Tarixiy revansh kutilmoqda: Diyora Keldiyorova va Uta Abe yana to‘qnash kelishi mumkin
Parij-2024 yozgi Olimpiya o‘yinlarida yaponiyalik afsonaviy dzyudochi Uta Abeni mag‘lub etib, butun dunyoni hayratda qoldirgan o‘zbekistonlik Olimpiada chempioni Diyora Keldiyorova yana bir bor o‘zining eng prinsipial raqibi bilan bir tatamida jam bo‘ladi.
Ma’lum bo‘lishicha, har ikki yulduz 5–6 dekabr kunlari Yaponiya poytaxti Tokio shahrida bo‘lib o‘tadigan nufuzli «Katta dubulg‘a» (Grand Slam) turnirida ishtirok etish uchun rasman ro‘yxatdan o‘tgan.
Tokio tatamisidagi intriga va asosiy tafsilotlar
Vazn toifasi: Har ikki atlet ayollar o‘rtasidagi -52 kg vazn toifasida medallar uchun kurash olib boradi.
Prinsipial to‘qnashuv: Uta Abe o‘z uyida — Tokio muxlislari ko‘z o‘ngida Parij Olimpiadasidagi sensatsion mag‘lubiyat uchun revansh olishga harakat qiladi, Diyora Keldiyorova esa o‘z ustunligini yana bir bor isbotlash imkoniyatiga ega bo‘ladi.
Turnir va ishtirokchilar haqida qisqacha ma’lumot
Ko‘rsatkichlar
Tafsilotlar
Musobaqa
Tokio «Katta dubulg‘a» (Grand Slam) turniri
O‘tkazilish sanasi
5–6 dekabr
Manzil
Tokio, Yaponiya
Vazn toifasi
Ayollar, -52 kg
Asosiy yulduzlar
Diyora Keldiyorova — Uta Abe
Sizningcha, agar Diyora Keldiyorova va Uta Abe Tokio tatamisida yana to‘qnash kelishsa, hamyurtimiz yaponiyalik raqibasini uning o‘z vatanida ham mag‘lub eta oladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek dzyudosi muxlislariga ushbu intizorlik bilan kutilayotgan yangilikni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…