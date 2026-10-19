«Hozir men yangi Diyoraman»: Keldiyorovani katta sportga qaytganidan so‘ng ilk intervyusi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Diyora Keldiyorova Qozog‘istondagi xalqaro turnirda -52 kg vazn toifasida oltin medalni qo‘lga kiritib, katta sportga muvaffaqiyatli qaytdi.
- Sportchi o‘zini yangi Diyoraman deb atab, ona sifatida yanada nazokatliroq bo‘lganini, ammo sport formasiga to‘liq qaytganini ta’kidladi.
- Uning ushbu g‘alabasi unga Xalqaro dzyudo federatsiyasi (IJF) jahon reytingida 100 ochko olib keldi.
Parij-2024 Olimpiya o‘yinlari chempioni, o‘zbek sportining yorqin yulduzi Diyora Keldiyorova farzandli bo‘lib, ma’lum tanaffusdan so‘ng yana katta sportga qaytdi.
Qozog‘istonning Aqtau shahrida bo‘lib o‘tgan xalqaro turnirda -52 kg vazn toifasida shohsupaning eng yuqori pog‘onasini egallagan chempion musobaqa yakunlangach, sportga qaytish jarayoni, jismoniy holati hamda onalik tuyg‘ulari haqida ilk bor samimiy fikrlarini o‘rtoqlashdi.
«Ona sifatida yanada nazokatliman»: Chempionning iqrori
Diyora Keldiyorova o‘zining ruhiy va jismoniy o‘zgarishlariga to‘xtalar ekan, hozir hayotining mutlaqo yangi sahifasi ochilganini ta’kidladi:
Yangi Diyora: «Ochig‘ini aytsam, Parij Olimpiadasidan oldingi sport formamga to‘liq qaytdim deb ayta olmayman. O‘shanda men boshqacha edim. Hozir men mutlaqo boshqa, yangi Diyoraman — ona sifatida yanada nazokatliman. Shunga qaramay, o‘zimni juda yaxshi his qilyapman», — dedi sportchi;
Natija emas, zavq muhim: «Shunchaki dzyudodan zavq olishni istayman. Men dzyudoni chin yurakdan yaxshi ko‘raman, u bilan yashayman va o‘z ishimdan qanchalik zavq olayotganim men uchun juda muhim»;
Onalik burchi va muhabbat: «Qizim uchun eng muhimi — men uning yonida bo‘lishim, uni bag‘rimga bosishim. Unga hozir faqat mehribon ona kerak. U mening qanday sportchi ekanligimni hali tushunmaydi, vaqti kelib bularning barchasini anglab yetar», — deya qo‘shimcha qildi u.
Barcha bahslarda toza g‘alaba — sof «ippon»lar seriyasi
Keldiyorova tanaffusdan keyingi ilk turniridayoq o‘zining yuksak mahoratini namoyish etdi:
Mutlaq ustunlik: 17 oktyabr kuni bo‘lib o‘tgan bahslarda hamyurtimiz finalgacha bo‘lgan barcha raqibalarini muddatidan oldin — sof «ippon» bahosi bilan mag‘lubiyatga uchratdi;
Oltin final: Hal qiluvchi bahsda ozarbayjonlik Farida Mirzayeva ustidan ishonchli g‘alaba qozonib, chempionlikni qo‘lga kiritdi;
Reyting uchun 100 ochko: Ushbu oltin medal evaziga Diyora Xalqaro dzyudo federatsiyasi (IJF) jahon reytingi hisobiga qimmatli 100 ochkoni yozdirib qo‘ydi.
Eslatib o‘tamiz, Diyora Keldiyorova 2024 yilda Parijda bo‘lib o‘tgan yozgi Olimpiya o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritib, o‘zbek dzyudosi tarixida ayollar o‘rtasidagi ilk Olimpiada chempioni sifatida tarixga kirgan, shundan so‘ng farzand tarbiyasi sabab yirik musobaqalarda vaqtincha ishtirok etmayotgan edi. Uning g‘alabali qaytishi muxlislarda katta quvonch uyg‘otdi.
Izohlar 0
…