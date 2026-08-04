Chelsi Jordan Pikfordni oʻz safiga qoʻshib olishga tayyor

·33·Sport
Chelsi Jordan Pikfordni oʻz safiga qoʻshib olishga tayyor
Qisqacha

Chelsi Jordan Pikford boshqa jamoaga o'tish istagini bildirsa, uni sotib olish uchun darhol muzokaralarga kirishadi. Shay Given 32 yoshli darvozabonning yillar davomida barqaror o'yin ko'rsatganiga qaramay, uning transferi atrofida mish-mishlar deyarli yo'qligidan hayratda ekanini bildirdi. Pikford 2017 yilda Sanderlenddan Evertonga o'tgan va klub safida 358 ta uchrashuvda maydonga tushib, 100 tasida darvozasi daxlsizligini saqlagan.

Angliya terma jamoasi va Everton darvozaboni Jordan Pikford Londonning Chelsi klubi eʼtiborini tortmoqda. Sobiq darvozabon Shay Given fikricha, agar futbolchi tomonidan ozgina boʻlsa ham qiziqish bildirilsa, „aristokratlar“ uni sotib olish imkoniyatini qoʻldan boy bermaydi va darhol harakatga kirishadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

BOYLE Sports nashri orqali fikr bildirgan Shay Given Jordan Pikfordning yillar davomidagi barqaror oʻyiniga qarammay, uning transferi atrofida mish-mishlar deyarli yoʻqligidan hayratda ekanini yashirmadi. 32 yoshli posbon 2017 yilda Sanderlenddan Everton klubiga koʻchib oʻtganidan buyon Gudison Parkda oʻn mavsumni oʻtkazmoqda va jamoaning asosiy tayanch ustuniga aylangan.

Tajribali darvozabonning faoliyati va koʻrsatkichlari

Tajribali posbon hozirgi kunga qadar Everton safida jami 358 ta uchrashuvda maydonga tushib, ularning 100 tasida oʻz darvozasi daxlsizligini saqlab qolgan. Shuningdek, u uzoq yillardan beri Angliya terma jamoasining birinchi raqamli darvozaboni maqomini saqlab kelmoqda va jahon chempionatlaridagi oʻyinlar soni boʻyicha rekord oʻrnatgan.

Pikfordning mersisaydliklar bilan amaldagi shartnomasi 2029 yilning iyunigacha moʻljallangan. Shartnomaning uzoq muddatli ekanligi va futbolchining klubdagi oʻrnidan mamnunligi uning atrofidagi transfer mish-mishlarini jilovlab kelayotgan boʻlishi mumkin.

Chelsi variantining ehtimolligi

Shay Givenning taʼkidlashicha, darvozabonlar odatda yoshi ulgʻaygan sari tajribaliroq va ishonchliroq harakat qilishadi. Hozirda 32 yoshda boʻlgan Pikford yuqori saviyada yana koʻp yillar toʻp surishiga shubha yoʻq.

Ekspertning fikricha, agar Jordan boshqa jamoaga oʻtish istagini bildirsa, Chelsi rahbariyati darhol muzokaralarga kirishadi. Shunga qaramay, darvozabon Everton safida oʻzini baxtli his qilayotgani va jamoaga sodiqligi bois hozircha faoliyatida keskin oʻzgarishlar sodir boʻlmagani taxmin qilinmoqda.

Jordan PikfordChelsiEvertonShay GivenAngliya Premyer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pari Sen-Jermen Kunde uchun Barselona bilan muzokaralarga kirishdiPari Sen-Jermen Kunde uchun Barselona bilan muzokaralarga kirishdiBugun, 12:59Niko Gonsales Enso Mareska qoʻl ostidagi faoliyatidan mamnunligini bildirdiNiko Gonsales Enso Mareska qoʻl ostidagi faoliyatidan mamnunligini bildirdiBugun, 12:56Mateo Kovachich Elliot Andersonning Manchester Siti safidagi transferini yuqori baholadiMateo Kovachich Elliot Andersonning Manchester Siti safidagi transferini yuqori baholadiBugun, 12:32Chelsi Mixail Mudrikni ijara asosida Fransiyaga yuborishi mumkinChelsi Mixail Mudrikni ijara asosida Fransiyaga yuborishi mumkinBugun, 12:14Geri Keyxill Maksens Lakruaning Chelseidagi istiqbolini yuqori baholadiGeri Keyxill Maksens Lakruaning Chelseidagi istiqbolini yuqori baholadiBugun, 12:11Jek Uilshir Maylz Lyuis-Skelliga Arsenalda qolishni maslahat berdiJek Uilshir Maylz Lyuis-Skelliga Arsenalda qolishni maslahat berdiBugun, 11:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda