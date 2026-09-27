Toshkentda qaqshatqich revansh: Muhiddin Mamajonov Magomed Saliyevni taslim etdi (video)

·53·Sport
Toshkentda qaqshatqich revansh: Muhiddin Mamajonov Magomed Saliyevni taslim etdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Toshkentda o‘tgan «Mangu 5» turnirida Muhiddin Mamajonov yarim o‘rta vazn toifasida Magomed Saliyevni ochkolar hisobiga ko‘ra mag‘lub etdi.
  • Ushbu g‘alaba Mamajonovning professional karyerasidagi 10-yutuq bo‘lib, u o‘zbek jangchisi Amirxon Alixo‘jayevning Magomed Saliyevga qarshi o‘sha mag‘lubiyatiga munosib revanshni ta’minladi.
  • Mamajonovning aniq hujumlari va taktik ustunligi jang davomida ustunlik qildi, bu esa uning chempionlik poygasidagi o‘rnini mustahkamladi.

Poytaxt Toshkentda aralash jang san’atlari ixlosmandlarining e’tiborini tortgan navbatdagi katta MMA kechasi — «Mangu 5» turniri yakunlandi. Musobaqa kardidan o‘rin olgan eng murosasiz va kutilgan to‘qnashuvlardan birida o‘zbekistonlik taniqli jangchi Muhiddin Mamajonov rossiyalik tajribali va xavfli sportchi Magomed Saliyevga qarshi oktagonga ko‘tarildi. Yarim o‘rta vazn toifasida kechgan mazkur prinsipial bellashuv yuqori temp, kuchli zarbalar almashinuvi va sovuqqon taktik kurashlar ostida to‘liq 3 raund davom etdi.

Hamyurtimizning barcha jabhalardagi ustunligi va aniq hujumlari yakunda hakamlarning bir ovozdan chiqargan qarorida aks etib, Muhiddin Mamajonov ochkolar evaziga haqli va muhim g‘alabani rasmiylashtirdi. Ushbu g‘alaba faqat sport ko‘rsatkichi emas, balki alohida ramziy ma’noga ham ega bo‘ldi: Saliyev o‘z vaqtida «Mangu 1» turnirida yana bir o‘zbek jangchisi Amirxon Alixo‘jayevni 1-raunddayoq og‘ir nokautga uchratgan edi — Mamajonov esa ushbu noqulay raqibning navbatdagi sensatsiyasiga chek qo‘yib, yurtdoshimiz uchun munosib revanshni amalga oshirdi.

«3 raundlik dominatsiya, 10-g‘alaba va Saliyevning taslimi»: To‘qnashuvning 5 ta asosiy nuqtasi

Toshkentdagi prinsipial bahs bo‘yicha eng muhim rasmiy ma’lumotlar va faktlar:

  • Mamajonovning yorqin g‘alabasi: O‘zbekistonlik sportchi to‘liq 3 raundlik jang yakunida hakamlar qarori bilan zafar quchdi;

  • 10-g‘alaba rasmiylashdi: Mamajonov professional karyerasidagi 13-jangida 10-g‘alabasini tantana qildi;

  • Saliyevga qarshi revansh effekti: Vaqtida Amirxon Alixo‘jayevni nokaut qilgan rossiyalik sportchi bu gal o‘zbek jangchisi qarshisida ojiz qoldi;

  • Yarim o‘rta vazndagi muhim qadam: Muhiddin liganing chempionlik poygasidagi pozitsiyasini keskin mustahkamlab oldi;

  • Saliyevning 5-mag‘lubiyati: Tajribali rossiyalik atlet faoliyatidagi 18-jangida beshinchi marotaba mag‘lubiyat alamini totib ko‘rdi.

Mangu 5: Muhiddin Mamajonov va Magomed Saliyev to‘qnashuvi statistikasi

Jangchilarning tajribasi, professional rekordlari va o‘zaro bahs ko‘rsatkichlari taqqosi:

Ko‘rsatkichlar va mezonlar

Muhiddin Mamajonov (O‘zbekiston)

Magomed Saliyev (Rossiya)

Vazn toifasi va maqomi

Yarim o‘rta vazn toifasi (Reyting jangi)

Yarim o‘rta vazn toifasi (Reyting jangi)

Jang davomiyligi va formati

To‘liq 3 raundlik shiddatli jang

To‘liq 3 raundlik shiddatli jang

Yakuniy hakamlar qarori

Ochkolar hisobiga ko‘ra g‘alaba (Ishonchli zafar)

Ochkolar hisobiga ko‘ra mag‘lubiyat

Jangchining umumiy rekordi

13 jang: 10 g‘alaba, 2 mag‘lubiyat, 1 durang

18 jang: 13 g‘alaba, 5 mag‘lubiyat

Mangu ligasidagi tarixi

Mahalliy muxlislarning asosiy favoriti

Mangu 1'da A.Alixo‘jayevni 1-raundda KO qilgan

Maydondagi asosiy ustunlik

Masofani aniq nazorat qilish va barqaror zarbalar

Kuchli jismoniy bosim va qarshi zarbalarga tayanish

MMA va sport ekspertizasi: Nega bu g‘alaba Mamajonov faoliyatida muhim burilish?

Aralash yakkakurash bo‘yicha xalqaro ekspertlar va soha tahlilchilarining xulosalari:

  • «Saliyevning og‘ir zarbalarini zararsizlantirish»: Rossiyalik jangchining agressiv va nokautchi ekanligi ma’lum edi; Mamajonov birinchi soniyalardan boshlab raqibni o‘ziga yaqinlashtirmasdan, oyoq va qo‘l zarbalari bilan masofa saqladi va uning xavfli hujumlarini behudaga chiqardi;

  • Psixologik to‘siqni yengib o‘tish: Amirxon Alixo‘jayevning 1-raundda nokaut bo‘lganini bilgan holda bunday raqib bilan to‘qnashish yuqori ruhiy tayyorgarlikni talab qilardi; Muhiddin bahs davomida hech qanday shoshma-shosharlikka yo‘l qo‘ymay, jang ssenariysini to‘liq o‘z nazoratida ushlab turdi;

  • Chempionlik kamari sari to‘g‘ri yo‘l: 10 ta g‘alabalik ko‘rsatkichga chiqish Mamajonovni yaqin vaqt ichida «Mangu» ligasida yarim o‘rta vazn chempionlik kamari uchun asosiy da’vogarga aylantiradi.

Sizningcha, Muhiddin Mamajonovning Magomed Saliyev ustidan qozongan g‘alabasida qaysi jihat eng katta rol o‘ynadi — aniq taktikami yoki muxlislarning qo‘llab-quvvatlashi? Mamajonovning keyingi qadami qaysi jangchiga qarshi va chempionlik kamari uchun bo‘lishi kerak deb o‘ylaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek MMA ustasining ushbu tarixiy zafarini barcha sport ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!

Muhiddin MamajonovMagomed SaliyevMangu 5 turnirToshkent MMA turnir
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Amirxon Alixo‘jayev Mangu 5 turnirida rossiyalik raqibga qarshi jang qiladiAmirxon Alixo‘jayev Mangu 5 turnirida rossiyalik raqibga qarshi jang qiladi25 sentabr 19:02Muhiddin Mamajonov jarohat sabab chempionlik kamarini boy berdi (video)Muhiddin Mamajonov jarohat sabab chempionlik kamarini boy berdi (video)14 iyun 12:02Toshkentda katta jang: Muhiddin Mamajonov rossiyalik nokautchiga qarshi!Toshkentda katta jang: Muhiddin Mamajonov rossiyalik nokautchiga qarshi!25 avgust 22:00O‘zbekiston Armanistonni 3,5:0,5 hisobida tor-mor etib, yakka peshqadamga aylandi!O‘zbekiston Armanistonni 3,5:0,5 hisobida tor-mor etib, yakka peshqadamga aylandi!Kecha 20:25AQSH tor-mor etildi: Abdusattorov Karuanani, Yakubboyev Nimannni taslim qildi!AQSH tor-mor etildi: Abdusattorov Karuanani, Yakubboyev Nimannni taslim qildi!25 sentabr 20:30Merab Dvalishvilidan shov-shuvli bayonot: Topuriya - Getji revanshi uchun kutilmagan qurbonlikMerab Dvalishvilidan shov-shuvli bayonot: Topuriya - Getji revanshi uchun kutilmagan qurbonlik23 sentabr 19:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi