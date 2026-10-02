Muzaffarbek To‘raboyev yana Osiyo chempioni: Mezbon sportchi taslim etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Muzaffarbek To‘raboyev Aichi–Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida +100 kg vazn toifasida dzyudo bo‘yicha chempionlikni qo‘lga kiritdi.
- Hal qiluvchi bahsda u mezbon Yaponiya vakilini mag‘lub etib, O‘zbekistonga navbatdagi oltin medalni taqdim etdi.
- To‘raboyevning ushbu g‘alabasi uni ikki karra Osiyo o‘yinlari chempioniga aylantirdi.
Aichi–Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston delegatsiyasi hisobiga navbatdagi oltin medal qo‘shildi. Dzyudo bo‘yicha milliy terma jamoamiz a’zosi Muzaffarbek To‘raboyev +100 kg vazn toifasida chempionlikni qo‘lga kiritdi.
Hal qiluvchi bahsda hamyurtimiz mezbon Yaponiya vakiliga qarshi tatamiga chiqdi. To‘raboyev raqibini mag‘lub etib, Aichi–Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarining oltin medaliga ega bo‘ldi.
Finalda mezbon sportchi ham To‘raboyevni to‘xtata olmadi
+100 kg vazn toifasidagi chempionlik uchun kechgan final bahsida Muzaffarbek To‘raboyev uchun raqib maydoni ham, mezbonning qo‘llab-quvvatlashi ham to‘siq bo‘la olmadi.
O‘zbekistonlik dzyudochi hal qiluvchi bellashuvda g‘alaba qozonib, shohsupaning eng yuqori pog‘onasidan joy oldi.
Muzaffarbek To‘raboyev Aichi–Nagoya-2026da O‘zbekistonga navbatdagi oltin medalni taqdim etdi.
To‘raboyev — ikki karra Osiyo o‘yinlari chempioni
Bu chempionlik Muzaffarbek To‘raboyev uchun alohida ahamiyatga ega.
Hamyurtimiz shu tariqa ikkinchi bor Osiyo o‘yinlari chempioni bo‘ldi. U avvalgi Osiyo o‘yinlarida ham o‘z vazn toifasida oltin medalga ega chiqqan edi.
Endi To‘raboyev o‘z kolleksiyasiga Aichi–Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarining oltin medalini ham qo‘shdi.
O‘zbekiston dzyudosidan yana bir katta natija
To‘raboyevning chempionligi O‘zbekiston dzyudosi uchun ham navbatdagi muhim natija bo‘ldi.
Osiyo o‘yinlarining eng og‘ir vazn toifalaridan birida tatamiga chiqqan hamyurtimiz musobaqani chempion sifatida yakunladi.
Shu tariqa, Muzaffarbek To‘raboyev Aichi–Nagoya-2026da O‘zbekiston sharafini munosib himoya qilib, mamlakatimiz delegatsiyasiga yana bir oltin medalni taqdim etdi.
Ma’lumot uchun, bu haqda O‘zbekiston Respublikasi Sport vazirligi xabar berdi.
Izohlar 0
…