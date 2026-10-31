Fransiyada sensatsiya: “Lill” 3-o‘ringa ko‘tarildi, “Lans” esa muhim ochkolarni boy berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Fransiya 1-ligasining 9-turida «Lill» klubi «Lans» ustidan 1:0 hisobida g‘alaba qozonib, turnir jadvalida 3-o‘ringa ko‘tarilib oldi.
- Uchrashuvdagi yagona golni 86-daqiqada zaxiradan maydonga tushgan Olive Jiru kiritdi.
- Ushbu mag‘lubiyatdan so‘ng 14 ochkoga ega «Lans»
- 7-o‘rinda qolib ketdi va Chempionlar ligasi zonasidan uzoqlashdi.
Fransiya 1-ligasining 9-turidan o‘rin olgan shiddatli Shimol derbisida muxlislar haqiqiy klassik futbol jangiga guvoh bo‘ldi. O‘z maydonida prinsipial raqibi «Lans»ni qabul qilgan «Lill» klubi dramatik kechgan bellashuvda 1:0 hisobida minimal va o‘ta qimmatli g‘alabani qo‘lga kiritdi.
Uchrashuv taqdiri so‘nggi daqiqalarda murabbiyning nozik taktik yurishi evaziga hal bo‘ldi. Zaxiradan maydonga tushgan faxriy to‘purar Olive Jiru raqib darvozasini ishg‘ol qilib, bahsning bosh qahramoniga aylandi.
Hal qiluvchi 86-daqiqa va tajribaning g‘alabasi
Murosasiz pozitsion kurashlar va yuqori pressing ostida kechgan uchrashuvning eng qaynoq nuqtalari quyidagicha bo‘ldi:
«Joker»ning maydonga tushishi: Uchrashuvning 73-daqiqasigacha hisob ochilmagach, «Lill» bosh murabbiyi hujum chizig‘ini kuchaytirish uchun Olive Jiruni jangga tashladi;
86-daqiqadagi «oltin» zarba: Maydonga tushganidan 13 daqiqa o‘tib, fransuz hujumchisi o‘zining boy tajribasi va jarima maydonidagi sovuqqonligini namoyish etdi hamda darvozani aniq nishonga olib, stadionni larzaga soldi;
Mudofaa mustahkamligi: Qolgan daqiqalarda va hakam tomonidan qo‘shib berilgan vaqtda mezbonlar raqib bosimini to‘liq bartaraf etib, g‘alabali hisobni saqlab qolishga muvaffaq bo‘lishdi.
Musobaqa jadvalidagi sakrash: «Lill» kuchli uchlikda
Ushbu derbidagi g‘alaba Fransiya chempionati turnir jadvalining yuqori qismida muhim o‘zgarishlarni keltirib chiqardi:
3-o‘ringa ko‘tarilish: Muhim 3 ochkoni naqd qilgan «Lill» o‘z ochkolari sonini 16 taga yetkazib, to‘g‘ridan to‘g‘ri kuchli uchlik — 3-pog‘onaga ko‘tarilib oldi;
«Lans»ning chekinishi: Muhim bellashuvda mag‘lub bo‘lgan mehmonlar esa 14 ochko bilan 7-o‘rinda qolib ketdi va Chempionlar ligasi zonasidan bir oz uzoqlashdi.
Liga 1. 9-tur tarkiblari:
«Lill»: Ozer, Perro (Verdonk, 78), Ngoy, Ribeyro, Goffi, Mukau (Jiru, 73), Benjamin, Bentaleb, Mbappe (Bakva, 73), Xaraldsson (Perren, 90), Soriba;
«Lans»: Risser, Todibo (Kadile, 62), Baydu, Agilar, Kyuizans, Aydara (Bulatovich, 80), Abdulhamid, Yudol, Sotoka (Anonio, 62), Torgan Azar (Ivanovich, 69), Toven.
Shimol derbisidagi bu g‘alaba «Lill» uchun nafaqat mahalliy raqobatdagi muhim ustunlik, balki mavsum yakunida yevrokuboklar yo‘llanmasi uchun kechayotgan kurashda ulkan ruhiy turtki bo‘lib xizmat qiladi.
Izohlar 0
…