Liam Delap yozda Chelsini tark etib, Evertoniga oʻtishi kerak
Liam Delap yozgi transfer oynasida Chelsini tark etib, Everton safiga o'tishi tavsiya qilindi. Chelsi hujum chizig'idagi futbolchilar sonini qisqartirishni rejalashtirayotgani, Dani Welbeck kelishi va Joao Pedro yangi shartnoma imzolashi kutilayotgani sababli Delap sotuvga qo'yilishi mumkin. Londonliklar 2025-yil yozida Ipswich Towndan sotib olingan futbolchi uchun to'langan 30 million funt sterlingning asosiy qismini qaytarishni maqsad qilgan.
Londonning Chelsi klubi hujumchisi Liam Delap yozgi transfer oynasida oʻz faoliyatini qaytadan boshlash uchun Gudison Parkga yoʻl olishi tavsiya etildi. Everton sobiq skauti Brayan Kingning fikricha, 23 yoshli futbolchi uchun Mersisayd jamoasiga oʻtish ayni muddao boʻlib, bu uning karyerasida yangi sahifa ochishga yordam beradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
ixbt.com va The Athletic nashrlari xabar qilishicha, Chelsi yozda oʻzining hujum chizigʻidagi futbolchilar sonini qisqartirishni rejalashtirmoqda. Dani Welbeckning jamoaga kelib qoʻshilishi hamda Joao Pedroning yangi shartnoma imzolashi kutilayotgani fonida, Delap sotuvga qoʻyilishi mumkin boʻlgan asosiy nomzodlardan biriga aylandi.
Londonliklar 2025-yil yozida Ipswich Towndan sotib olingan futbolchi uchun toʻlangan 30 million funt sterling miqdoridagi mablagʻning asosiy qismini qaytarib olishni maqsad qilgan. Shuningdek, klubda Nicolas Jackson (65 million funt) va Mark Guiu (25 million funt) kabi hujumchilar ham borligi raqobatni keskinlashtirmoqda.
Romelu Lukaku izidanEverton sobiq skauti Brayan Kingning taʼkidlashicha, Liam Delap oʻtmishda Romelu Lukaku bosib oʻtgan muvaffaqiyatli yoʻlni takrorlashi mumkin. Belçikalik hujumchi Everton safida oʻtkazgan 166 ta oʻyinda 87 ta gol urib, APL davrida klubning eng yaxshi toʻpurariga aylangan edi.
Football Insider nashriga bergan intervyusida Brayan King shunday dedi: «Agar men Delap boʻlganimda va Evertondan taklif olganimda, darhol rozi boʻlar edim. Lukaku ham aynan shu yerda oʻz nomini chiqargan va bu uning uchun katta eshiklarni ochgan ajoyib yoʻl boʻlgandi».
King Lukaku yoshligida La Mangadagi turnirda koʻrsatgan oʻyinlarini eslab, uning jismoniy baquvvatligi va chap oyogʻidagi aniq zarbalarini alohida eʼtirof etdi. Mutaxassisning fikricha, agar Delap bir yilga ijara asosida boʻlsa ham Evertonga oʻtish imkoniyatiga ega boʻlsa, bu imkoniyatni qoʻldan boy bermasligi kerak.
Chelsi rahbariyatining hujum chizigʻini qisqartirish borasidagi rejalari Everton uchun qulay imkoniyat tugʻdirmoqda. Gudison Park vakillari yosh hujumchini oʻz safiga qoʻshib olish uchun muzokaralarni faollashtirishi kutilmoqda.
…