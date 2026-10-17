Islom Boltayev IBA Nomad 16 turnirida Azamat Baqitovni chuqur nokautga uchratdi (video)

·1·Sport
Islom Boltayev IBA Nomad 16 turnirida Azamat Baqitovni chuqur nokautga uchratdi (video)

Toshkent shahrida bo‘lib o‘tayotgan xalqaro IBA Nomad 16 jang oqshomida o‘zbekistonlik iqtidorli yakkakurash ustasi Islom «Tapor» Boltayev promoushendagi ilk jangidayoq haqiqiy sensatsiya qayd etdi.

O‘rta vazn (84 kg) toifasida kechgan bellashuvda yurtdoshimiz liganing tajribali vakili, qozog‘istonlik Azamat «Zlo» Baqitovga qarshi oktagon-ringga ko‘tarilib, 1-raundning o‘zidayoq uni muddatidan avval nokautga uchratdi.

Birinchi raundning 2-daqiqasidagi hal qiluvchi zarba

Jang startidan boshlab har ikki tomon ochiq va keskin zarbalar almashinuviga kirishdi:

  • Raqib maqomi: Qozog‘istonlik Azamat Baqitov (3-2) mazkur ligada yetarlicha tajribaga ega bo‘lib, reyting bahslarida xavfli jangchilardan biri sifatida qaralgan edi;

  • Chaqmoqdek zarba va qulash: Islom Boltayev 1-raundning taxminan 2-daqiqasida raqibining ochiq qolgan nuqtasiga shunday kuchli va aniq zarba yo‘lladiki, Baqitov muvozanatni yo‘qotib, ring poliga harakatsiz holda quladi;

  • Hakamning tezkor to‘xtatishi: Referi vaziyatning xavfliligini va Baqitovning chuqur nokaut holatiga tushganini ko‘rib, jangni zudlik bilan to‘xtatishga majbur bo‘ldi. Tezkor tibbiy yordam ko‘rsatilgach, hakamlar rasman Boltayevning g‘alabasini e’lon qildi.

366 ming dollarlik «Gelendvagen» Islomga nasib etadimi?

Turnir oldidan IBA prezidenti Umar Kremlyov tomonidan oqshomning eng chiroyli va eng ta’sirli nokauti muallifiga 366 000 dollarlik «Gelendvagen» (Mercedes-Benz G-Class) avtomobili sovg‘a qilinishi e’lon qilingan edi:

  • Bosh da’vogarlar safida: Islom Boltayevning 1-raunddayoq qayd etgan ushbu ko‘rkam va olamshumul nokauti musobaqaning eng yorqin epizodlaridan biriga aylandi va u qimmatbaho avtomobil uchun asosiy da’vogarga aylandi;

  • Kechaning yakuniy qarori: Tantanali sovrin musobaqaning barcha janglari to‘liq yakunlangach, tashkilotchilar va muxlislar ovoziga ko‘ra o‘z egasiga topshiriladi.

Navoiy yakkakurash maktabi tarbiyalanuvchisi bo‘lgan Islom Boltayevning xalqaro sahnadagi bunday ishonchli qadami uning professional sportdagi istiqboli juda porloq ekanini yana bir bor namoyon etdi.

Islom «Tapor» BoltayevAzamat «Zlo» BaqitovIBA Nomad 16Gelendvagen
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Umar Kremlyov IBA NOMAD 16 turnirida eng zo‘r nokaut uchun shov-shuvli sovrin e’lon qildiUmar Kremlyov IBA NOMAD 16 turnirida eng zo‘r nokaut uchun shov-shuvli sovrin e’lon qildiBugun 17:43“Humo arena”da qo‘lqopsiz janglar bo‘yicha IBA Nomad 16 turniri bo‘lib o‘tadi — to‘liq kard“Humo arena”da qo‘lqopsiz janglar bo‘yicha IBA Nomad 16 turniri bo‘lib o‘tadi — to‘liq kard15 oktabr 08:17Shohjahon Ergashev qozoq yulduzi Daniyar Yeleusinovni ringga chorladi: Javob qanday bo‘ldi?Shohjahon Ergashev qozoq yulduzi Daniyar Yeleusinovni ringga chorladi: Javob qanday bo‘ldi?15 sentabr 19:28«Chorak final bizniki!»: Shavkatjon Boltayev Osiyo o‘yinlarida yorqin g‘alabaga erishdi«Chorak final bizniki!»: Shavkatjon Boltayev Osiyo o‘yinlarida yorqin g‘alabaga erishdi24 sentabr 12:04Shavkatjon Boltayev Osiyo o‘yinlarida bronza medali oldiShavkatjon Boltayev Osiyo o‘yinlarida bronza medali oldi30 sentabr 12:29Shohjahon Ergashev Nomad kamari uchun Shahobiddin Egamovga ochiq da’vat tashladiShohjahon Ergashev Nomad kamari uchun Shahobiddin Egamovga ochiq da’vat tashladi10 oktabr 22:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...