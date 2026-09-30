Oltinga bir qadam: Abdurahim Nutfulloyev Aichi–Nagoyada kumush oldi
Aichi–Nagoyada O‘zbekiston delegatsiyasi yana bir medalga ega chiqdi. Dzyudo bo‘yicha –66 kilogramm vazn toifasida ishtirok etgan Abdurahim Nutfulloyev finalga qadar yetib borib, yakunda kumush medal sohibi bo‘ldi.
Hal qiluvchi bahsda hamyurtimiz mo‘g‘ulistonlik Yolk Kazirbekka imkoniyatni boy berdi va musobaqani ikkinchi o‘rinda yakunladi.
Bu haqda O‘zbekiston Respublikasi Sport vazirligi xabar berdi.
Finaldagi hal qiluvchi bahs
–66 kilogramm vazn toifasidagi final Nutfulloyev uchun Osiyo o‘yinlaridagi eng muhim bellashuv bo‘ldi. U chempionlik uchun Mo‘g‘uliston vakili Yolk Kazirbekka qarshi tatamiga chiqdi.
Biroq bu safar raqib ustun keldi. Natijada Nutfulloyev oltin medalga bir qadam qolgan holda kumush medal bilan kifoyalandi.
O‘zbekiston dzyudosiga yana bir sovrin
Nutfulloyevning natijasi Aichi–Nagoyada O‘zbekiston dzyudosi uchun navbatdagi sovrin bo‘ldi.
Finalgacha bo‘lgan muvaffaqiyatli ishtirokidan so‘ng hamyurtimiz shohsupaning ikkinchi pog‘onasidan joy oldi va O‘zbekiston hisobiga yana bir qimmatli medalni qo‘shdi.
Abdurahim Nutfulloyev — Osiyo o‘yinlari kumush medali sohibi!
Aichi va Nagoyadagi musobaqalar davom etmoqda. O‘zbekiston sportchilari oldinda yana bir qator medallar uchun bahslarni o‘tkazadi. Nutfulloyevning kumushi esa bugungi kunning navbatdagi quvonchli natijalaridan biri bo‘ldi.
Izohlar 0
…