Fransiyada sensatsiya: “Lill” 3-o‘ringa ko‘tarildi, “Lans” esa muhim ochkolarni boy berdi

·52·Sport
Fransiyada sensatsiya: “Lill” 3-o‘ringa ko‘tarildi, “Lans” esa muhim ochkolarni boy berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Fransiya 1-ligasining 9-turida «Lill» klubi «Lans» ustidan 1:0 hisobida g‘alaba qozonib, turnir jadvalida 3-o‘ringa ko‘tarilib oldi.
  • Uchrashuvdagi yagona golni 86-daqiqada zaxiradan maydonga tushgan Olive Jiru kiritdi.
  • Ushbu mag‘lubiyatdan so‘ng 14 ochkoga ega «Lans»
  • 7-o‘rinda qolib ketdi va Chempionlar ligasi zonasidan uzoqlashdi.

Fransiya 1-ligasining 9-turidan o‘rin olgan shiddatli Shimol derbisida muxlislar haqiqiy klassik futbol jangiga guvoh bo‘ldi. O‘z maydonida prinsipial raqibi «Lans»ni qabul qilgan «Lill» klubi dramatik kechgan bellashuvda 1:0 hisobida minimal va o‘ta qimmatli g‘alabani qo‘lga kiritdi.

Uchrashuv taqdiri so‘nggi daqiqalarda murabbiyning nozik taktik yurishi evaziga hal bo‘ldi. Zaxiradan maydonga tushgan faxriy to‘purar Olive Jiru raqib darvozasini ishg‘ol qilib, bahsning bosh qahramoniga aylandi.

Hal qiluvchi 86-daqiqa va tajribaning g‘alabasi

Murosasiz pozitsion kurashlar va yuqori pressing ostida kechgan uchrashuvning eng qaynoq nuqtalari quyidagicha bo‘ldi:

  • «Joker»ning maydonga tushishi: Uchrashuvning 73-daqiqasigacha hisob ochilmagach, «Lill» bosh murabbiyi hujum chizig‘ini kuchaytirish uchun Olive Jiruni jangga tashladi;

  • 86-daqiqadagi «oltin» zarba: Maydonga tushganidan 13 daqiqa o‘tib, fransuz hujumchisi o‘zining boy tajribasi va jarima maydonidagi sovuqqonligini namoyish etdi hamda darvozani aniq nishonga olib, stadionni larzaga soldi;

  • Mudofaa mustahkamligi: Qolgan daqiqalarda va hakam tomonidan qo‘shib berilgan vaqtda mezbonlar raqib bosimini to‘liq bartaraf etib, g‘alabali hisobni saqlab qolishga muvaffaq bo‘lishdi.

Musobaqa jadvalidagi sakrash: «Lill» kuchli uchlikda

Ushbu derbidagi g‘alaba Fransiya chempionati turnir jadvalining yuqori qismida muhim o‘zgarishlarni keltirib chiqardi:

  • 3-o‘ringa ko‘tarilish: Muhim 3 ochkoni naqd qilgan «Lill» o‘z ochkolari sonini 16 taga yetkazib, to‘g‘ridan to‘g‘ri kuchli uchlik — 3-pog‘onaga ko‘tarilib oldi;

  • «Lans»ning chekinishi: Muhim bellashuvda mag‘lub bo‘lgan mehmonlar esa 14 ochko bilan 7-o‘rinda qolib ketdi va Chempionlar ligasi zonasidan bir oz uzoqlashdi.

Liga 1. 9-tur tarkiblari:

  • «Lill»: Ozer, Perro (Verdonk, 78), Ngoy, Ribeyro, Goffi, Mukau (Jiru, 73), Benjamin, Bentaleb, Mbappe (Bakva, 73), Xaraldsson (Perren, 90), Soriba;

  • «Lans»: Risser, Todibo (Kadile, 62), Baydu, Agilar, Kyuizans, Aydara (Bulatovich, 80), Abdulhamid, Yudol, Sotoka (Anonio, 62), Torgan Azar (Ivanovich, 69), Toven.

Shimol derbisidagi bu g‘alaba «Lill» uchun nafaqat mahalliy raqobatdagi muhim ustunlik, balki mavsum yakunida yevrokuboklar yo‘llanmasi uchun kechayotgan kurashda ulkan ruhiy turtki bo‘lib xizmat qiladi.

LillLansFransiya 1-ligasiShimol derbisi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lill — Lans: tarkiblar va jonli matnLill — Lans: tarkiblar va jonli matnBugun 00:08Monako — Lill: tarkiblar va jonli matnMonako — Lill: tarkiblar va jonli matn25 oktabr 18:15Lill — Brest: tarkiblar va jonli matnLill — Brest: tarkiblar va jonli matn17 oktabr 23:04Trua — Lans: tarkiblar va jonli matnTrua — Lans: tarkiblar va jonli matn17 oktabr 22:475 ta golda ishtirok etgan Ashraf Hakimi Fransiya chempionatini larzaga soldi5 ta golda ishtirok etgan Ashraf Hakimi Fransiya chempionatini larzaga soldiBugun 07:06Lyo-Avr — PSJ: tarkiblar va jonli matnLyo-Avr — PSJ: tarkiblar va jonli matnKecha 22:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi