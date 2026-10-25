Frayburg — Bavariya Myunxen: tarkiblar va jonli matn
Germaniya Bundesligasi doirasidagi Frayburg — Bavariya Myunxen uchrashuvi 25 oktyabr, 21:30 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Frayburg boshlang‘ich tarkibi: 1. Bakxaus M., 19. Beste Y., 8. Eggeshtayn M., 28. Ginter M., 9. Xyoler L., 3. Linxart P., 33. Makengo J., 6. Osterxage P., 7. Sherxant D., 14. Suzuki Yu., 29. Troy P.
Frayburg bosh murabbiyi: Shuster Y.
Bavariya Myunxen boshlang‘ich tarkibi: 40. Urbig J., 8. Bishof T., 11. Braun N., 7. Gnabri S., 9. Keyn G., 42. Karl L., 27. Laymer K., 17. Olise M., 44. Stanishich J., 4. Ta J., 2. Upamekano D.
Bavariya Myunxen bosh murabbiyi: Denks A.
Jonli reportaj0-2 JONLI
45+5
O‘yin: Frayburg - Bavariya Myunxen. Hisob: 0-2. Sharh: Uchrashuvda birinchi bo‘lim yakunlandi.
45+2
Lennart Karl (Bavariya Myunxen) to‘pni himoyachilar ustidan jarima maydonchasiga oshirib bermoqchi bo‘ldi, ammo himoyachilardan biri o‘z vaqtida to‘pga yetib kelib, xavfni bartaraf etdi.
45
O‘yinning asosiy vaqtiga 4 daqiqa qo‘shib berildi.
42
Serj Gnabri (Bavariya Myunxen) ajoyib uzatmani qabul qilib oldi, darvozabon bilan birga-bir vaziyatga chiqdi va to‘pni darvozaning chap quyi burchagiga joylab qo‘ydi. Dahshatli zarba!
42
Serj Gnabri (Bavariya Myunxen) raqib himoyachisini aldab o‘tdi va uzoq masofadan zarba berishga qaror qildi, ammo bu noto‘g‘ri qaror bo‘lib chiqdi, chunki to‘p darvoza to‘sinidan ancha yuqorilab uchib ketdi.
39
Bavariya burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo himoyachilarning ishonchli harakati tufayli gol urish imkoniyati yo‘qqa chiqdi.
39
Tom Bishof (Bavariya Myunxen) jamoadoshlaridan birining boshiga mo‘ljallab jarima maydonchasi ichiga xavfli uzatmani amalga oshirdi, ammo himoyachi hujumchilardan balandroq sakrab, xavfni bartaraf etdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Bavariya Myunxen burchak zarbasidan gol urish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
39
Bavariya Myunxen jamoaviy o‘yinni namoyish etib, qisqa paslar va bir-ikki teginish orqali raqib himoyasini yorib o‘tishga va tezkor qarshi hujumda zarba berishga urinmoqda.
34
Bavariya burchak zarbasidan unumli foydalana olmadi, Mio Bakxaus (Frayburg) sakrab to‘pni egallab oldi.
34
Bavariya Myunxen burchak zarbasiga ega bo‘ldi. Bosh hakam va uning yordamchilaridan biri burchak bayroqchasini ko‘rsatishdi. Nataniel Braun (Bavariya Myunxen) jarima maydonchasi tashqarisidan darvozaga pastlab boruvchi zarba yo‘lladi, Mio Bakxaus esa mahorat bilan to‘pni qaytarib yubordi.
33
Bavariya Myunxen futbolchilari ajoyib qisqa paslar va to‘pni tezkor harakatlantirish orqali o‘yin ko‘rsatishmoqda. Ular raqib himoyasini yorib o‘tish va tezkor qarshi hujumda zarba berish uchun qulay vaziyat kutishmoqda.
28
Serj Gnabri (Bavariya Myunxen) jarima maydonchasi tashqarisidan darvozaga zarba berdi, ammo to‘p o‘ng ustun yonidan ancha o‘tib ketdi.
25
Hakam qat’iy harakat qildi va Lukas Xolerni (Frayburg) haqli ravishda sariq kartochka bilan jazoladi.
25
Maykl Olise (Bavariya Myunxen) jarima maydonchasi tashqarisidan Mio Bakxaus darvozasiga zarba yo‘lladi, ammo darvozabon to‘pni qaytarib qoldi.
18
Bavariya Myunxendan ajoyib harakat. O‘yinchilar to‘pni nazorat qilishmoqda, asosan bir teginishda pas uzatishmoqda. Ular hozir o‘yin sur’atini o‘z qo‘llarida ushlab turishibdi.
16
Dayo Upamekano (Bavariya Myunxen) ajoyib uzatmani qabul qilib oldi va to‘pni darvozaning o‘ng ustuni ichiga yo‘lladi. Qanday ajoyib zarba!
13
Yan-Niklas Beste (Frayburg) darvoza tomon zarba berishga qaror qildi, ammo uning urinishi himoyachilardan biri tomonidan to‘sib qolingani sababli darvozabon uchun xavf tug‘dirmadi.
13
Frayburg burchak zarbasidan to‘pni markazga uzatdi, ammo uzatma juda kuchli chiqdi va to‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi.
13
Jonatan Ta (Bavariya Myunxen) raqibining to‘pga egalik qilishiga yo‘l qo‘ymaslik uchun uni ushlab qoldi va bosh hakam vaziyatni ko‘rib, qoidabuzarlik uchun hushtak chaldi.
9
Frayburg qisqa paslar va bir-ikki teginish orqali to‘pni o‘z nazoratida ushlab turibdi.
4
Bavariya Myunxen hozirgi vaqtda to‘pni nazorat qilgan holda o‘ynamoqda va o‘yinni boshqarmoqda. Ular bir o‘yinchidan ikkinchisiga aniq paslarni amalga oshirib, raqibning to‘pni olib qo‘yishini qiyinlashtirmoqda.
1
Bugungi o‘yin endigina boshlandi, o‘yindan zavq oling!
21:30
Frayburg o‘yinni boshlab beradi.
21:30
Bugungi uchrashuvning bosh hakami Feliks Svayer bo‘ladi.
21:30
Biz endi boshlang‘ich tarkiblarni bilib oldik. Ularni ushbu o‘yinning tafsilotlarida topishingiz mumkin.
21:30
Salom va bizning matnli jonli sharhimizga xush kelibsiz! Biz sizga o‘yinda sodir bo‘layotgan barcha voqealar haqida tezkor ma’lumotlarni taqdim etib boramiz. Boshlang‘ich tarkiblar juda yaqin vaqt ichida e’lon qilinadi.
Izohlar 0
…