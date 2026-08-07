Liam Delap yozda Chelsini tark etib, Evertoniga oʻtishi kerak

·57·Sport
Liam Delap yozda Chelsini tark etib, Evertoniga oʻtishi kerak
Qisqacha

Liam Delap yozgi transfer oynasida Chelsini tark etib, Everton safiga o'tishi tavsiya qilindi. Chelsi hujum chizig'idagi futbolchilar sonini qisqartirishni rejalashtirayotgani, Dani Welbeck kelishi va Joao Pedro yangi shartnoma imzolashi kutilayotgani sababli Delap sotuvga qo'yilishi mumkin. Londonliklar 2025-yil yozida Ipswich Towndan sotib olingan futbolchi uchun to'langan 30 million funt sterlingning asosiy qismini qaytarishni maqsad qilgan.

Londonning Chelsi klubi hujumchisi Liam Delap yozgi transfer oynasida oʻz faoliyatini qaytadan boshlash uchun Gudison Parkga yoʻl olishi tavsiya etildi. Everton sobiq skauti Brayan Kingning fikricha, 23 yoshli futbolchi uchun Mersisayd jamoasiga oʻtish ayni muddao boʻlib, bu uning karyerasida yangi sahifa ochishga yordam beradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

ixbt.com va The Athletic nashrlari xabar qilishicha, Chelsi yozda oʻzining hujum chizigʻidagi futbolchilar sonini qisqartirishni rejalashtirmoqda. Dani Welbeckning jamoaga kelib qoʻshilishi hamda Joao Pedroning yangi shartnoma imzolashi kutilayotgani fonida, Delap sotuvga qoʻyilishi mumkin boʻlgan asosiy nomzodlardan biriga aylandi.

Londonliklar 2025-yil yozida Ipswich Towndan sotib olingan futbolchi uchun toʻlangan 30 million funt sterling miqdoridagi mablagʻning asosiy qismini qaytarib olishni maqsad qilgan. Shuningdek, klubda Nicolas Jackson (65 million funt) va Mark Guiu (25 million funt) kabi hujumchilar ham borligi raqobatni keskinlashtirmoqda.

Romelu Lukaku izidan

Everton sobiq skauti Brayan Kingning taʼkidlashicha, Liam Delap oʻtmishda Romelu Lukaku bosib oʻtgan muvaffaqiyatli yoʻlni takrorlashi mumkin. Belçikalik hujumchi Everton safida oʻtkazgan 166 ta oʻyinda 87 ta gol urib, APL davrida klubning eng yaxshi toʻpurariga aylangan edi.

Football Insider nashriga bergan intervyusida Brayan King shunday dedi: «Agar men Delap boʻlganimda va Evertondan taklif olganimda, darhol rozi boʻlar edim. Lukaku ham aynan shu yerda oʻz nomini chiqargan va bu uning uchun katta eshiklarni ochgan ajoyib yoʻl boʻlgandi».

King Lukaku yoshligida La Mangadagi turnirda koʻrsatgan oʻyinlarini eslab, uning jismoniy baquvvatligi va chap oyogʻidagi aniq zarbalarini alohida eʼtirof etdi. Mutaxassisning fikricha, agar Delap bir yilga ijara asosida boʻlsa ham Evertonga oʻtish imkoniyatiga ega boʻlsa, bu imkoniyatni qoʻldan boy bermasligi kerak.

Chelsi rahbariyatining hujum chizigʻini qisqartirish borasidagi rejalari Everton uchun qulay imkoniyat tugʻdirmoqda. Gudison Park vakillari yosh hujumchini oʻz safiga qoʻshib olish uchun muzokaralarni faollashtirishi kutilmoqda.

Liam DelapChelsiEvertonRomelu LukakuTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)