Muhiddin Mamajonov IBA Nomad 16 kechasida raqibini dahshatli nokautga uchratdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Muhiddin Mamajonov IBA Nomad 16 turnirida Tojikiston vakili Shohruz Davlatovni ikkinchi raundda nokautga uchratdi.
- Ushbu g‘alaba Mamajonovning qo‘lqopsiz janglardagi kuchini va tajribasini ko‘rsatdi.
- Bu zafar uning xalqaro arenada yanada yirik janglarda ishtirok etishiga yo‘l ochadi.
Poytaxt Toshkent shahrida aralash yakkakurash va jang san’ati ixlosmandlari diqqat markazida bo‘lib turgan qo‘lqopsiz janglar bo‘yicha nufuzli IBA Nomad 16 turniri keskin va murosasiz bahslarga boy bo‘lmoqda.
Musobaqa doirasida professional MMAdagi yorqin janglari orqali muxlislar mehrini qozongan o‘zbekistonlik taniqli yakkakurash ustasi Muhiddin Mamajonov Tojikiston vakili Shohruz Davlatovga qarshi oktagon-ringga ko‘tarildi.
Ikkinchi raunddagi hal qiluvchi nokaut
O‘rta vazn toifasida 3 raund etib belgilangan mazkur qarama-qarshilik dastlabki soniyalardan ochiq va keskin zarbalar almashinuvi ostida boshlandi:
Dastlabki bosim va nazorat: Jangchilar dastlabki besh daqiqalikda bir-birlarini sinchkovlik bilan o‘rganib, kuchli zarbalar bilan bosim uyushtirishdi;
Muddatidan avval to‘xtatilgan bahs: Ikkinchi raund davom etayotgan pallada Muhiddin Mamajonov raqibining himoyasidagi ochiqlikdan unumli foydalanib, aniq va halokatli zarba yo‘lladi;
Sof nokaut: Mazkur og‘ir zarbadan so‘ng tojikistonlik jangchi Shohruz Davlatov oyoqda tura olmadi va hakam jangni zudlik bilan to‘xtatib, sof nokaut qayd etdi.
Toshkentdagi oqshom qahramonlari
Mamajonovning ushbu tomoshabop va tezkor g‘alabasi poytaxtdagi jang oqshomiga tashrif buyurgan minglab muxlislarning olqishiga sazovor bo‘ldi:
Mahorat va tajriba: Mahalliy MMA maydonlarida katta maktab o‘tagan sportchimiz qo‘lqopsiz kurashlarning qattiq reglamentiga tez moslasha olishini va yuqori nokautchilik kuchini yana bir bor isbotladi;
Keyingi qadamlar: IBA Nomad seriyasidagi bunday ishonchli zafar hamyurtimiz uchun xalqaro promoushenlarda yangi va yanada kattaroq reyting janglariga yo‘l ochadi.
Toshkent mezbonlik qilgan IBA Nomad 16 turniri mahalliy sportchilarimizning yakkakurashning turli yo‘nalishlarida raqobatbardosh va kuchli ekanini yana bir bor ko‘rsatib berdi.
Izohlar 0
…