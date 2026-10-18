Muhiddin Mamajonov IBA Nomad 16 kechasida raqibini dahshatli nokautga uchratdi (video)

·99·Sport
Muhiddin Mamajonov IBA Nomad 16 kechasida raqibini dahshatli nokautga uchratdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Muhiddin Mamajonov IBA Nomad 16 turnirida Tojikiston vakili Shohruz Davlatovni ikkinchi raundda nokautga uchratdi.
  • Ushbu g‘alaba Mamajonovning qo‘lqopsiz janglardagi kuchini va tajribasini ko‘rsatdi.
  • Bu zafar uning xalqaro arenada yanada yirik janglarda ishtirok etishiga yo‘l ochadi.

Poytaxt Toshkent shahrida aralash yakkakurash va jang san’ati ixlosmandlari diqqat markazida bo‘lib turgan qo‘lqopsiz janglar bo‘yicha nufuzli IBA Nomad 16 turniri keskin va murosasiz bahslarga boy bo‘lmoqda.

Musobaqa doirasida professional MMAdagi yorqin janglari orqali muxlislar mehrini qozongan o‘zbekistonlik taniqli yakkakurash ustasi Muhiddin Mamajonov Tojikiston vakili Shohruz Davlatovga qarshi oktagon-ringga ko‘tarildi.

Muhiddin Mamajonov IBA Nomad 16 kechasida raqibini dahshatli nokautga uchratdi (video)

Ikkinchi raunddagi hal qiluvchi nokaut

O‘rta vazn toifasida 3 raund etib belgilangan mazkur qarama-qarshilik dastlabki soniyalardan ochiq va keskin zarbalar almashinuvi ostida boshlandi:

  • Dastlabki bosim va nazorat: Jangchilar dastlabki besh daqiqalikda bir-birlarini sinchkovlik bilan o‘rganib, kuchli zarbalar bilan bosim uyushtirishdi;

  • Muddatidan avval to‘xtatilgan bahs: Ikkinchi raund davom etayotgan pallada Muhiddin Mamajonov raqibining himoyasidagi ochiqlikdan unumli foydalanib, aniq va halokatli zarba yo‘lladi;

  • Sof nokaut: Mazkur og‘ir zarbadan so‘ng tojikistonlik jangchi Shohruz Davlatov oyoqda tura olmadi va hakam jangni zudlik bilan to‘xtatib, sof nokaut qayd etdi.

Toshkentdagi oqshom qahramonlari

Mamajonovning ushbu tomoshabop va tezkor g‘alabasi poytaxtdagi jang oqshomiga tashrif buyurgan minglab muxlislarning olqishiga sazovor bo‘ldi:

  • Mahorat va tajriba: Mahalliy MMA maydonlarida katta maktab o‘tagan sportchimiz qo‘lqopsiz kurashlarning qattiq reglamentiga tez moslasha olishini va yuqori nokautchilik kuchini yana bir bor isbotladi;

  • Keyingi qadamlar: IBA Nomad seriyasidagi bunday ishonchli zafar hamyurtimiz uchun xalqaro promoushenlarda yangi va yanada kattaroq reyting janglariga yo‘l ochadi.

Toshkent mezbonlik qilgan IBA Nomad 16 turniri mahalliy sportchilarimizning yakkakurashning turli yo‘nalishlarida raqobatbardosh va kuchli ekanini yana bir bor ko‘rsatib berdi.

IBA Nomad 16Muhiddin MamajonovShohruz Davlatov
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Debyut va ringdagi dahanaki jang: Shohjahon Ergashev qo‘lqopsiz jangda g‘alaba qozondiDebyut va ringdagi dahanaki jang: Shohjahon Ergashev qo‘lqopsiz jangda g‘alaba qozondiBugun 06:56Islom Boltayev IBA Nomad 16 turnirida Azamat Baqitovni chuqur nokautga uchratdi (video)Islom Boltayev IBA Nomad 16 turnirida Azamat Baqitovni chuqur nokautga uchratdi (video)Kecha 20:52Umar Kremlyov IBA NOMAD 16 turnirida eng zo‘r nokaut uchun shov-shuvli sovrin e’lon qildiUmar Kremlyov IBA NOMAD 16 turnirida eng zo‘r nokaut uchun shov-shuvli sovrin e’lon qildiKecha 17:43Toshkentda qaqshatqich revansh: Muhiddin Mamajonov Magomed Saliyevni taslim etdi (video)Toshkentda qaqshatqich revansh: Muhiddin Mamajonov Magomed Saliyevni taslim etdi (video)27 sentabr 10:07“Humo arena”da qo‘lqopsiz janglar bo‘yicha IBA Nomad 16 turniri bo‘lib o‘tadi — to‘liq kard“Humo arena”da qo‘lqopsiz janglar bo‘yicha IBA Nomad 16 turniri bo‘lib o‘tadi — to‘liq kard15 oktabr 08:17Muhiddin Mamajonov jarohat sabab chempionlik kamarini boy berdi (video)Muhiddin Mamajonov jarohat sabab chempionlik kamarini boy berdi (video)14 iyun 12:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...