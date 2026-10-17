Islom Boltayev IBA Nomad 16 turnirida Azamat Baqitovni chuqur nokautga uchratdi (video)
Toshkent shahrida bo‘lib o‘tayotgan xalqaro IBA Nomad 16 jang oqshomida o‘zbekistonlik iqtidorli yakkakurash ustasi Islom «Tapor» Boltayev promoushendagi ilk jangidayoq haqiqiy sensatsiya qayd etdi.
O‘rta vazn (84 kg) toifasida kechgan bellashuvda yurtdoshimiz liganing tajribali vakili, qozog‘istonlik Azamat «Zlo» Baqitovga qarshi oktagon-ringga ko‘tarilib, 1-raundning o‘zidayoq uni muddatidan avval nokautga uchratdi.
Birinchi raundning 2-daqiqasidagi hal qiluvchi zarba
Jang startidan boshlab har ikki tomon ochiq va keskin zarbalar almashinuviga kirishdi:
Raqib maqomi: Qozog‘istonlik Azamat Baqitov (3-2) mazkur ligada yetarlicha tajribaga ega bo‘lib, reyting bahslarida xavfli jangchilardan biri sifatida qaralgan edi;
Chaqmoqdek zarba va qulash: Islom Boltayev 1-raundning taxminan 2-daqiqasida raqibining ochiq qolgan nuqtasiga shunday kuchli va aniq zarba yo‘lladiki, Baqitov muvozanatni yo‘qotib, ring poliga harakatsiz holda quladi;
Hakamning tezkor to‘xtatishi: Referi vaziyatning xavfliligini va Baqitovning chuqur nokaut holatiga tushganini ko‘rib, jangni zudlik bilan to‘xtatishga majbur bo‘ldi. Tezkor tibbiy yordam ko‘rsatilgach, hakamlar rasman Boltayevning g‘alabasini e’lon qildi.
366 ming dollarlik «Gelendvagen» Islomga nasib etadimi?
Turnir oldidan IBA prezidenti Umar Kremlyov tomonidan oqshomning eng chiroyli va eng ta’sirli nokauti muallifiga 366 000 dollarlik «Gelendvagen» (Mercedes-Benz G-Class) avtomobili sovg‘a qilinishi e’lon qilingan edi:
Bosh da’vogarlar safida: Islom Boltayevning 1-raunddayoq qayd etgan ushbu ko‘rkam va olamshumul nokauti musobaqaning eng yorqin epizodlaridan biriga aylandi va u qimmatbaho avtomobil uchun asosiy da’vogarga aylandi;
Kechaning yakuniy qarori: Tantanali sovrin musobaqaning barcha janglari to‘liq yakunlangach, tashkilotchilar va muxlislar ovoziga ko‘ra o‘z egasiga topshiriladi.
Navoiy yakkakurash maktabi tarbiyalanuvchisi bo‘lgan Islom Boltayevning xalqaro sahnadagi bunday ishonchli qadami uning professional sportdagi istiqboli juda porloq ekanini yana bir bor namoyon etdi.
Izohlar 0
…