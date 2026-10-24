RB Leypsig — Elversberg: tarkiblar va jonli matn
Germaniya Bundesligasi doirasidagi RB Leypsig — Elversberg uchrashuvi 24 oktyabr, 18:30 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
RB Leypsig boshlang‘ich tarkibi: 1. Nyuland O., 6. Banzuzi E., 21. El-Aynaui N., 3. Esteve M., 35. Finkgrafe M., 27. Gomis T., 39. Xenriks B., 30. Maksimovich A., 7. Nusa A., 4. Orban V., 20. Rayts R.
RB Leypsig zaxiradagilari: 17. Baku R., 14. Baumgartner K., 10. Gruda B., 2. Kone A., 23. Lukeba K., 22. Raum D., 40. Romulo Kardoso, 13. Zeyvald N., 26. Vandevoordt M.
RB Leypsig bosh murabbiyi: Sikler A.
Elversberg boshlang‘ich tarkibi: 20. Kristof N., 21. Gyunter L., 30. Gyamera Dj., 43. Kaydel F., 7. Krattenmaxer M., 42. Mokva Ntusu D., 25. Petkov L., 19. Pinkert L., 8. Poreba L., 31. Ror M., 17. Shmal F.
Elversberg zaxiradagilari: 15. Adam R., 28. Boss T., 39. Kempbell K., 6. Konde A., 9. Futkeu N., 3. Le Jonkur F., 2. Mikelson N., 40. Oneka F., 26. Zirx L.
Elversberg bosh murabbiyi: Vagner V.
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