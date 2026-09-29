“Manchester Siti” moliyaviy jinoyatlarda aybdor deb topildi: Har yili 25 ochko olib tashlanadimi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Mustaqil komissiya «Manchester Siti»ning ko‘plab moliyaviy qoidalarni buzganini tasdiqladi.
- Klubga 3 yildan 5 yilgacha bo‘lgan muddat davomida har mavsum boshida 20–25 ochko olib tashlanishi mumkin.
- Agar bu jazo qo‘llanilsa, «Siti» uchun Chempionlar ligasiga chiqish imkonsiz bo‘lib qoladi.
- «Manchester Siti» bu qaror ustidan apellyatsiya berishga tayyorgarlik ko‘rmoqda, bu esa jarayonni cho‘zib yuborishi mumkin.
Jahon futbolida eng kutilgan va eng xavfli bo‘ron rasman boshlandi: Angliya Premer-ligasi grandi «Manchester Siti» ko‘plab moliyaviy qoidalarni buzgani mustaqil komissiya tomonidan rasman tasdiqlandi. So‘nggi yillarda ingliz futbolini monopoliya qilib olgan klub endi o‘z tarixidagi eng og‘ir va halokatli jazoga yuzlanish arafasida turibdi. Hozircha qanday aniq sanksiya qo‘llanilishi ochiqlanmagan bo‘lsa-da, «shaharliklar» komissiya qarori ustidan apellyatsiya berishga hozirlik ko‘rmoqda, bu esa yakuniy hukmni yana ma’lum muddatga kechiktiradi.
Biroq ingliz klublari kuluarlarida misli ko‘rilmagan ehtimoliy jazo ssenariysi muhokama qilinmoqda. The Touchline nashri xabariga ko‘ra, APL klublaridan birining sobiq rahbari «Siti» quyi ligaga tushirib yuborilmasligi, ammo 3 yildan 5 yilgacha bo‘lgan muddat davomida har mavsum startida muntazam ravishda 20–25 ochkodan mahrum qilinishi mumkinligini ochiqladi. Agar ushbu pretsedent amalga oshsa, klub uchun Chempionlar ligasiga chiqish mutlaq imkonsiz vazifaga aylanadi.
«Ayblov tasdig‘i, 5 yillik diskvalifikatsiya va 25 ochkolik qarz»: Mojaroning 5 ta asosiy nuqtasi
«Manchester Siti»ga qarshi ochilgan moliyaviy ish va ehtimoliy jazolar bo‘yicha eng muhim rasmiy dalillar:
Moliyaviy qoidabuzarliklar rasman isbotlandi: Mustaqil komissiya «Manchester Siti»ning ko‘plab moliyaviy qoidalarni buzganini rasman tasdiqladi;
«Minus 20–25 ochko» ssenariysi: Jamoani APLda saqlab qolgan holda, ketma-ket 3 yildan 5 yilgacha har mavsum boshida 20–25 ochkolik jarima belgilanishi mumkin;
Yevrokuboklar boy berilishi xavfi: Har yili minus ochkolar bilan start olish klubni nafaqat chempionlik poygasidan, balki UYEFA Chempionlar ligasi yo‘llanmasidan ham mahrum qiladi;
«Shaharliklar» taslim bo‘lmaydi: «Manchester Siti» qaror ustidan yuqori sud instansiyalariga apellyatsiya shikoyati kiritishga tayyorgarlik ko‘rmoqda;
Jarayonning cho‘zilishi va vaqt yutish: Yuridik shikoyatlar berilishi natijasida jazoning amalda kuchga kirishi yana bir necha oyga kechikishi kutilmoqda.
«Manchester Siti» ishi: APLdagi kutilayotgan jazo ssenariylari tasnifi
Mustaqil komissiya va ekspertlar doirasida ko‘rib chiqilayotgan ehtimoliy sanksiyalar qiyosi:
Ko‘rib chiqilayotgan jazo variantlari
Amaliy ko‘rinishi va shartlari
Klub va APL uchun ehtimoliy oqibatlari
Uzoq muddatli muntazam ochko olib tashlash
3–5 yil davomida har mavsum 20–25 ochkodan mahrum qilish
Chempionlar ligasidan quruq qolish, yiliga yuzlab million yevrolik moliyaviy inqiroz
Bir martalik rekord darajadagi jarima ochkosi
Joriy yoki keyingi mavsumdan 40–50 ochkoni ayirib tashlash
Klubning bir yillik mavsumi boy berilishi va Chempionshipga tushib ketish xavfi
Quyi ligaga badarg‘a qilish (Relegatsiya)
Premer-ligadan to‘g‘ridan to‘g‘ri Chempionship yoki 1-ligaga tushirish
Barcha yulduz futbolchilar va bosh murabbiyning jamoani tark etishi
Klubning himoya strategiyasi
Mustaqil komissiya ustidan yuqori sud instansiyalariga shikoyat
Ishni maksimal darajada cho‘zish va sanksiyalarni yumshatishga erishish
Futbol va moliyaviy ekspertiza: Nega 5 yillik jarima quyi ligaga tushishdan ham og‘irroq?
Sport huquqshunoslari, futbol insayderlari va iqtisodchilarning xulosalari:
«Bir martalik o‘lim emas, besh yillik qiynoq»: Agar klub Chempionshipga tushirilsa, u yerdan 1 yil ichida chempion bo‘lib qaytishi mumkin edi; ammo har yili mavsumni -25 ochko bilan boshlash — jamoani 5 yil davomida muttasil falaj qilish demakdir; bunday sharoitda na Erling Holand va na boshqa superyulduzlar klubda qolmaydi, chunki Chempionlar ligasida o‘ynamaslik ularning karyerasiga qattiq zarba beradi;
«APL o‘z brendini qutqarish yo‘lida»: Premer-liga «Siti»ni butunlay ligadan haydab chiqarishni istamaydi, sababi klubning global translyatsiya va homiylik shartnomalari butun APL marketingiga foyda keltiradi; muntazam ochko olib tashlash orqali liga rahbariyati ham «adolat o‘rnatilganini» ko‘rsatadi, ham tijoriy yo‘qotishlarni kamaytiradi;
Apellyatsiya urushi va qonuniy muddatlar: «Manchester Siti» dunyoning eng qimmat advokatlar armiyasiga ega; shikoyat berish orqali klub sud jarayonini yana bir yilgacha cho‘zishi va ochkolar olib tashlanishini muayyan kelishuvlar yoki ulkan moliyaviy jarimalarga almashtirishga urinishi mumkin.
Sizningcha, «Manchester Siti»ga har mavsum 20–25 ochkodan olib tashlash jazosi qo‘llanilsa, adolat qaror topgan bo‘ladimi yoki bunday ulkan moliyaviy firibgarliklar uchun klubni to‘g‘ridan to‘g‘ri quyi ligaga ravona qilish kerakmi? «Shaharliklar» apellyatsiya orqali yana jazodan qutulib qola oladimi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ingliz futbolidagi eng shov-shuvli sud jarayoni tahlilini barcha muxlislar bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…