Diyora Keldiyorova xalqaro musobaqada oltin medalni qo‘lga kiritdi

·8·Sport
Diyora Keldiyorova xalqaro musobaqada oltin medalni qo‘lga kiritdi

Dzyudo bo‘yicha Parij-2024 Olimpiya o‘yinlari chempioni, O‘zbekiston milliy jamoasi a’zosi Diyora Keldiyorova Qozog‘istonning Oqtov shahrida tashkil etilgan nufuzli xalqaro turnirda yorqin ishtirok etib, musobaqaning oltin medaliga ega chiqdi.

Uzoq tanaffusdan keyin yana katta sportga qaytgan tajribali sportchimiz o‘zining sevimli vazn toifasida yana bir bor dunyoda tengsiz ekanini isbotladi.

Barcha raqiblar ustidan mutlaq ustunlik

-52 kg vazn toifasida yurtimiz sharafini himoya qilgan Keldiyorova musobaqa davomida benuqson harakat qildi:

  • Shohsupa sari mustahkam yo‘l: O‘zbekistonlik dzyudochi turnirning saralash va yarimfinal bosqichlarida barcha raqiblaridan ochiq-oydin mahorat va jismoniy ustunlik namoyish etib, finalga yo‘llanma oldi;

  • Finaldagi muddatidan avval g‘alaba: Hal qiluvchi bahsda Diyora Ozarbayjon vakilasiga qarshi tatamiga chiqib, raqibasini muddatidan avval sof g‘alaba bilan mag‘lub etdi va Oqtov turnirining chempionlik shohsupasiga ko‘tarildi;

  • Muvaffaqiyatli start: Mazkur oltin medal hamyurtimizning yangi Olimpiya sikligida yana katta g‘ayrat va chempionlik kayfiyati bilan kurashga qo‘shilganini ko‘rsatdi.

Parij triumfi va izchil muvaffaqiyatlar

Eslatib o‘tamiz, Diyora Keldiyorova Parij-2024 yozgi Olimpiya o‘yinlarida ham -52 kg vazn toifasida tarixiy g‘alabani qo‘lga kiritib, O‘zbekiston tarixidagi ilk dzyudochi ayol Olimpiya chempioniga aylangan edi. Uning Oqtovdagi ushbu navbatdagi oltin medali o‘zbek dzyudo maktabining qit’a va jahon sahnasidagi yetakchi mavqeini yana bir bor mustahkamladi.

Diyora KeldiyorovaParij-2024 Olimpiya o‘yinlariOqtov turnirO‘zbekiston milliy jamoasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Diyora Keldiyorovaning katta sportga qaytishi xalqaro maydonda e’tirof etildiDiyora Keldiyorovaning katta sportga qaytishi xalqaro maydonda e’tirof etildiKecha 21:17Diyora Keldiyorova qizalog‘i bilan: sportchi ilk bor qizining yuzini ko‘rsatdi (video)Diyora Keldiyorova qizalog‘i bilan: sportchi ilk bor qizining yuzini ko‘rsatdi (video)12 oktabr 15:35Diyora Keldiyorova tatamiga qaytmoqda: sana va turnir ma’lumDiyora Keldiyorova tatamiga qaytmoqda: sana va turnir ma’lum29 sentabr 17:24Diyora Keldiyorova tatamiga qaytdi: katta restart yaqinmi?Diyora Keldiyorova tatamiga qaytdi: katta restart yaqinmi?5 avgust 06:07Olimpiada chempionkasi Diyora Keldiyorova tug‘ilgan kunidan unutilmas lavhalar ulashdi (video)Olimpiada chempionkasi Diyora Keldiyorova tug‘ilgan kunidan unutilmas lavhalar ulashdi (video)13 iyul 15:07"Bu sirni hech qayerda aytmaganman, sizga aytyapman..."- Diyora Keldiyorova"Bu sirni hech qayerda aytmaganman, sizga aytyapman..."- Diyora Keldiyorova8 iyun 22:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...