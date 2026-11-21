AQSHda nokaut qayd etgan Ruslan Abdullayevning gonorari e’lon qilindi
O‘zbekistonlik mag‘lubiyatsiz bokschi Ruslan Abdullayev AQSHda meksikalik raqibini nokautga uchratib, chempionlik kamarini saqlab qoldi. Endi uning ushbu g‘alabali jang uchun olgan gonorari ham ma’lum bo‘ldi. Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, o‘zbekistonlik bokschining shartnoma bo‘yicha haqi 25 ming dollarni tashkil etgan. Bu qariyb 300 million so‘mga teng.
Abdullayev AQSHdagi jang uchun 25 ming dollar olgan
O‘zbekistonlik professional bokschi Ruslan Abdullayev (6–0, 4 KO)ning Indio shahrida (Kaliforniya, AQSH) o‘tkazilgan jang uchun gonorari ma’lum bo‘ldi.
Jurnalist Den Rafael Kaliforniya shtati Atletika komissiyasi (CSAC) rasmiy ma’lumotlariga tayanib, boks kechasida ishtirok etgan sportchilarning shartnoma bo‘yicha gonorarlarini e’lon qildi.
Unga ko‘ra, Ruslan Abdullayevning ushbu jang uchun belgilangan gonorari 25 ming dollarni tashkil etgan. Bu amaldagi hisob-kitobga ko‘ra, taxminan 300 million so‘mga to‘g‘ri keladi.
O‘zbekistonlik bokschining raqibi — meksikalik Xuan Mesa Angulo (9–4, 6 KO) esa jang uchun 12 ming dollar olgan. Demak, Abdullayevning shartnomaviy gonorari raqibinikidan ikki baravardan ko‘proq bo‘lgan.
Abdullayev raqibini oltinchi raundda nokautga uchratgan
Eslatib o‘tamiz, Ruslan Abdullayev va Xuan Mesa Angulo o‘rtasidagi bellashuv AQSHning Kaliforniya shtati Indio shahrida tashkil etilgan boks kechasi doirasida bo‘lib o‘tgan.
Birinchi yarim o‘rta vazn toifasida kechgan jang sakkiz raundga mo‘ljallangan edi. Biroq o‘zbekistonlik bokschi raqibini oltinchi raundda nokautga uchratib, bahsni muddatidan oldin yakunladi.
Shu tariqa, Abdullayev professional ringdagi oltinchi g‘alabasini qo‘lga kiritdi. U bu jangda birinchi yarim o‘rta vazn toifasidagi WBA Continental Gold chempionlik kamarini ham muvaffaqiyatli himoya qildi.
Boks kechasida eng katta gonorar kimga berilgan?
CSAC ma’lumotlarida Golden Boy promouterlik kompaniyasi tomonidan DAZN platformasida namoyish etilgan boks kechasida ishtirok etgan boshqa sportchilarning gonorarlari ham keltirilgan.
Ular orasida eng katta haqni Gabriela Fundora olgan — 240 ming dollar. Amari Jones'ning gonorari 107,5 ming dollar, Jasmina Zapotoczna'niki esa 50 ming dollarni tashkil etgan.
Quyida boks kechasida ishtirok etgan sportchilarning shartnoma bo‘yicha gonorarlari keltirilgan:
Bokschi
Gonorar
Gabriela Fundora
$240 000
Amari Jones
$107 500
Jasmina Zapotoczna
$50 000
DeAundre Pettus
$37 500
Ruslan Abdullayev
$25 000
Cayden Griffiths
$20 000
Victor Morales
$20 000
Rashib Valadez
$18 000
Manuel Flores
$15 000
Xuan Mesa Angulo
$12 000
Javier Meza
$12 000
Joel Iriarte
$10 000
Jean Rivera
$10 000
Demler Zamora
$10 000
Amir Anderson
$10 000
David Lopez
$9 000
Darvin Galeano
$8 000
Daniel Buciuc
$8 000
Leonardo Sanchez
$8 000
Sebastian Mitry
$6 000
Anthony Alvarado
$6 000
Alan Ayala
$6 000
Ruben Garcia
$5 000
Jonathan Figueroa
$5 000
Shuni ta’kidlash kerakki, e’lon qilingan summalar bokschilarning shartnoma bo‘yicha gonorarlaridir. Ularga qo‘shimcha mukofotlar, soliqlar, menejer va promouterlar ulushi kiritilgani haqida ma’lumot berilmagan.
Ruslan Abdullayev uchun esa AQSHdagi navbatdagi g‘alaba nafaqat chempionlik kamarini himoya qilish, balki professional boksdagi mag‘lubiyatsiz faoliyatini davom ettirish bilan ham ahamiyatli bo‘ldi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…