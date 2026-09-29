“Manchester Siti” moliyaviy jinoyatlarda aybdor deb topildi: Har yili 25 ochko olib tashlanadimi?

·2·Sport
“Manchester Siti” moliyaviy jinoyatlarda aybdor deb topildi: Har yili 25 ochko olib tashlanadimi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Mustaqil komissiya «Manchester Siti»ning ko‘plab moliyaviy qoidalarni buzganini tasdiqladi.
  • Klubga 3 yildan 5 yilgacha bo‘lgan muddat davomida har mavsum boshida 20–25 ochko olib tashlanishi mumkin.
  • Agar bu jazo qo‘llanilsa, «Siti» uchun Chempionlar ligasiga chiqish imkonsiz bo‘lib qoladi.
  • «Manchester Siti» bu qaror ustidan apellyatsiya berishga tayyorgarlik ko‘rmoqda, bu esa jarayonni cho‘zib yuborishi mumkin.

Jahon futbolida eng kutilgan va eng xavfli bo‘ron rasman boshlandi: Angliya Premer-ligasi grandi «Manchester Siti» ko‘plab moliyaviy qoidalarni buzgani mustaqil komissiya tomonidan rasman tasdiqlandi. So‘nggi yillarda ingliz futbolini monopoliya qilib olgan klub endi o‘z tarixidagi eng og‘ir va halokatli jazoga yuzlanish arafasida turibdi. Hozircha qanday aniq sanksiya qo‘llanilishi ochiqlanmagan bo‘lsa-da, «shaharliklar» komissiya qarori ustidan apellyatsiya berishga hozirlik ko‘rmoqda, bu esa yakuniy hukmni yana ma’lum muddatga kechiktiradi.

Biroq ingliz klublari kuluarlarida misli ko‘rilmagan ehtimoliy jazo ssenariysi muhokama qilinmoqda. The Touchline nashri xabariga ko‘ra, APL klublaridan birining sobiq rahbari «Siti» quyi ligaga tushirib yuborilmasligi, ammo 3 yildan 5 yilgacha bo‘lgan muddat davomida har mavsum startida muntazam ravishda 20–25 ochkodan mahrum qilinishi mumkinligini ochiqladi. Agar ushbu pretsedent amalga oshsa, klub uchun Chempionlar ligasiga chiqish mutlaq imkonsiz vazifaga aylanadi.

«Ayblov tasdig‘i, 5 yillik diskvalifikatsiya va 25 ochkolik qarz»: Mojaroning 5 ta asosiy nuqtasi

«Manchester Siti»ga qarshi ochilgan moliyaviy ish va ehtimoliy jazolar bo‘yicha eng muhim rasmiy dalillar:

  • Moliyaviy qoidabuzarliklar rasman isbotlandi: Mustaqil komissiya «Manchester Siti»ning ko‘plab moliyaviy qoidalarni buzganini rasman tasdiqladi;

  • «Minus 20–25 ochko» ssenariysi: Jamoani APLda saqlab qolgan holda, ketma-ket 3 yildan 5 yilgacha har mavsum boshida 20–25 ochkolik jarima belgilanishi mumkin;

  • Yevrokuboklar boy berilishi xavfi: Har yili minus ochkolar bilan start olish klubni nafaqat chempionlik poygasidan, balki UYEFA Chempionlar ligasi yo‘llanmasidan ham mahrum qiladi;

  • «Shaharliklar» taslim bo‘lmaydi: «Manchester Siti» qaror ustidan yuqori sud instansiyalariga apellyatsiya shikoyati kiritishga tayyorgarlik ko‘rmoqda;

  • Jarayonning cho‘zilishi va vaqt yutish: Yuridik shikoyatlar berilishi natijasida jazoning amalda kuchga kirishi yana bir necha oyga kechikishi kutilmoqda.

«Manchester Siti» ishi: APLdagi kutilayotgan jazo ssenariylari tasnifi

Mustaqil komissiya va ekspertlar doirasida ko‘rib chiqilayotgan ehtimoliy sanksiyalar qiyosi:

Ko‘rib chiqilayotgan jazo variantlari

Amaliy ko‘rinishi va shartlari

Klub va APL uchun ehtimoliy oqibatlari

Uzoq muddatli muntazam ochko olib tashlash

3–5 yil davomida har mavsum 20–25 ochkodan mahrum qilish

Chempionlar ligasidan quruq qolish, yiliga yuzlab million yevrolik moliyaviy inqiroz

Bir martalik rekord darajadagi jarima ochkosi

Joriy yoki keyingi mavsumdan 40–50 ochkoni ayirib tashlash

Klubning bir yillik mavsumi boy berilishi va Chempionshipga tushib ketish xavfi

Quyi ligaga badarg‘a qilish (Relegatsiya)

Premer-ligadan to‘g‘ridan to‘g‘ri Chempionship yoki 1-ligaga tushirish

Barcha yulduz futbolchilar va bosh murabbiyning jamoani tark etishi

Klubning himoya strategiyasi

Mustaqil komissiya ustidan yuqori sud instansiyalariga shikoyat

Ishni maksimal darajada cho‘zish va sanksiyalarni yumshatishga erishish

Futbol va moliyaviy ekspertiza: Nega 5 yillik jarima quyi ligaga tushishdan ham og‘irroq?

Sport huquqshunoslari, futbol insayderlari va iqtisodchilarning xulosalari:

  • «Bir martalik o‘lim emas, besh yillik qiynoq»: Agar klub Chempionshipga tushirilsa, u yerdan 1 yil ichida chempion bo‘lib qaytishi mumkin edi; ammo har yili mavsumni -25 ochko bilan boshlash — jamoani 5 yil davomida muttasil falaj qilish demakdir; bunday sharoitda na Erling Holand va na boshqa superyulduzlar klubda qolmaydi, chunki Chempionlar ligasida o‘ynamaslik ularning karyerasiga qattiq zarba beradi;

  • «APL o‘z brendini qutqarish yo‘lida»: Premer-liga «Siti»ni butunlay ligadan haydab chiqarishni istamaydi, sababi klubning global translyatsiya va homiylik shartnomalari butun APL marketingiga foyda keltiradi; muntazam ochko olib tashlash orqali liga rahbariyati ham «adolat o‘rnatilganini» ko‘rsatadi, ham tijoriy yo‘qotishlarni kamaytiradi;

  • Apellyatsiya urushi va qonuniy muddatlar: «Manchester Siti» dunyoning eng qimmat advokatlar armiyasiga ega; shikoyat berish orqali klub sud jarayonini yana bir yilgacha cho‘zishi va ochkolar olib tashlanishini muayyan kelishuvlar yoki ulkan moliyaviy jarimalarga almashtirishga urinishi mumkin.

Sizningcha, «Manchester Siti»ga har mavsum 20–25 ochkodan olib tashlash jazosi qo‘llanilsa, adolat qaror topgan bo‘ladimi yoki bunday ulkan moliyaviy firibgarliklar uchun klubni to‘g‘ridan to‘g‘ri quyi ligaga ravona qilish kerakmi? «Shaharliklar» apellyatsiya orqali yana jazodan qutulib qola oladimi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ingliz futbolidagi eng shov-shuvli sud jarayoni tahlilini barcha muxlislar bilan baham ko‘ring!

Manchester SitiAngliya Premer-ligamoliyaviy qoidalarni buzishChempionlar ligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«U 1000 ta gol uradi!»: Karrager Holandning kechagi o‘yinidan so‘ng sensatsion bayonot berdi«U 1000 ta gol uradi!»: Karrager Holandning kechagi o‘yinidan so‘ng sensatsion bayonot berdi9 sentabr 21:08Enso Mareskani hayratga solgan «Manchester Siti» futbolchisi...Enso Mareskani hayratga solgan «Manchester Siti» futbolchisi...9 sentabr 07:37«Siti»da jiddiy muammo: Mareska Donnarumma bilan bog‘liq xatoga izoh berdi«Siti»da jiddiy muammo: Mareska Donnarumma bilan bog‘liq xatoga izoh berdi9 sentabr 07:12"Bavariya" va PSJ zaif joyimizni ochib tashlaydi: Lamin Yamal YECHLdagi asosiy xavfni aytdi"Bavariya" va PSJ zaif joyimizni ochib tashlaydi: Lamin Yamal YECHLdagi asosiy xavfni aytdi19 sentabr 11:17Torres PSJda yangi qahramonga aylandi: xet-trik va YECHL ning birinchi sovriniTorres PSJda yangi qahramonga aylandi: xet-trik va YECHL ning birinchi sovrini11 sentabr 23:53«Barselona» va «Feyenoord» bahsi uchun boshlang‘ich tarkiblar e’lon qilindi«Barselona» va «Feyenoord» bahsi uchun boshlang‘ich tarkiblar e’lon qilindi9 sentabr 21:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi