Everton — Chelsi: tarkiblar va jonli matn
Angliya Premer-ligasi doirasidagi Everton — Chelsi uchrashuvi 17 oktyabr, 16:30 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Everton boshlang‘ich tarkibi: 1. Pikford J., 45. Armstrong H., 11. Barri T., 4. Brantueyt J., 8. Dyusberi-Holl K., 37. Garner J., 10. Grilish J., 2. Meytlend-Naylz A., 16. Mikolenko V., 34. Ryol M., 6. Tarkovskiy J. (kapitan).
Everton zaxiradagilari: 24. Alkaras K., 20. Dibling T., 19. Jorj T., . Grem B., 30. Hakni H., 22. Jonson B., 23. Nyorgor K., 15. O'Brayen J., 12. Trevers M.
Everton bosh murabbiyi: Moyes D.
Chelsi boshlang‘ich tarkibi: 1. Martines E., 34. Achimpong J., 25. Kaysedo M. (kapitan), 6. Kolvill L., 21. Hato J., 14. Henderson J., 9. Joao Pedro, 5. Lakrua M., 7. Netu P., 10. Palmer K., 17. Rojers M.
Chelsi zaxiradagilari: 4. Barko V., 41. Eshtevan, 3. Fofana U., 45. Laviya R., 32. Nikoll-Jazuli M., 2. Palestra M., 39. Penders M., 23. Kenda G., 18. Uelbek D.
Chelsi bosh murabbiyi: Alonso X.
Izohlar 0
…