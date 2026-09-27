Toshkentda qaqshatqich revansh: Muhiddin Mamajonov Magomed Saliyevni taslim etdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Toshkentda o‘tgan «Mangu 5» turnirida Muhiddin Mamajonov yarim o‘rta vazn toifasida Magomed Saliyevni ochkolar hisobiga ko‘ra mag‘lub etdi.
- Ushbu g‘alaba Mamajonovning professional karyerasidagi 10-yutuq bo‘lib, u o‘zbek jangchisi Amirxon Alixo‘jayevning Magomed Saliyevga qarshi o‘sha mag‘lubiyatiga munosib revanshni ta’minladi.
- Mamajonovning aniq hujumlari va taktik ustunligi jang davomida ustunlik qildi, bu esa uning chempionlik poygasidagi o‘rnini mustahkamladi.
Poytaxt Toshkentda aralash jang san’atlari ixlosmandlarining e’tiborini tortgan navbatdagi katta MMA kechasi — «Mangu 5» turniri yakunlandi. Musobaqa kardidan o‘rin olgan eng murosasiz va kutilgan to‘qnashuvlardan birida o‘zbekistonlik taniqli jangchi Muhiddin Mamajonov rossiyalik tajribali va xavfli sportchi Magomed Saliyevga qarshi oktagonga ko‘tarildi. Yarim o‘rta vazn toifasida kechgan mazkur prinsipial bellashuv yuqori temp, kuchli zarbalar almashinuvi va sovuqqon taktik kurashlar ostida to‘liq 3 raund davom etdi.
Hamyurtimizning barcha jabhalardagi ustunligi va aniq hujumlari yakunda hakamlarning bir ovozdan chiqargan qarorida aks etib, Muhiddin Mamajonov ochkolar evaziga haqli va muhim g‘alabani rasmiylashtirdi. Ushbu g‘alaba faqat sport ko‘rsatkichi emas, balki alohida ramziy ma’noga ham ega bo‘ldi: Saliyev o‘z vaqtida «Mangu 1» turnirida yana bir o‘zbek jangchisi Amirxon Alixo‘jayevni 1-raunddayoq og‘ir nokautga uchratgan edi — Mamajonov esa ushbu noqulay raqibning navbatdagi sensatsiyasiga chek qo‘yib, yurtdoshimiz uchun munosib revanshni amalga oshirdi.
«3 raundlik dominatsiya, 10-g‘alaba va Saliyevning taslimi»: To‘qnashuvning 5 ta asosiy nuqtasi
Toshkentdagi prinsipial bahs bo‘yicha eng muhim rasmiy ma’lumotlar va faktlar:
Mamajonovning yorqin g‘alabasi: O‘zbekistonlik sportchi to‘liq 3 raundlik jang yakunida hakamlar qarori bilan zafar quchdi;
10-g‘alaba rasmiylashdi: Mamajonov professional karyerasidagi 13-jangida 10-g‘alabasini tantana qildi;
Saliyevga qarshi revansh effekti: Vaqtida Amirxon Alixo‘jayevni nokaut qilgan rossiyalik sportchi bu gal o‘zbek jangchisi qarshisida ojiz qoldi;
Yarim o‘rta vazndagi muhim qadam: Muhiddin liganing chempionlik poygasidagi pozitsiyasini keskin mustahkamlab oldi;
Saliyevning 5-mag‘lubiyati: Tajribali rossiyalik atlet faoliyatidagi 18-jangida beshinchi marotaba mag‘lubiyat alamini totib ko‘rdi.
Mangu 5: Muhiddin Mamajonov va Magomed Saliyev to‘qnashuvi statistikasi
Jangchilarning tajribasi, professional rekordlari va o‘zaro bahs ko‘rsatkichlari taqqosi:
Ko‘rsatkichlar va mezonlar
Muhiddin Mamajonov (O‘zbekiston)
Magomed Saliyev (Rossiya)
Vazn toifasi va maqomi
Yarim o‘rta vazn toifasi (Reyting jangi)
Yarim o‘rta vazn toifasi (Reyting jangi)
Jang davomiyligi va formati
To‘liq 3 raundlik shiddatli jang
To‘liq 3 raundlik shiddatli jang
Yakuniy hakamlar qarori
Ochkolar hisobiga ko‘ra g‘alaba (Ishonchli zafar)
Ochkolar hisobiga ko‘ra mag‘lubiyat
Jangchining umumiy rekordi
13 jang: 10 g‘alaba, 2 mag‘lubiyat, 1 durang
18 jang: 13 g‘alaba, 5 mag‘lubiyat
Mangu ligasidagi tarixi
Mahalliy muxlislarning asosiy favoriti
Mangu 1'da A.Alixo‘jayevni 1-raundda KO qilgan
Maydondagi asosiy ustunlik
Masofani aniq nazorat qilish va barqaror zarbalar
Kuchli jismoniy bosim va qarshi zarbalarga tayanish
MMA va sport ekspertizasi: Nega bu g‘alaba Mamajonov faoliyatida muhim burilish?
Aralash yakkakurash bo‘yicha xalqaro ekspertlar va soha tahlilchilarining xulosalari:
«Saliyevning og‘ir zarbalarini zararsizlantirish»: Rossiyalik jangchining agressiv va nokautchi ekanligi ma’lum edi; Mamajonov birinchi soniyalardan boshlab raqibni o‘ziga yaqinlashtirmasdan, oyoq va qo‘l zarbalari bilan masofa saqladi va uning xavfli hujumlarini behudaga chiqardi;
Psixologik to‘siqni yengib o‘tish: Amirxon Alixo‘jayevning 1-raundda nokaut bo‘lganini bilgan holda bunday raqib bilan to‘qnashish yuqori ruhiy tayyorgarlikni talab qilardi; Muhiddin bahs davomida hech qanday shoshma-shosharlikka yo‘l qo‘ymay, jang ssenariysini to‘liq o‘z nazoratida ushlab turdi;
Chempionlik kamari sari to‘g‘ri yo‘l: 10 ta g‘alabalik ko‘rsatkichga chiqish Mamajonovni yaqin vaqt ichida «Mangu» ligasida yarim o‘rta vazn chempionlik kamari uchun asosiy da’vogarga aylantiradi.
Sizningcha, Muhiddin Mamajonovning Magomed Saliyev ustidan qozongan g‘alabasida qaysi jihat eng katta rol o‘ynadi — aniq taktikami yoki muxlislarning qo‘llab-quvvatlashi? Mamajonovning keyingi qadami qaysi jangchiga qarshi va chempionlik kamari uchun bo‘lishi kerak deb o‘ylaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek MMA ustasining ushbu tarixiy zafarini barcha sport ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…