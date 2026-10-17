Diyora Keldiyorova xalqaro musobaqada oltin medalni qo‘lga kiritdi
Dzyudo bo‘yicha Parij-2024 Olimpiya o‘yinlari chempioni, O‘zbekiston milliy jamoasi a’zosi Diyora Keldiyorova Qozog‘istonning Oqtov shahrida tashkil etilgan nufuzli xalqaro turnirda yorqin ishtirok etib, musobaqaning oltin medaliga ega chiqdi.
Uzoq tanaffusdan keyin yana katta sportga qaytgan tajribali sportchimiz o‘zining sevimli vazn toifasida yana bir bor dunyoda tengsiz ekanini isbotladi.
Barcha raqiblar ustidan mutlaq ustunlik
-52 kg vazn toifasida yurtimiz sharafini himoya qilgan Keldiyorova musobaqa davomida benuqson harakat qildi:
Shohsupa sari mustahkam yo‘l: O‘zbekistonlik dzyudochi turnirning saralash va yarimfinal bosqichlarida barcha raqiblaridan ochiq-oydin mahorat va jismoniy ustunlik namoyish etib, finalga yo‘llanma oldi;
Finaldagi muddatidan avval g‘alaba: Hal qiluvchi bahsda Diyora Ozarbayjon vakilasiga qarshi tatamiga chiqib, raqibasini muddatidan avval sof g‘alaba bilan mag‘lub etdi va Oqtov turnirining chempionlik shohsupasiga ko‘tarildi;
Muvaffaqiyatli start: Mazkur oltin medal hamyurtimizning yangi Olimpiya sikligida yana katta g‘ayrat va chempionlik kayfiyati bilan kurashga qo‘shilganini ko‘rsatdi.
Parij triumfi va izchil muvaffaqiyatlar
Eslatib o‘tamiz, Diyora Keldiyorova Parij-2024 yozgi Olimpiya o‘yinlarida ham -52 kg vazn toifasida tarixiy g‘alabani qo‘lga kiritib, O‘zbekiston tarixidagi ilk dzyudochi ayol Olimpiya chempioniga aylangan edi. Uning Oqtovdagi ushbu navbatdagi oltin medali o‘zbek dzyudo maktabining qit’a va jahon sahnasidagi yetakchi mavqeini yana bir bor mustahkamladi.
Izohlar 0
…