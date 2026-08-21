Alonso rejasiga kirmagan yulduzlar: «Chelsi»da ikki hujumchiga ishonch yo‘qoldi
«Chelsi» hujumchilari Liam Delap va Nikolas Jekson asosiy jamoadan alohida mashg'ulot o'tkazayotgan 12 nafar futbolchi qatoriga qo'shildi. Bu Xabi Alonso ularni yangi mavsum rejalarida asosiy futbolchilar sifatida ko'rmayotgan bo'lishi mumkinligini anglatadi. Alonso markaziy hujumchi pozitsiyasida Joao Pedro va Denni Uelbekka tayanishni rejalashtirmoqda.
«Chelsi» hujumchilari Liam Delap va Nikolas Jekson asosiy jamoadan alohida mashg‘ulot o‘tkazayotgan futbolchilar guruhiga qo‘shildi. Bu holat bosh murabbiy Xabi Alonsoning ularni yangi mavsum rejalarida asosiy futbolchilar qatorida ko‘rmayotganidan darak berishi mumkin.
1. Alonso tarkibni qisqartirmoqchi
Yangi mavsumda «Chelsi» yevrokuboklarda ishtirok etmaydi. Shu sababli Alonso ixcham tarkib bilan ishlashni rejalashtirmoqda.
Ayrim pozitsiyalarda futbolchilar soni ko‘payib ketgan. Xususan, markaziy hujumchi pozitsiyasida raqobat juda yuqori.
Alonso ushbu pozitsiyada:
Joao Pedro;
Denni Uelbek
kabi futbolchilarga tayanishni rejalashtirmoqda.
2. Delap va Jekson «alohida guruh»da
The Telegraph ma’lumotiga ko‘ra, «Chelsi»ning 12 nafar futbolchisi bir necha kundan beri asosiy tarkibdan alohida mashg‘ulot o‘tkazmoqda.
Ular orasida Delap va Jekson ham bor.
Qizig‘i, futbolchilar asosiy jamoa infratuzilmasidan foydalanishda davom etmoqda. Ular Kobxemdagi baza hududida joylashgan akademiya binosiga ko‘chirilmagan.
3. «Chelsi» ikki hujumchini sotishi mumkin
Klub har ikki futbolchi bo‘yicha keladigan takliflarni ko‘rib chiqishga tayyor ekani aytilmoqda.
Liam Delapga «Everton», «Nyukasl» va «Nottingem Forest» qiziqish bildirmoqda.
Nikolas Jekson esa «Aston Villa»ga o‘tishi va Unai Emeri bilan yana birga ishlashi mumkinligi haqida xabarlar tarqalmoqda.
4. «Bomb squad» an’anasi davom etmoqdami?
«Chelsi»da avval ham asosiy rejalardan chiqarilgan futbolchilardan iborat «bomb squad» shakllangan edi. Unda Aksel Disasi, Trevo Chaloba va Raxim Sterling kabi futbolchilar bo‘lgan.
Endi Delap va Jeksonning ham shu guruhda mashg‘ulot o‘tkazayotgani ularning «Chelsi»dagi kelajagi jiddiy savol ostida ekanini ko‘rsatmoqda.
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va APL muxlislariga ushbu muhim transfer yangiligini darhol ulashing!
…