi.
APL. 7-tur
«Everton» — «Chelsi» 0:2
Gollar: Netu (46, 90).
«Everton»: Pikford, Meytlend-Nayls, Tarkovski, Brentuyeyt, Mikolenko, Ryol, Armstrong, Garner, Dyusberi-Xoll, Grilish, Barri.
«Chelsi»: Martines, Lakrua, Achampong, Kolvill, Xato, Netu, Palmer, Kaysedo, Henderson, Rojers, Joao Pedro.
Turnir jadvalidagi holat: Kuchli to‘rtlikka sakrash
Ushbu muvaffaqiyat musobaqa jadvalidagi vaziyatni sezilarli darajada o‘zgartirdi:
«Chelsi»ning pog‘onasi: Safardagi g‘alabadan so‘ng o‘z ochkolarini 13 taga yetkazib olgan Enso Mareska shogirdlari Premer-liga jadvalida 4-pog‘onaga ko‘tarilib, chempionlik poygasi va Chempionlar Ligasi zonasiga yaqinlashdi;
«Everton» chekkada qoldi: Mag‘lubiyatga uchragan mezbonlar 10 ochko bilan 6-o‘rinda qolib ketdi.
Izohlar 0
…