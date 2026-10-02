Muzaffarbek To‘raboyev yana Osiyo chempioni: Mezbon sportchi taslim etildi

·55·Sport
Muzaffarbek To‘raboyev yana Osiyo chempioni: Mezbon sportchi taslim etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Muzaffarbek To‘raboyev Aichi–Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida +100 kg vazn toifasida dzyudo bo‘yicha chempionlikni qo‘lga kiritdi.
  • Hal qiluvchi bahsda u mezbon Yaponiya vakilini mag‘lub etib, O‘zbekistonga navbatdagi oltin medalni taqdim etdi.
  • To‘raboyevning ushbu g‘alabasi uni ikki karra Osiyo o‘yinlari chempioniga aylantirdi.

Aichi–Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston delegatsiyasi hisobiga navbatdagi oltin medal qo‘shildi. Dzyudo bo‘yicha milliy terma jamoamiz a’zosi Muzaffarbek To‘raboyev +100 kg vazn toifasida chempionlikni qo‘lga kiritdi.

Hal qiluvchi bahsda hamyurtimiz mezbon Yaponiya vakiliga qarshi tatamiga chiqdi. To‘raboyev raqibini mag‘lub etib, Aichi–Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarining oltin medaliga ega bo‘ldi.

Finalda mezbon sportchi ham To‘raboyevni to‘xtata olmadi

+100 kg vazn toifasidagi chempionlik uchun kechgan final bahsida Muzaffarbek To‘raboyev uchun raqib maydoni ham, mezbonning qo‘llab-quvvatlashi ham to‘siq bo‘la olmadi.

O‘zbekistonlik dzyudochi hal qiluvchi bellashuvda g‘alaba qozonib, shohsupaning eng yuqori pog‘onasidan joy oldi.

Muzaffarbek To‘raboyev Aichi–Nagoya-2026da O‘zbekistonga navbatdagi oltin medalni taqdim etdi.

To‘raboyev — ikki karra Osiyo o‘yinlari chempioni

Bu chempionlik Muzaffarbek To‘raboyev uchun alohida ahamiyatga ega.

Hamyurtimiz shu tariqa ikkinchi bor Osiyo o‘yinlari chempioni bo‘ldi. U avvalgi Osiyo o‘yinlarida ham o‘z vazn toifasida oltin medalga ega chiqqan edi.

Endi To‘raboyev o‘z kolleksiyasiga Aichi–Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarining oltin medalini ham qo‘shdi.

O‘zbekiston dzyudosidan yana bir katta natija

To‘raboyevning chempionligi O‘zbekiston dzyudosi uchun ham navbatdagi muhim natija bo‘ldi.

Osiyo o‘yinlarining eng og‘ir vazn toifalaridan birida tatamiga chiqqan hamyurtimiz musobaqani chempion sifatida yakunladi.

Shu tariqa, Muzaffarbek To‘raboyev Aichi–Nagoya-2026da O‘zbekiston sharafini munosib himoya qilib, mamlakatimiz delegatsiyasiga yana bir oltin medalni taqdim etdi.

Ma’lumot uchun, bu haqda O‘zbekiston Respublikasi Sport vazirligi xabar berdi.

Muzaffarbek To‘raboyevAichi–Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlariO‘zbekiston dzyudoO‘zbekiston Sport vazirligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jalgasbay Berdimuratov 9:1 bilan bronza medalini qo‘lga kiritdiJalgasbay Berdimuratov 9:1 bilan bronza medalini qo‘lga kiritdi30 sentabr 18:52Abdumalik Xalakov Osiyo chempioni bo‘ldi: Finalda koreyalik bokschi taslim etildiAbdumalik Xalakov Osiyo chempioni bo‘ldi: Finalda koreyalik bokschi taslim etildiBugun 14:41O‘zbekiston velotrekda ham medal oldi: juftlik bronza sohibi bo‘ldiO‘zbekiston velotrekda ham medal oldi: juftlik bronza sohibi bo‘ldiBugun 14:32To‘rabek Xabibullayev Xitoy vakilini mag‘lub etib, chempion bo‘ldiTo‘rabek Xabibullayev Xitoy vakilini mag‘lub etib, chempion bo‘ldiBugun 12:15Feruza Kazakova Osiyo o‘yinlarida bronza medalini qo‘lga kiritdiFeruza Kazakova Osiyo o‘yinlarida bronza medalini qo‘lga kiritdi30 sentabr 10:45Oltinga bir qadam: Abdurahim Nutfulloyev Aichi–Nagoyada kumush oldiOltinga bir qadam: Abdurahim Nutfulloyev Aichi–Nagoyada kumush oldi30 sentabr 18:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi