«Hozir men yangi Diyoraman»: Keldiyorovani katta sportga qaytganidan so‘ng ilk intervyusi

·44·Sport
«Hozir men yangi Diyoraman»: Keldiyorovani katta sportga qaytganidan so‘ng ilk intervyusi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Diyora Keldiyorova Qozog‘istondagi xalqaro turnirda -52 kg vazn toifasida oltin medalni qo‘lga kiritib, katta sportga muvaffaqiyatli qaytdi.
  • Sportchi o‘zini yangi Diyoraman deb atab, ona sifatida yanada nazokatliroq bo‘lganini, ammo sport formasiga to‘liq qaytganini ta’kidladi.
  • Uning ushbu g‘alabasi unga Xalqaro dzyudo federatsiyasi (IJF) jahon reytingida 100 ochko olib keldi.

Parij-2024 Olimpiya o‘yinlari chempioni, o‘zbek sportining yorqin yulduzi Diyora Keldiyorova farzandli bo‘lib, ma’lum tanaffusdan so‘ng yana katta sportga qaytdi.

Qozog‘istonning Aqtau shahrida bo‘lib o‘tgan xalqaro turnirda -52 kg vazn toifasida shohsupaning eng yuqori pog‘onasini egallagan chempion musobaqa yakunlangach, sportga qaytish jarayoni, jismoniy holati hamda onalik tuyg‘ulari haqida ilk bor samimiy fikrlarini o‘rtoqlashdi.

«Ona sifatida yanada nazokatliman»: Chempionning iqrori

Diyora Keldiyorova o‘zining ruhiy va jismoniy o‘zgarishlariga to‘xtalar ekan, hozir hayotining mutlaqo yangi sahifasi ochilganini ta’kidladi:

  • Yangi Diyora: «Ochig‘ini aytsam, Parij Olimpiadasidan oldingi sport formamga to‘liq qaytdim deb ayta olmayman. O‘shanda men boshqacha edim. Hozir men mutlaqo boshqa, yangi Diyoraman — ona sifatida yanada nazokatliman. Shunga qaramay, o‘zimni juda yaxshi his qilyapman», — dedi sportchi;

  • Natija emas, zavq muhim: «Shunchaki dzyudodan zavq olishni istayman. Men dzyudoni chin yurakdan yaxshi ko‘raman, u bilan yashayman va o‘z ishimdan qanchalik zavq olayotganim men uchun juda muhim»;

  • Onalik burchi va muhabbat: «Qizim uchun eng muhimi — men uning yonida bo‘lishim, uni bag‘rimga bosishim. Unga hozir faqat mehribon ona kerak. U mening qanday sportchi ekanligimni hali tushunmaydi, vaqti kelib bularning barchasini anglab yetar», — deya qo‘shimcha qildi u.

Barcha bahslarda toza g‘alaba — sof «ippon»lar seriyasi

Keldiyorova tanaffusdan keyingi ilk turniridayoq o‘zining yuksak mahoratini namoyish etdi:

  • Mutlaq ustunlik: 17 oktyabr kuni bo‘lib o‘tgan bahslarda hamyurtimiz finalgacha bo‘lgan barcha raqibalarini muddatidan oldin — sof «ippon» bahosi bilan mag‘lubiyatga uchratdi;

  • Oltin final: Hal qiluvchi bahsda ozarbayjonlik Farida Mirzayeva ustidan ishonchli g‘alaba qozonib, chempionlikni qo‘lga kiritdi;

  • Reyting uchun 100 ochko: Ushbu oltin medal evaziga Diyora Xalqaro dzyudo federatsiyasi (IJF) jahon reytingi hisobiga qimmatli 100 ochkoni yozdirib qo‘ydi.

Eslatib o‘tamiz, Diyora Keldiyorova 2024 yilda Parijda bo‘lib o‘tgan yozgi Olimpiya o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritib, o‘zbek dzyudosi tarixida ayollar o‘rtasidagi ilk Olimpiada chempioni sifatida tarixga kirgan, shundan so‘ng farzand tarbiyasi sabab yirik musobaqalarda vaqtincha ishtirok etmayotgan edi. Uning g‘alabali qaytishi muxlislarda katta quvonch uyg‘otdi.

Diyora KeldiyorovaParij-2024 Olimpiya o‘yinlariIJFAqtau
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Diyora Keldiyorova xalqaro musobaqada oltin medalni qo‘lga kiritdiDiyora Keldiyorova xalqaro musobaqada oltin medalni qo‘lga kiritdi17 oktabr 19:05Aqtauda gipermarket yonida avtomobil yondi (video)Aqtauda gipermarket yonida avtomobil yondi (video)11 sentabr 21:39O‘zbekiston dzyudo terma jamoasi Aktau Asian Open 2026 da 6 ta medalni qo‘lga kiritdiO‘zbekiston dzyudo terma jamoasi Aktau Asian Open 2026 da 6 ta medalni qo‘lga kiritdiKecha 18:23“Bunchalik mashhurman deb o‘ylamagandim”: Diyora Keldiyorova o‘z taassurotlarini oshkor qildi“Bunchalik mashhurman deb o‘ylamagandim”: Diyora Keldiyorova o‘z taassurotlarini oshkor qildiKecha 12:36Diyora Keldiyorova Oqtovdagi zafardan so‘ng navbatdagi katta rejasini ochiqladiDiyora Keldiyorova Oqtovdagi zafardan so‘ng navbatdagi katta rejasini ochiqladiKecha 07:16Diyora Keldiyorova Oqtovdagi turnirda oltin medalni qanday qo‘lga kiritdi? (video)Diyora Keldiyorova Oqtovdagi turnirda oltin medalni qanday qo‘lga kiritdi? (video)17 oktabr 22:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya