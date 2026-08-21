Alonso rejasiga kirmagan yulduzlar: «Chelsi»da ikki hujumchiga ishonch yo‘qoldi

·12·Sport
Alonso rejasiga kirmagan yulduzlar: «Chelsi»da ikki hujumchiga ishonch yo‘qoldi
Qisqacha

«Chelsi» hujumchilari Liam Delap va Nikolas Jekson asosiy jamoadan alohida mashg'ulot o'tkazayotgan 12 nafar futbolchi qatoriga qo'shildi. Bu Xabi Alonso ularni yangi mavsum rejalarida asosiy futbolchilar sifatida ko'rmayotgan bo'lishi mumkinligini anglatadi. Alonso markaziy hujumchi pozitsiyasida Joao Pedro va Denni Uelbekka tayanishni rejalashtirmoqda.

«Chelsi» hujumchilari Liam Delap va Nikolas Jekson asosiy jamoadan alohida mashg‘ulot o‘tkazayotgan futbolchilar guruhiga qo‘shildi. Bu holat bosh murabbiy Xabi Alonsoning ularni yangi mavsum rejalarida asosiy futbolchilar qatorida ko‘rmayotganidan darak berishi mumkin.

1. Alonso tarkibni qisqartirmoqchi

Yangi mavsumda «Chelsi» yevrokuboklarda ishtirok etmaydi. Shu sababli Alonso ixcham tarkib bilan ishlashni rejalashtirmoqda.

Ayrim pozitsiyalarda futbolchilar soni ko‘payib ketgan. Xususan, markaziy hujumchi pozitsiyasida raqobat juda yuqori.

Alonso ushbu pozitsiyada:

  • Joao Pedro;

  • Denni Uelbek

kabi futbolchilarga tayanishni rejalashtirmoqda.

2. Delap va Jekson «alohida guruh»da

The Telegraph ma’lumotiga ko‘ra, «Chelsi»ning 12 nafar futbolchisi bir necha kundan beri asosiy tarkibdan alohida mashg‘ulot o‘tkazmoqda.

Ular orasida Delap va Jekson ham bor.

Qizig‘i, futbolchilar asosiy jamoa infratuzilmasidan foydalanishda davom etmoqda. Ular Kobxemdagi baza hududida joylashgan akademiya binosiga ko‘chirilmagan.

3. «Chelsi» ikki hujumchini sotishi mumkin

Klub har ikki futbolchi bo‘yicha keladigan takliflarni ko‘rib chiqishga tayyor ekani aytilmoqda.

Liam Delapga «Everton», «Nyukasl» va «Nottingem Forest» qiziqish bildirmoqda.

Nikolas Jekson esa «Aston Villa»ga o‘tishi va Unai Emeri bilan yana birga ishlashi mumkinligi haqida xabarlar tarqalmoqda.

4. «Bomb squad» an’anasi davom etmoqdami?

«Chelsi»da avval ham asosiy rejalardan chiqarilgan futbolchilardan iborat «bomb squad» shakllangan edi. Unda Aksel Disasi, Trevo Chaloba va Raxim Sterling kabi futbolchilar bo‘lgan.

Endi Delap va Jeksonning ham shu guruhda mashg‘ulot o‘tkazayotgani ularning «Chelsi»dagi kelajagi jiddiy savol ostida ekanini ko‘rsatmoqda.

O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va APL muxlislariga ushbu muhim transfer yangiligini darhol ulashing!

ChelseaXabi AlonsoLiam DelapNicolas JacksonEverton
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Deku «Barselona»dagi katta yo‘qotishlar va yangi rejalar haqida gapirdiDeku «Barselona»dagi katta yo‘qotishlar va yangi rejalar haqida gapirdiBugun, 10:11«Real» ketma-ket uchinchi yil eng qimmat futbol brendi deb topildi«Real» ketma-ket uchinchi yil eng qimmat futbol brendi deb topildiBugun, 10:07Troy Dini: «Manchester Yunayted» Chempionlar ligasi zonasiga kira olmaydiTroy Dini: «Manchester Yunayted» Chempionlar ligasi zonasiga kira olmaydiBugun, 10:01«Tottenxem» «Manchester Siti» vingeri Savio va Marmush transferini hal qildi«Tottenxem» «Manchester Siti» vingeri Savio va Marmush transferini hal qildiBugun, 09:42«Trabzonspor» Eldor Shomurodov transferi bo‘yicha harakatlarni faollashtirdi«Trabzonspor» Eldor Shomurodov transferi bo‘yicha harakatlarni faollashtirdiBugun, 09:34Ramazon Temirov UFC tarixidagi eng yaxshilar va shaxsiy maqsadlarini ochiqladiRamazon Temirov UFC tarixidagi eng yaxshilar va shaxsiy maqsadlarini ochiqladiBugun, 09:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)