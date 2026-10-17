Bavariya Myunxen — RB Leypsig: tarkiblar va jonli matn
Germaniya Bundesligasi doirasidagi Bavariya Myunxen — RB Leypsig uchrashuvi 17 oktyabr, 21:30 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Bavariya Myunxen boshlang‘ich tarkibi: 40. Urbig J., 11. Braun N., 14. Dias L., 9. Keyn G., 6. Kimmix J., 3. Kim Min Chje, 27. Laymer K., 17. Olise M., 45. Pavlovich A., 34. Saybari I., 2. Upamekano D.
Bavariya Myunxen zaxiradagilari: 8. Bishof T., 23. Boe S., 19. Devis A., 7. Gnabri S., 21. Ito X., 42. Karl L., 44. Stanishich J., 4. Ta J., 26. Ulrayx S.
Bavariya Myunxen bosh murabbiyi: Kompani V.
RB Leypsig boshlang‘ich tarkibi: 26. Vandevoordt M., 6. Banzuzi E., 21. El-Aynaui N., 10. Gruda B., 16. Klostermann L., 23. Lukeba K., 28. Nkunku K., 7. Nusa A., 4. Orban V., 22. Raum D. (kapitan), 20. Rayts R.
RB Leypsig zaxiradagilari: 17. Baku R., 3. Esteve M., 35. Finkgrafe M., 27. Gomis T., 39. Xenriks B., 30. Maksimovich A., 1. Nyuland O., 40. Romulo Kardoso, 13. Zeyvald N.
RB Leypsig bosh murabbiyi: Demichelis M.
Izohlar 0
…